Bừng sáng sân khấu tranh tài Bán kết SPEAK UP 2026

(Ngày Nay) - Vừa qua, vòng Bán kết SPEAK UP 2026 đã diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ghi dấu sự thể hiện ấn tượng từ Top 20. Các phần thi được đầu tư chỉn chu, mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.

SPEAK UP là cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng dành cho học sinh, sinh viên trên toàn miền Bắc. Trở lại với mùa thứ 6, SPEAK UP 2026 xây dựng môi trường trải nghiệm thực tế, nơi các thí sinh có cơ hội rèn luyện tư duy, giọng nói và bản lĩnh sân khấu. Vòng Bán kết là chặng thử thách quan trọng, nhằm lựa chọn những gương mặt tiềm năng trong 20 thí sinh tiếp tục bước vào Chung kết.

Tại vòng Bán kết, 20 thí sinh được chia ngẫu nhiên thành 10 cặp và thực hiện phần thi dẫn đôi. Mỗi cặp đã được bốc thăm chọn một chủ đề tiêu biểu trong năm 2025 dưới hình thức video, đồng thời phải hoàn thành yêu cầu phụ do Ban Tổ chức đưa ra. Tổng thời gian cho mỗi cặp là 6 phút, trong đó hai thí sinh luân phiên thể hiện với 3 lượt nói đan xen.

Các đề tài tại vòng Bán kết tập trung vào những vấn đề thời sự, xã hội và văn hóa nổi bật trong năm 2025, có thể kể đến như: Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội; đề xuất miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông hay thông tin Hà Nội cấm xe máy xăng tại 9 phường phát thải thấp theo khung giờ... Bên cạnh đó, những đề tài về văn hóa - giải trí, công nghệ cũng tạo nên sự đa dạng cho vòng thi.

Điểm đặc biệt của vòng thi là yêu cầu thí sinh lồng ghép các cụm từ “hot trend” quen thuộc với giới trẻ vào bài dẫn. Những cụm từ như “Thắng đời 1-0”, “You only live once”, hay “Sống một kiếp người bình an là được” buộc thí sinh phải xử lý linh hoạt để vừa giữ được tính thời sự, vừa đảm bảo sự phù hợp với hoàn cảnh dẫn. Yêu cầu này góp phần kiểm tra khả năng sáng tạo, ứng biến và làm chủ ngôn ngữ của người dẫn trẻ.

Chia sẻ sau phần thể hiện của mình, thí sinh Ngô Đức Anh (SBD 10) cho biết: “Mình trân trọng những nhận xét của chị Lina Phạm và anh Xuân Sang vì đã giúp mình nhận ra sự khác biệt giữa việc ưu tiên tính gần gũi của format và yêu cầu nghiêm túc của đề tài, điều đó cũng giúp mình tự tin hơn vào hướng thể hiện của bản thân. Đây là trải nghiệm đáng giá để mình tiếp tục trau dồi và hoàn thiện hơn trong tương lai làm nghề”.

Đồng hành cùng chương trình tại vòng Bán kết là dàn Ban Giám khảo dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình: BTV/MC Minh Hằng, BTV/MC Xuân Sang, BTV/MC Lina Phạm và BTV/MC Minh Tân. Với góc nhìn nghề nghiệp và tiêu chí đánh giá sát thực tế, Ban Giám khảo không chỉ lựa chọn những gương mặt nổi bật, mà còn đưa ra các nhận xét chuyên môn, định hướng rõ ràng cho thí sinh.

Khép lại vòng Bán kết, Top 10 thí sinh xuất sắc nhất của SPEAK UP 2026 chính thức lộ diện sau những phần tranh tài thú vị. Những gương mặt tiềm năng được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến một sân khấu Chung kết sôi động, nơi bản lĩnh, tư duy và dấu ấn cá nhân được bộc lộ trọn vẹn.