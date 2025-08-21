Châu Âu cân nhắc đảm bảo an ninh cho Ukraine dưới chỉ huy của Mỹ

(Ngày Nay) - Giới chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc cùng các đối tác châu Âu đã bắt đầu thảo luận các cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đây là những nỗ lực tiếp theo các cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18/8 vừa qua.

Một trong những phương án được cân nhắc là triển khai lực lượng châu Âu tại Ukraine, nhưng đặt dưới quyền chỉ huy của Mỹ thay vì Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo các nguồn tin, lực lượng quân sự này sẽ hoạt động độc lập, dưới sự quản lý của từng quốc gia thành viên, thay vì dưới sự chỉ huy của NATO.

Hiện Lầu Năm Góc và NATO chưa đưa ra bình luận về kế hoạch trên. Tuy nhiên, Nhà Trắng ngày 19/8 khẳng định Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo đội ngũ an ninh phối hợp với châu Âu để hỗ trợ điều phối các cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã khẳng định rõ rằng binh sĩ Mỹ sẽ không hiện diện ở Ukraine, nhưng Washington chắc chắn có thể hỗ trợ hoạt động điều phối và có thể cung cấp các phương tiện bảo đảm an ninh khác cho các đồng minh châu Âu. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News (Mỹ) ngày 19/8, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể đóng vai trò hỗ trợ “từ trên không” trong cơ chế bảo đảm an ninh sau xung đột cho Ukraine, song không nêu rõ chi tiết. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Trump cho biết một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Đức và Anh, sẵn sàng triển khai binh sĩ để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình.

Theo giới quan sát, khả năng hỗ trợ “từ trên không” của Mỹ có thể bao gồm việc cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine, hoặc thiết lập vùng cấm bay với sự tham gia của các máy bay chiến đấu của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố không chấp nhận việc triển khai binh sĩ từ các nước NATO tới Ukraine để thực thi một thỏa thuận hòa bình.

Các nước châu Âu đang tận dụng cơ hội thúc đẩy khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình sau hàng loạt hoạt động ngoại giao gần đây. Cụ thể, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đồng chủ trì cuộc họp của “Liên minh sẵn sàng hành động” về Ukraine diễn ra tại Paris ngày 19/8 theo hình thức trực tuyến, bàn thảo cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài cho Kiev. Trong khi đó, các quan chức quân sự cấp cao của châu Âu đã nhóm họp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine tại Washington.

Cuộc gặp trực tiếp này diễn ra trước thềm cuộc họp trực tuyến dự kiến diễn ra vào ngày 20/8, với sự tham dự của toàn bộ 32 Tổng tham mưu trưởng của các nước thành viên NATO và cả Tướng Caine, để thảo luận tình hình Ukraine.

Liên hợp quốc (LHQ) cho biết sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực hòa bình tại Ukraine. Ngày 19/8, Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã lên tiếng hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao gần đây do Mỹ dẫn đầu nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stéphane Dujarric, cho biết tổ chức đa phương này sẽ "ủng hộ và sẵn sàng tham gia một vai trò nào đó dựa trên các nguyên tắc mà Tổng Thư ký LHQ đã nhiều lần khẳng định". Liên quan tới khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tới Ukraine, người phát ngôn Dujarric nhấn mạnh "mọi phái bộ gìn giữ hòa bình, ở bất kỳ đâu, đều sẽ phải thông qua Hội đồng Bảo an LHQ”.