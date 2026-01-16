Các trường học ở Hà Nội duy trì ôn luyện linh hoạt, bám sát chương trình

(Ngày Nay) - Nhiều địa phương trên cả nước đã lần lượt công bố môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, phụ huynh và học sinh Hà Nội không khỏi thấp thỏm, lo lắng khi đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức.

Áp lực mùa thi ngày càng hiện hữu khi thời gian không còn nhiều, kỳ thi lại có tính cạnh tranh cao. Để giúp học sinh chủ động củng cố kiến thức, ổn định tâm lý và giữ nhịp ôn tập, các trường trung học cơ sở ở Thủ đô vẫn duy trì ôn luyện linh hoạt, bám sát chương trình trong thời gian chờ quyết định cuối cùng.

Thấp thỏm chờ môn thi thứ ba

Theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 gồm ba môn: Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp. Việc lựa chọn môn thi thứ ba do sở giáo dục và đào tạo các địa phương quyết định, không lặp lại trong 3 năm liên tiếp và được công bố sau khi kết thúc học kỳ I, chậm nhất là ngày 31/3 hằng năm.

Tại nhiều tỉnh, thành phố thì môn Ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh tiếp tục được chọn làm môn thi thứ ba. Đây là phương án quen thuộc, đã được áp dụng từ năm trước nên không gây nhiều bất ngờ đối với học sinh và phụ huynh. Với học sinh, việc duy trì môn thi này giúp các em dễ xây dựng kế hoạch học tập, bởi tiếng Anh là môn học được chú trọng xuyên suốt từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở. Tuy nhiên, cũng có một số tỉnh đã lựa chọn môn thi khác với Ngoại ngữ, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng giáo dục của từng địa phương.

Càng gần đến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, áp lực học tập đối với học sinh lớp 9 ở Hà Nội ngày càng nặng. Không chỉ phải hoàn thành khối lượng chương trình chính khóa, các em còn phải ôn luyện dàn trải nhiều môn khi mà thành phố chưa “chốt” môn thi thứ ba. Áp lực càng gia tăng khi cuộc cạnh tranh vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội vốn luôn gay gắt với tỷ lệ chọi cao, nhất là tại các trường trong nội thành.

Do đó, bên cạnh việc sắp xếp lịch học thêm, tăng cường ôn luyện với cường độ cao, nhiều gia đình còn đặc biệt chú trọng động viên tinh thần, chăm lo chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, giúp học sinh giữ vững tâm lý, bảo đảm thể lực trong giai đoạn nước rút mang tính quyết định của mùa thi.

Chị Nguyễn Thị Hà (phường Cầu Giấy) chia sẻ, từ đầu năm học lớp 9, con gái chị gần như ngày nào cũng kín lịch học và ôn tập. Ngoài giờ học chính khóa ở trường, buổi tối và cuối tuần, con chị còn đi học thêm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để “giữ nhịp” trong khi chưa biết môn thi thứ ba.

“Lịch học dày và di chuyển nhiều nơi khiến con khá mệt. Tuy nhiên, áp lực kỳ thi lớn vậy nên gia đình vẫn phải động viên con ôn đều các môn vì sợ bỏ sót. Nếu môn thi thứ ba được công bố sớm thì phụ huynh và học sinh sẽ bớt phần nào áp lực, sắp xếp lịch học cho con bớt dàn trải”, chị Hà nói.

Tâm trạng thấp thỏm, mong chờ thành phố công bố môn thi thứ ba của kỳ thi vào lớp 10 tới cũng xuất hiện tại gia đình anh Lê Khắc Tùng (phường Hà Đông, Hà Nội). Có con trai đang học lớp 9 nên thời gian gần đây vợ chồng anh phải tìm hiểu thông tin nhiều hơn về kỳ thi, đặc biệt là “tên gọi” của môn thi thứ ba.

“Sáng dậy, việc đầu tiên là đọc thông tin trên báo chí, trên mạng xã hội, thấy nhiều tỉnh, thành phố công bố môn thi thứ ba rồi nên gia đình càng sốt ruột. Nhưng để không ảnh hưởng tâm lý con, chúng tôi luôn nhắc con giữ tinh thần thoải mái, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để bảo đảm sức khỏe trong giai đoạn ôn tập cao điểm, giúp con không bị quá căng thẳng trước kỳ thi quan trọng”, anh Tùng chia sẻ.

