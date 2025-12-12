CLB Bóng đá Hà Nội tri ân và gìn giữ những giá trị lịch sử, truyền thống

(Ngày Nay) - 20 năm dấn thân vào bóng đá Việt Nam khi đầu tư và thành lập câu lạc bộ Hà Nội, bầu Hiển không chỉ mong muốn Hà Nội sẽ là CLB bóng đá tồn tại vài chục năm, hay trăm năm mà còn hơn thế.

Bầu Hiển làm gì cũng đều trân trọng, gìn giữ giá trị lịch sử, truyền thống ở tất cả lĩnh vực chứ không riêng gì trong bóng đá. Với bầu Hiển, “tri ân" là sự biết ơn, còn "giữ gìn giá trị lịch sử, truyền thống" là bảo tồn, là phát huy những nét đẹp văn hóa, đạo đức, là sự nhắc nhớ cho thế hệ hôm nay và mai sau sống sao cho xứng đáng với quá khứ hào hùng.

Làm sống lại quá khứ hoàng kim

Nhân dịp 30.4.2024, bầu Hiển đã thành lập CLB Cựu cầu thủ Hà Nội (CLB CCT HN) để tri ân, cùng nhìn lại quá trình hình thành, phát triển nhằm hướng đến tương lai ngày một tốt đẹp hơn cho bóng đá Hà Nội (BĐHN).

Bầu Hiển chia sẻ, sự ra đời của CLB CCT HN mang ý nghĩa nhân văn khi tập hợp và tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước. Họ là những tấm gương cho thế hệ sau tiếp bước trên con đường đã và đang thành công của CLB Hà Nội.

Ông Đỗ Vinh Quang, con trai Bầu Hiển và nay là Chủ tịch CLB Hà Nội, đồng thời cũng là Chủ tịch CLB CCT HN, cho biết sẽ tiếp nối những gì bầu Hiển đã tạo dựng nên CLB Hà Nội như ngày hôm nay. Ông Vinh Quang tâm sự: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghe nói về truyền thống vẻ vang của BĐHN và đã để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng người hâm mộ của các CLB như Thể Công, Công an Hà Nội, Tổng cục Đường sắt, Quân khu Thủ đô, Công nhân xây dựng Hà Nội… Do đó CLB CCT HN sẽ là nơi gìn giữ, quảng bá, tuyên truyền những giá trị lịch sử của BĐHN, đặc biệt là tạo điều kiện để các cựu cầu thủ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống”.

Tiếp nối ý tưởng của bầu Hiển, giải bóng đá “Lão tướng Giải phóng Thủ đô 2024”, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024) và 68 năm ngày thành lập đội bóng đá Công an Hà Nội (10.10.1956 - 10.10.2024) đã được tổ chức.

Tham dự giải gồm 4 đội Công an Hà Nội, T&T Hà Nội, Thể Công, Công an Hải Phòng với sự góp mặt của các cựu tuyển qua nhiều thế hệ như Nguyễn Cao Cường, Hoa Mạnh Hưng, Đặng Phương Nam, Phạm Như Thuần, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Đức Thắng, Vũ Công Tuyền, Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Quốc Trung, Phạm Thành Lương (Lương Dị), Chu Văn Mùi, Phạm Tiến Dũng, Đinh Thế Nam, Hoàng Văn Phúc, Văn Sỹ Hùng Nguyễn Hữu Đang, Chu Đình Nghiêm, Văn Sỹ Sơn, Phạm Minh Đức, Dương Hồng Sơn…

Ngay cả Trưởng và Phó ban tổ chức giải cũng là hai danh thủ tập niên 90 thế kỷ trước là Nguyễn Chí Công (Công an Hà Nội) và Triệu Quang Hà (Thể Công), trong đó Quang Hà là công thần với 3 năm đưa tân binh T&T Hà Nội từ giải hạng Ba lên V-League, thành tích cho đến nay chưa ai làm được.

Là cầu thủ Thể Công, từng khoác áo đội tuyển Việt Nam sau đó trở thành HLV câu lạc bộ T&T Hà Nội, ông Triệu Quang Hà hiểu rất rõ bóng đá Hà Nội và từ đó ông càng trân trọng tấm lòng cùng cách làm bóng đá của bầu Hiển hơn. Ông Quang Hà cho biết ngoài thành tích chuyên môn trên sân cỏ, bầu Hiển rất chú trọng đến đời sống ngoài sân cỏ của các cầu thủ, và không ít lần theo mong muốn của bầu Hiển, ông Quang Hà đã đại diện CLB Hà Nội đến thăm và tặng quà những danh thủ bóng đá Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.

Trân trọng giá trị truyền thống

Với quan điểm “ăn, ngủ cùng bóng đá” như thế của bầu Hiển, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và trung vệ Nguyễn Thành Chung đã đại diện CLB Hà Nội tặng quà, tri ân các danh thủ miền Nam Việt Nam từng in dấu giày trên khắp các sân cỏ Đông Nam Á cũng như là châu Á.

