TP HCM tăng cường quản lý việc sử dụng mạng xã hội trong trường học

(Ngày Nay) - Ngày 14/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh (GD-ĐT) đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý việc sử dụng mạng xã hội của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, nhằm ngăn chặn việc lan truyền hình ảnh, video và thông tin tiêu cực trên không gian mạng.
Các em học sinh TP Hồ Chí Minh trong một hoạt động ngoại khóa.
Các em học sinh TP Hồ Chí Minh trong một hoạt động ngoại khóa.

Theo Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, hiệu trưởng các trường cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế, lồng ghép nội dung về an toàn thông tin mạng và các quy định pháp luật liên quan. Việc tuyên truyền phải bảo đảm thiết thực, giúp người học hiểu rõ ranh giới giữa quyền sử dụng mạng xã hội và trách nhiệm pháp lý đi kèm.

Bên cạnh đó, các nhà trường được yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Sở cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh lưu ý cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật; không đăng tải, chia sẻ hay bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Theo bà Huỳnh Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, người học và giáo viên cần ưu tiên tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, qua đó góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, tích cực.

Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục kịp thời báo cáo những trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng cho cơ quan chức năng và Sở để phối hợp xử lý.

Các em học sinh TP Hồ Chí Minh trong một hoạt động ngoại khóa.
