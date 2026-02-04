Chủ tịch Hạ viện Jordan thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 4/2, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tại đây, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi đã nghe đại diện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu, thuyết minh về 6 chủ đề trưng bày: Buổi đầu dựng nước và giữ nước; bảo vệ độc lập dân tộc (939-1858); chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc (1858-1945); kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975); xây dựng và bảo vệ đất nước (1975-2024).

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong 6 bảo tàng cấp quốc gia và là bảo tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng Quân đội, được thành lập ngày 17/7/1956, địa chỉ tại số 28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Năm 2019, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng mới tại 2 phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bảo tàng có thiết kế hiện đại, tạo dòng chảy lịch sử bằng trực giác với màu sắc phù hợp; áp dụng nhiều công nghệ trình chiếu trong công tác trưng bày, mang đến cho người xem trải nghiệm hoàn toàn mới.

Với quy mô 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, Bảo tàng có diện tích xây dựng 23.198 m2, tổng diện tích sàn tòa nhà chính 64.640 m2, đang trưng bày và lưu giữ hàng vạn hiện vật. Phía trước tòa nhà là Tháp Chiến thắng cao 45 m, với hình ngôi sao 5 cánh được xếp chồng nhiều lớp, tượng trưng cho năm 1945, dân tộc Việt Nam giành được độc lập...

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là công trình văn hóa đặc biệt tiêu biểu với các thành phần trưng bày để khách tham quan tương tác và hiểu hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam; qua đó góp phần bảo tồn, phát huy tinh hoa di sản văn hóa quân sự của dân tộc, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân trong nước và quốc tế; phù hợp chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng: “Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một thiết chế đa năng tổng hợp, đặc biệt quan trọng, tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội và quốc gia”.

Việt Nam và Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1980. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước, diễn ra chỉ sau 3 tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Hạ viện tháng 10/2025. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Hoàng gia, Chính phủ và Hạ viện Jordan trong việc thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam, trong đó có hợp tác Quốc hội/Nghị viện.