Sáng 18/4, nhân dịp đội vào miền Nam thi đấu với Becamex Bình Dương ở vòng 19 V-League 2024-2025, sáng 18.4, tại sân vận động Tao Đàn (TP.HCM), Hùng Dũng và Thành Chung đã có buổi giao lưu, tri ân các bậc lão thành thuộc Chi hội cựu cầu thủ bóng đá TP.HCM (CH CCT TP.HCM).

Cũng trong dịp này, CH CCT TP.HCM và CLB Hà Nội đã tặng áo thi đấu có chữ ký của các danh thủ và cầu thủ của hai đội. Ngoài ông Hồ Nguyễn, nguyên Trưởng ban thể thao báo Sài Gòn Giải Phóng, hiện nay là Tổng thư ký CH CCT TP.HCM, còn có 6 danh thủ gồm hậu vệ Phan Dương Cẩm; tiền vệ Hồ Thanh Cang; tiền đạo Tư Lê, Trần Văn Xinh, Dương Văn Thà và thủ môn Lưu Kim Hoàng, trong đó 2 người đầu khoác áo đội Hải quan và 4 người còn lại thi đấu cho đội Cảng Sài Gòn sau ngày giải phóng miền Nam.

Trong 6 danh thủ này, người lớn tuổi nhất là ông Phan Dương Cẩm 84 tuổi, thành viên đội tuyển miền Nam Việt Nam vô địch Merdeka Cup 1966, giải đấu danh giá, uy tín hàng đầu châu Á vào thời điểm đó. Những người còn lại cũng từng khoác áo đội tuyển miền Nam Việt Nam thi đấu tại các kỳ SEAP Games từ 1967 - 1973 (năm 1977, Đại hội thể thao Đông Nam Á mới đổi tên từ SEAP Games thành SEA Games khi có thêm hai thành viên là Indonesia và Philippines).

Bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã có không biết bao nhiêu kỷ niệm để nhớ và đáng nhớ sau ngày lịch sử 30.4.1975, đặc biệt trong số này là những trận đấu ghi dấu ấn ngày BĐVN thống nhất với những trận giao hữu đầu tiên giữa hai miền Nam - Bắc, đó là những trận cầu kinh điển giữa đội Tổng cục đường sắt (Hà Nội) với Cảng Sài Gòn và Hải quan (TP.HCM) vào năm 1976.

Do đó, hoạt động của Hùng Dũng và Thành Chung cũng như CLB Hà Nội dành cho các danh thủ - tiền bối rất có ý nghĩa, vì đó là sự trân trọng giá trị truyền thống của thế hệ sau dành cho thế hệ cha ông.

Không bao giờ quên ơn

Bất kể ai đã đóng góp cho CLB Hà Nội, dù là cầu thủ trong nước hay nước ngoài, đều được trân trọng và không bao giờ quên ơn, đó là triết lý điều hành, quản lý của bầu Hiển

Như cầu thủ Cristiano Roland từng cùng CLB Hà Nội vô địch V-League 2010, 2013, nay đã là HLV đội U17 Hà Nội hai năm liên tiếp vô địch Ứ quốc gia (2024. 2025) và Roland cũng là HLV đội U17 Việt Nam hai năm liên tiếp đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á (2025, 2026), và dĩ nhiên Roland cùng là thành viên của CLB CCT HN.

Trong khi đó ông Quang Hà giờ đây đã là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T vừa làm bóng đá trẻ với vị trí quản lý phát triển Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội vừa thúc đẩy kinh doanh tạo nguồn thu cho công ty.

Ông Quang Hà chia sẻ: “Tôi và anh Đỗ Quang Hiển rất thân tình, hai anh em vẫn thường xuyên liên lạc bao năm qua. Tình cảm hai anh em vẫn thế, vẫn luôn trao đổi kế hoạch làm bóng đá, đặc biệt anh Hiển rất quan tâm đến bóng đá trẻ. Do đó khi tôi đề xuất làm bóng đá trẻ từ 8 tuổi, mở rộng phát triển bóng đá học đường, công tác tuyển sinh cũng mở rộng toàn quốc, một kế hoạch tổng thể cho bóng đá Hà Nội, anh Hiển đã mời tôi trở lại và tôi nhận lời ngay”.

Trong dịp tri ân vào trao tặng kỷ niệm chương cùng chiếc áo thi đấu CLB Hà Nội với con số 350 – thể hiện số trận thi đấu của cho CLB Hà Nội của thủ quân Nguyễn Văn Quyết, chủ tịch Đỗ Vinh Quang nói rằng: “Quyết là biểu tượng của đội bóng, xứng đáng là mẫu cầu thủ cho thế hệ trẻ noi gương.Chúng tôi luôn trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi người và tùy theo ước muốn, năng lực của mỗi người, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để họ tiếp tục gắn bó với hệ sinh thái của đội bóng. Chúng tôi luôn mong đem lại niềm vui, hạnh phúc cho tất cả những ai đã gắn bó, đã cống hiến hết lòng cho CLB Hà Nội. Triết lý, văn hóa, truyền thống của CLB Hà Nội là sống tốt với nhau, cùng nhau chia sẻ vượt qua mọi khó khăn và cùng nắm tay nhau tiến về phía trước”.