Cinémathèque Française tạm đóng cửa vì rệp hoành hành

(Ngày Nay) - Tổ chức lưu trữ điện ảnh Cinémathèque Françaisedanh tiếng của Pháp ngày 28/11 thông báo sẽ tạm thời đóng cửa sau khi phát hiện có rệp.

Tuyên bố của Cinémathèque cho biết họ sẽ đóng cửa bốn phòng chiếu phim trong vòng một tháng, bắt đầu từ ngày 28/11. Các khu vực khác của tòa nhà vẫn sẽ mở cửa.

Quyết định đóng cửa được đưa ra sau hàng loạt báo cáo về sự xuất hiện của rệp, nhằm đảm bảo cho khán giả có được một môi trường hoàn toàn an toàn và thoải mái. Cinémathèque Française cho biết toàn bộ ghế ngồi và thảm sẽ được tháo dỡ và xử lý vệ sinh trước khi được đưa trở lại phòng chiếu.

Vào đầu tháng 11, một số khán giả đã phàn nàn với các phóng viên Pháp về việc bị rệp giường cắn sau khi tham dự buổi học chuyên đề với nữ diễn viên nổi tiếng Sigourney Weaver, người từng được đề cử Oscar và được biết đến qua các vai diễn trong phim như "Alien".

Nạn rệp hoành hành trở thành một chủ đề nóng ở Pháp trong năm 2023, khi chính phủ nước này tuyên bố sẽ nỗ lực phối hợp để chống rệp sau khi loài ký sinh trùng này xuất hiện với số lượng lớn trên các phương tiện giao thông công cộng, trong rạp chiếu phim và bệnh viện, vào thời điểm Pháp chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Paris 2024.

Rệp thường làm tổ trong nệm, nhưng cũng có thể ẩn náu trong quần áo và hành lý. Vết cắn của chúng gây ra các vùng da đỏ, mụn nước hoặc phát ban lớn, có thể gây ngứa dữ dội hoặc phản ứng dị ứng, và thường dẫn đến các vấn đề tâm lý như căng thẳng, khó ngủ, lo lắng và trầm cảm.