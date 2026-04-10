Chương trình "Vườn Ánh sáng": Tái hiện nghề thủ công truyền thống trong dòng chảy sáng tạo

(Ngày Nay) - Từ ngày 10 - 19/4, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ tổ chức chương trình “Vườn Ánh sáng”.

Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026) - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

“Vườn Ánh sáng” được kiến tạo như một không gian trưng bày nghệ thuật đèn lồng đặc sắc, quy tụ nhiều cơ sở thủ công và làng nghề tiêu biểu trên cả nước như: Làng nghề đèn lồng Cao Viên (Thanh Oai, Hà Nội), làng nghề mây tre đan Phú Vinh (Phú Nghĩa, Hà Nội), làng nghề cói Kim Sơn (Ninh Bình).

Sự kiện có sự tham gia của nghệ nhân lọng, đèn Hoàng Ngọc Tuyên (Huế), làng nghề mây tre đan Bao La (Huế), cơ sở đèn lồng - đèn nón lá Hải Dương (Huế), đèn lồng Dé Lantana (Hội An, Đà Nẵng), đèn lồng Trọng Bình Cổ Đăng (TP Hồ Chí Minh).

Sự hội tụ này mang đến bức tranh đa sắc về kỹ thuật chế tác và bản sắc vùng miền, góp phần tái hiện sức sống của nghề thủ công truyền thống Việt Nam trong dòng chảy sáng tạo đương đại, đồng thời mở ra không gian trải nghiệm giàu tính sáng tạo, kết nối truyền thống với hơi thở đương đại. Qua đó tôn vinh tinh thần hiếu học và lan tỏa giá trị di sản văn hóa tới công chúng.

Các tác phẩm đèn lồng được chế tác công phu từ chất liệu truyền thống như nan tre, lụa, giấy dó, kết hợp cùng nghệ thuật sắp đặt và ánh sáng đương đại, tạo nên một không gian trải nghiệm giàu tính thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, mỗi tác phẩm đèn lồng không chỉ là sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn mang giá trị biểu tượng, trong đó ánh sáng được truyền tải ẩn dụ cho tri thức, cho đạo học và những giá trị nhân văn được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Thông qua ngôn ngữ ánh sáng, chương trình gửi gắm thông điệp: ánh sáng soi đường đạo học, là niềm tin dẫn lối tâm hồn, khai mở trí tuệ, nuôi dưỡng nhân cách, qua đó hướng tới các giá trị sống tích cực trong xã hội hôm nay.

Chương trình “Vườn Ánh sáng” mở cửa phục vụ công chúng miễn phí từ 8 giờ đến 21 giờ hằng ngày.