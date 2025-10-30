Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Thư ký Phòng Thương mại Quốc tế

(Ngày Nay) - Chủ tịch nước đề nghị ICC tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nâng cao năng lực hội nhập và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sáng 30/10 (giờ địa phương) tại Gyeongju (Hàn Quốc), Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Thư ký Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) John Denton nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32.

Tại buổi tiếp, bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký ICC John Denton bày tỏ ngưỡng mộ hành trình phát triển kinh tế cũng như những mục tiêu, giải pháp mà Việt Nam đặt ra trong hành trình phát triển của mình.

Chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã có nhiều bước đi thực tiễn quan tâm hoạt động của doanh nghiệp, nhất là việc thiết lập trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, Tổng Thư ký ICC John Denton khẳng định sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trên con đường phát triển, nhất là tham gia vào quá trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra toàn cầu trong bối cảnh năm 2027 Việt Nam là nước chủ nhà APEC.

Tổng Thư ký John Denton cho biết ICC có mặt hoạt động tại 170 nước và đã huy động nguồn vốn đầu tư, kinh doanh hơn 17.500 tỷ USD và sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình vươn lên, trong đó có dự án phát triển toàn cầu cho các doanh nghiệp và mong muốn có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam.

Dự án đã được ICC giới thiệu, triển khai tại ASEAN và mở rộng giới thiệu tại APEC, sắp tới sẽ đưa đến Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và mong muốn trong hành trình đó có sự phối hợp, hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Thư ký John Denton nhấn mạnh ICC luôn mong muốn là người bạn, đối tác đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam; tham gia các hoạt động của APEC năm 2027 do Việt Nam đăng cai.

Đánh giá cao những chia sẻ của ngài Tổng Thư ký, bày tỏ hài lòng về quan hệ giữa ICC và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với ICC - tổ chức kinh doanh toàn cầu lớn nhất.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao vai trò của ICC trong việc xây dựng các chuẩn mực thương mại quốc tế, tự do hóa thương mại và đầu tư, củng cố hệ thống thương mại đa phương; vui mừng được biết ICC đã duy trì hợp tác chặt chẽ với VCCI và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại; tăng cường năng lực hội nhập cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, trước những thách thức thương mại toàn cầu hiện nay, Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp thích ứng như: Đa dạng hóa thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Thúc đẩy chuyển đổi số - chuyển đổi xanh để tăng sức chống chịu của nền kinh tế.

Trong tiến trình đó, Chủ tịch nước đề nghị ICC tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nâng cao năng lực hội nhập và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, thông qua việc chia sẻ các công cụ, tiêu chuẩn và kinh nghiệm thực tiễn của ICC.

Hoan nghênh mong muốn của ICC trong việc biến quyết tâm, thiện chí trở thành thực, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng là đối tác tích cực, chủ động cùng ICC trong các sáng kiến khu vực và toàn cầu, góp phần thúc đẩy hệ thống thương mại quốc tế mở, công bằng, bền vững, vì hòa bình, thịnh vượng và cơ hội cho tất cả mọi người.