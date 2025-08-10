Cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ, 1.000 người phải sơ tán và nhiều nhà cửa bị hư hại

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi Khí hậu cho biết công tác đánh giá thiệt hại do cháy rừng đã bắt đầu và kết quả sơ bộ cho thấy 43 công trình tại làng Sacakli bị phá hủy hoặc hư hại nặng.
Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 9/8, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 2 vụ cháy rừng bùng phát tại tỉnh Canakkale, Tây Bắc nước này, khiến khoảng 1.000 người phải sơ tán và nhiều nhà cửa bị hư hại.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Ibrahim Yumakli thông báo gần 1.000 cư dân đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, đồng thời lưu ý các đám cháy đã được dập tắt cùng ngày.

Trong khi đó, Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi Khí hậu Murat Kurum cho biết công tác đánh giá thiệt hại do cháy rừng đã bắt đầu và kết quả sơ bộ cho thấy 43 công trình tại làng Sacakli bị phá hủy hoặc hư hại nặng.

Trong khi đó, đội cứu hộ, cứu nạn vẫn đang đánh giá thiệt hại tại các làng khác.

Nhật báo Milliyet cũng đăng một số ảnh cho thấy nhiều nhà tại các làng chịu ảnh hưởng đã bị thiêu rụi.

Cháy rừng cũng gây gián đoạn tạm thời hoạt động giao thông hàng không và hàng hải trên eo biển Dardanelles, tuyến đường huyết mạch nối biển Aegean với biển Marmara và là tuyến vận tải biển quốc tế quan trọng.

