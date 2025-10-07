Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế rực rỡ sắc màu và đậm chất cổ truyền

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các trò chơi cung đình như bài vụ, xăm hường, viết thư pháp… mang đến trải nghiệm vừa vui chơi, vừa tìm hiểu văn hóa cho người dân và du khách.
Các loại đèn lồng xếp của Huế rực rỡ sắc màu trong Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025
Các loại đèn lồng xếp của Huế rực rỡ sắc màu trong Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025

Tối 6/10, tại Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã tổ chức Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025.

Đây là sự kiện đặc sắc, giàu bản sắc văn hóa và đậm chất cổ truyền trong khuôn khổ Festival Huế 2025. Hàng nghìn người dân và du khách đã đến tham gia Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025 và được đắm mình trong không gian Trung thu truyền thống với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đó là không gian trưng bày và sắp đặt đèn lồng, giới thiệu các loại đèn lồng đặc trưng của Huế như đèn mây tre đan Bao La, đèn lồng xếp, cùng các tác phẩm đèn truyền thống của nghệ nhân tỉnh Gifu của Nhật Bản.

Anh Lê Phương, 45 tuổi, phường Thủy Xuân chia sẻ, anh đưa con 9 tuổi cùng đi xem chương trình và rất ấn tượng với không gian trưng bày, sắp đặt đèn lồng. Các loại đèn lồng có màu sắc rực rỡ rất ấn tượng. Đặc biệt đèn lồng của Huế vẫn giữ được truyền thống với việc trang trí hoa văn tinh xảo, đặc trưng cho không gian cung đình xưa.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra các trò chơi cung đình như bài vụ, xăm hường, viết thư pháp… mang đến trải nghiệm vừa vui chơi, vừa tìm hiểu văn hóa cho người dân và du khách. Anh Nguyễn Long, 45 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Trị chia sẻ, những trò chơi thực sự rất thú vị và mang đậm tính truyền thống.

Anh Long rất ấn tượng với không gian viết thư pháp với sự khéo léo, tài hoa trong từng nét chữ của người viết. Đặc biệt, mỗi chữ viết đều mang ý nghĩa giáo dục rất cao.

Trong chương trình còn có “Đêm rằm Hoàng cung” biểu diễn nghệ thuật cung đình tại sân khấu sau Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế tạo nên không khí lung linh, đậm chất di sản.

Tất cả hoạt động trong Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025 đều không thu vé vào cổng và diễn ra trong hai buổi tối 6 - 7/10.

PV
Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hình ảnh hệ thống nhà thuốc tiện lợi Pharmacity. Ảnh: pharmacity.vn
Hệ thống Pharmacity bày bán nhiều sản phẩm của các thương hiệu lạ lẫm?
(Ngày Nay) -  Sau sự việc đáng tiếc liên quan đến Herbitech, dẫn đến phải thu hồi sản phẩm, đền tiền, dư luận đặt câu hỏi về “bộ lọc” đối tác của Pharmacity chặt chẽ thế nào? Tương tự Herbitech, nhiều cái tên còn xa lạ đang xuất hiện trên quầy thuốc Pharmacity, khiến khách hàng hoài nghi về chất lượng.
Từ VVIP đến GA: Hành trình cảm xúc độc bản cùng G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại 8Wonder Ocean City
Từ VVIP đến GA: Hành trình cảm xúc độc bản cùng G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại 8Wonder Ocean City
(Ngày Nay) - Siêu concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] diễn ra ngày 8/11 tại 8Wonder Ocean City sẽ chính thức mở bán vé vào ngày 7, 8 và 9/10, với mức giá từ 2 đến 8 triệu đồng mang đến cho khán giả hàng loạt đặt quyền hấp dẫn, hứa hẹn tạo nên cơn sốt săn lùng chưa từng thấy ngay khi mở bán.