Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - rực rỡ trang sử vàng": Lan tỏa tinh thần Đại hội XIV

(Ngày Nay) - Ngày 15/1, đông đảo người dân và du khách tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh như choáng ngợp trước sự hoành tráng và đã dừng chân tìm hiểu triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - rực rỡ trang sử vàng”.

Triển lãm giới thiệu 280 ảnh và tư liệu tiêu biểu, được bố trí với ba phần nội dung giúp người xem hình dung một cách hệ thống về quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ở phần thứ nhất “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”, giới thiệu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó khẳng định vai trò to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng.

Phần thứ hai giới thiệu 13 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, tái hiện những dấu mốc quan trọng cùng các chủ trương, đường lối, quyết sách đúng đắn, sáng suốt, mang tính lịch sử. Qua đó, triển lãm làm nổi bật chân lý: Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực bền bỉ và đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Nhiều du khách quốc tế đã dừng chân khá lâu ở khu trưng bày để tìm hiểu sâu hơn về con đường phát triển của Việt Nam trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI.

Phần thứ ba “Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” tập trung giới thiệu công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đây không chỉ là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, mà còn là tiền đề quan trọng cho Đại hội XIV, Đại hội đánh dấu kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ.

Thông qua các nội dung trưng bày, triển lãm đã khái quát những dấu mốc tiêu biểu trong hành trình lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội XIV, tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Triển lãm phục vụ nhân dân và du khách đến tháng 4/2026, trở thành điểm đến văn hóa, chính trị ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.