Linh hoạt ôn luyện, rèn tự học

Trong thời gian chờ phương án chính thức, các trường trung học cơ sở ở Hà Nội vẫn tổ chức dạy học theo đúng kế hoạch năm học 2025-2026. Theo chia sẻ của nhiều giáo viên, nhà trường không tạo áp lực cho học sinh bằng việc dự đoán môn thi mà tập trung hướng dẫn các em nắm chắc kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu.

Theo kế hoạch tổ chức ôn tập cho hơn 300 học sinh lớp 9 chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm (phường Bồ Đề), nhà trường yêu cầu các giáo viên triển khai bồi dưỡng, ôn tập nghiêm túc, có kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Giáo viên tham gia bồi dưỡng, ôn tập cần xác định được vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, thường xuyên cập nhật tài liệu giảng dạy, điều chỉnh phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh và nội dung thi tuyển sinh vào lớp 10. Đặc biệt, các giáo viên không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm, không dạy quá số tiết theo quy định về dạy thêm, học thêm.

Học sinh được ôn tập các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh theo 3 giai đoạn, nhằm hệ thống kiến thức bộ môn, luyện tập củng cố kiến thức đã học. Bên cạnh đó, các giáo viên còn chú trọng rèn kỹ năng cho học sinh trong trình bày kiến thức theo đúng yêu cầu bộ môn, kỹ năng tư duy phù hợp, tư duy logic bộ môn để đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi.

“Qua các đợt kiểm tra, học sinh được phân loại sát với trình độ, từ đó nhà trường có các giải pháp ôn tập phù hợp, hiệu quả. Các học sinh được củng cố kiến thức còn thiếu, rèn kỹ năng làm bài theo cấu trúc đề mới, kiến thức mở. Đặc biệt, các giáo viên còn rèn cho các em phương pháp tự học để các em tự tin đáp ứng với các đề mở”, cô Ngô Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm chia sẻ.

Công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 cũng đang được Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B (xã Xuân Mai, Hà Nội) tập trung ưu tiên với tinh thần chủ động xây dựng kế hoạch ôn luyện bám sát chương trình, không để việc chưa công bố môn thi thứ ba làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Nhà trường phân bổ thời lượng ôn tập hợp lý giữa các môn học, chú trọng củng cố kiến thức nền tảng, rèn kỹ năng làm bài, đồng thời thường xuyên động viên, định hướng tâm lý để học sinh giữ được sự bình tĩnh, tự tin trong giai đoạn nước rút.

“Việc duy trì nhịp ôn tập ổn định giúp học sinh không bị hoang mang, sẵn sàng thích ứng ngay khi có thông báo chính thức về môn thi thứ ba. Hơn nữa, nhiều năm gần đây, Hà Nội luôn công bố môn thi thứ ba sau nhiều địa phương, nhưng không vì thế mà chất lượng kỳ thi giảm đi. Điều này nhà trường cũng đã thông tin tới các phụ huynh có con đang học lớp 9 để giảm bớt lo lắng, băn khoăn”, cô Phạm Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B cho biết.

Với 102 học sinh lớp 9, Ban Giám hiệu nhà trường đặt ra 3 yêu cầu với Ban Giám hiệu, giáo viên và phụ huynh. Trong đó, Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, dự trù các phương án tổ chức giảng dạy theo tình hình thực tế trong từng giai đoạn; rà soát kết quả học tập của học sinh để ôn tập cho phù hợp với đối tượng học sinh nhà trường; quản lý, phân công giảng dạy, xếp thời khóa biểu, xây dựng kế hoạch. Các giáo viên xây dựng chương trình, kế hoạch ôn thi cho từng chủ đề, từng tiết học; biên soạn tài liệu ôn thi bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng bộ môn toàn cấp học. Các phụ huynh tích cực phối hợp, đồng hành với nhà trường để quản lý, động viên và chăm sóc học sinh.

Từ những lo lắng, thấp thỏm của phụ huynh, học sinh cho đến sự chủ động, linh hoạt trong công tác ôn tập của các nhà trường, có thể thấy kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút. Trong khi chờ thông tin chính thức về môn thi thứ ba, việc giữ nhịp ôn tập ổn định, đồng hành về tâm lý và chăm lo sức khỏe cho học sinh được xem là yếu tố quan trọng, giúp các em vững vàng hơn để bước vào kỳ thi có tính cạnh tranh cao sắp tới.