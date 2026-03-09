Ông chủ Sbooks Nguyễn Anh Dũng: Tôi không tin có khái niệm “sách thừa”

(Ngày Nay) - Tối 8/3, Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2025 đã được trao, cuốn sách “Tư duy mở” của ông Nguyễn Anh Dũng đoạt giải “Sách được bạn đọc yêu thích” và nằm trong nhóm sách bán chạy tại Giải thưởng này.

Ông Nguyễn Anh Dũng là nhà sáng lập, chủ thương hiệu sách Sbooks đình đám trong những năm gần đây. Thường thì những nhà làm sách chỉ chăm lo việc in ấn, phát hành chứ rất ít người kiêm luôn cả việc viết sách. Trường hợp vừa làm sách, vừa viết sách, lại đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia như ông Nguyễn Anh Dũng là khá hiếm.

Ngày Nay đã có cuộc trò chuyện với ông chủ Sbooks Nguyễn Anh Dũng.

Ông có thể lý giải vì sao cuốn sách “Tư duy mở” được giải “Bạn đọc yêu thích”?

Ông Nguyễn Anh Dũng: Tôi tin rằng mỗi cuốn sách đều có một sinh mệnh. Tư duy mở may mắn tìm được sự đồng điệu với hàng vạn tâm hồn trong suốt thời gian qua có lẽ vì nó đã chạm đúng vào cơn khát “được là chính mình” của người trẻ.

Nhiều người trong chúng ta đang sống trong một chiếc lồng kính của những lối mòn và định kiến đám đông. Tôi không viết để áp đặt hay dạy bảo. Tôi viết như một người gieo hạt, gợi mở những góc nhìn để mỗi độc giả tự cầm gương soi chiếu nội tâm. Khi ta dám đặt câu hỏi, cũng là lúc cánh cửa tâm thức được mở ra, và ánh sáng của trí tuệ tự khắc sẽ tràn vào.

Quá trình nhiều năm làm sách có giúp ích gì cho việc viết sách của ông?

Ông Nguyễn Anh Dũng: Việc đứng ở cả hai vai trò – người làm sách và người viết sách – cho tôi một cái nhìn bao quát. Làm sách dạy tôi sự kiên nhẫn và tính kỷ luật. Khi tham gia vào mọi công đoạn từ nghiên cứu thị trường đến phát hành, tôi hiểu được “hơi thở” của thời đại, “cơn đói” của thị trường và “khát khao” của độc giả..

Mỗi khi đặt bút, tôi luôn tự vấn: Cuốn sách này mang lại giá trị gì? Nó có đủ sức nặng để lay động hàng triệu tâm hồn hay không? Chính sự khắt khe của một người làm nghề xuất bản đã giúp tôi viết bằng một ý thức trách nhiệm cao nhất về giá trị và nhu cầu của cộng đồng.

Theo ông, thị trường sách hiện nay có những thuận lợi và khó khăn gì?

Ông Nguyễn Anh Dũng: Ngành xuất bản vốn mang tính đặc thù cao, nơi giá trị kinh tế phải song hành cùng sứ mệnh cao cả về văn hóa, giáo dục. Khó khăn lớn nhất vẫn là việc xây dựng một thói quen đọc sách bền vững trong xã hội. Khi văn hóa đọc chưa đủ mạnh, nội lực tái đầu tư của ngành cũng sẽ bị hạn chế.

Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào những tín hiệu tích cực. Việc định hướng xuất bản trở thành một phần cốt lõi của công nghiệp văn hóa, là một bước đi mang tầm chiến lược. Khi các chính sách vĩ mô bắt đầu thẩm thấu, chúng ta sẽ thấy một thế hệ người làm sách năng động hơn và một thị trường đầy tiềm năng trong tương lai gần.

Trong bạt ngàn sách được xuất bản mỗi năm, theo ông thể loại sách nào đang thừa hoặc đang thiếu?

Ông Nguyễn Anh Dũng: Trong thế giới tri thức, tôi không tin có khái niệm “sách thừa”. Mỗi cuốn sách đều là một mảnh ghép dành cho một phân khúc độc giả nhất định. Vấn đề không nằm ở số lượng, mà nằm ở sự kết nối.

Khi văn hóa đọc phát triển tới một ngưỡng nhất định, thị trường sẽ tự vận hành cơ chế sàng lọc. Những tác phẩm thiếu chiều sâu sẽ tự lùi lại, nhường chỗ cho những giá trị bền vững. Điều cần làm là đầu tư vào đội ngũ xuất bản để mỗi cuốn sách được ra đời và đến với cuộc đời một cách trọn vẹn.

Nếu tiếp tục viết sách, ông có thể bật mí cuốn sách đang ấp ủ?

Ông Nguyễn Anh Dũng: Thế giới đang bị nhiễu loạn bởi các nguồn thông tin ngắn. Điều này vô tình triệt tiêu khả năng chiêm nghiệm sâu của con người. Cuốn sách tiếp theo của tôi ra đời với mong muốn đánh thức lại khả năng “trầm tư” của người trẻ.

Suy nghĩ sâu không phải là điều gì đó quá xa vời hay triết lý. Đó đơn giản là việc ta học cách đặt câu hỏi trước một vấn đề bình dị, học cách phân tích và giữ vững lập trường cá nhân. Tôi muốn khích lệ độc giả xây dựng một thế giới nội tâm vững chãi, nơi mỗi suy nghĩ đều mang đậm dấu ấn cá nhân thay vì là bản sao của người khác.

Theo ông, chỉ chuyên tâm viết sách thì thu nhập có thể “sống được” không?

Ông Nguyễn Anh Dũng: Hoàn toàn khả thi nếu bạn nhìn nhận việc viết lách như một nghề nghiệp chuyên nghiệp. Tiềm năng của thị trường sách Việt Nam vẫn còn rất lớn và đang ở giai đoạn “đơm hoa”.

Tuy nhiên, để sống tốt bằng ngòi bút, tác giả cần sự nhạy bén để thấu hiểu nhu cầu của thời đại. Một tác phẩm thành công là sự kết giao giữa trí tuệ của người viết và khát vọng của người đọc. Khi bạn tạo ra được những giá trị thực sự giúp mở rộng tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn xã hội, phần thưởng về kinh tế sẽ đến như một lẽ tự nhiên.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện, chúc ông có nhiều cuốn sách thành công trên vai trò người viết sách và làm sách!

Tư duy mở nằm trong bộ sách của tác giả Nguyễn Anh Dũng (Tư duy mở và Tư duy ngược) đã đạt được thành tích phát hành ấn tượng. Năm 2024, bộ sách đã nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chứng minh giá trị và tầm ảnh hưởng của các đầu sách này đối với độc giả Việt Nam. Tính đến tháng 8/2025, bộ sách đã chạm mốc 1.400.000 bản, đây là một con số xuất bản rất đáng nể, phản ánh sức lan tỏa và sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng. Thành tích này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của tác giả mà còn khẳng định các chủ đề về tư duy, phát triển bản thân và cách thức sống chủ động đang thực sự được độc giả quan tâm và đánh giá cao.