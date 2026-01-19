CDC Hà Nội phối hợp phòng chống dịch bệnh, phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch đảm bảo công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch phục vụ Đại hội XIV của Đảng (diễn ra từ ngày 19 - 25/1).

Trước đó, để đảm bảo điều kiện môi trường tốt nhất phòng chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, CDC Hà Nội đã tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng toàn bộ các phòng họp, phòng chức năng trong tòa nhà và các phòng nghỉ tại khu biệt thự (9/10 biệt thự), các sảnh bên trong tòa nhà chính và khu vực ngoại cảnh và đã tiến hành diệt bọ gậy tại một số vị trí cống có nước đọng…

Đơn vị cũng đã xây dựng các tình huống giả định, diễn tập công tác điều tra, xử lý khu vực có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trong thời gian diễn ra Đại hội; thực hiện giám sát y tế, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện, đáp ứng phòng chống dịch cho các đại biểu, khách mời, cán bộ, người phục vụ trong thời gian diễn ra Đại hội theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Phòng bệnh và Sở Y tế Hà Nội. Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo chất lượng nước sạch tại các cơ sở cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa điểm phục vụ Đại hội...

Ông Bùi Văn Hào, Giám đốc CDC Hà Nội cho biết: CDC Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch chuyên môn, tập trung vào tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố; duy trì thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế để đáp ứng nhanh, hiệu quả với mọi tình huống. Các đội chống dịch cơ động được bố trí có nhiệm vụ tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh; sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn y tế trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Về tình hình dịch bệnh của Hà Nội, theo CDC Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 8 - 15/1), Hà Nội ghi nhận rải rác các ca bệnh như: Ghi nhận 38 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 24 phường, xã (giảm 4 trường hợp so với tuần trước đó); ghi nhận 98 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 31 trường hợp so với tuần trước đó); ghi nhận 7 trường hợp mắc sởi; 1 trường hợp mắc não mô cầu tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám…

Trước tình hình một số dịch bệnh có dấu hiệu tăng trong tuần qua, các trạm y tế phường, xã trên địa bàn tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Đồng thời, tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh mùa đông xuân, các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà, thủy đậu..., tập trung xử lý các ổ dịch có nhiều người mắc bệnh. Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Song song với đó, các đơn vị tăng cường truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn, sởi, cúm, ho gà... để người dân chủ động thực hiện, phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch.