Cờ bạc online, công khai thách thức - Bài 2: Thập diện mai phục, chia sẻ livestream là phạm pháp

Thập diện mai phục

Trước kia, đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức truyền thống đã khó quản lý. Ngày nay, công nghệ phát triển làm ma trận cờ bạc càng thêm phức tạp. Một từ khoá liên quan đến tài xỉu hay cờ bạc online, các công cụ tìm kiếm cho ra hàng triệu kết quả, hàng ngàn đường link dẫn thẳng vào các trang web cờ bạc. Riêng Facebook đang có hàng trăm hội nhóm, hàng ngàn tài khoản và hàng vạn bài viết hướng dẫn đánh bạc.

Trang cá nhân DS Dũng Sài Thành và Fanpage Phạm Anh Khoa mà chúng tôi đã đề cập trong bài đầu chỉ là hai điển hình cho hành vi livestream cờ bạc trên nền tảng Facebook hiện nay. Thuật toán của mạng xã hội này ưu tiên hiển thị những nội dung liên quan nên chỉ cần bấm vào một đường dẫn hay thước phim quảng cáo cá cược thì trang chủ ngay lập tức xuất hiện hàng loạt hình thức đỏ đen trực tuyến tương tự.

Một số cái tên đang hoạt động mạnh trên Facebook có thể kể đến: Trần Phông Bạt, Hoàng Phông Bạt – Không chơi cờ bạc, Toàn Luxury, Cửu Long Chân Nhân; Nghĩa Đẹp Trai – Tài xỉu online, Lính Thuỷ Đánh Bạc – Tài xỉu live, Tiếng Bạc Quê Hương – Tài xỉu live, Giàng A Phủ, Ông Hoàng Domin, Thịnh Thiếu Gia, Kinh Doanh Tân Phú...

Mỗi trang sở hữu vài nghìn lượt theo dõi và cách thức xây dựng hình ảnh giống nhau. Chủ trang khoe tiền muôn bạc vạn, lái xe BMW, Mercedes, Porsche và mang đồng hồ xịn, ăn chơi nghỉ dưỡng ở nơi sang trọng, gợi ý tặng tiền từ vài trăm đến vài triệu đồng để lôi kéo người dùng chia sẻ các trang cờ bạc, nổi bật như: TA28, Ok789, Bay789, Hot789, Wo88, Suvip, Tx99, Hitclub, Go88, Go89, Zo89, Sunwin, Saowin...

Các trang này hoàn toàn không có thông tin về chủ sở hữu và thiết kế giao diện na ná nhau, chỉ thay đổi vị trí một vài nút chức năng hoặc hình ảnh các hình thức cá cược. Ngoài tài xỉu là món thu hút nhiều người chơi hơn cả, các trang kể trên có nhiều môn cờ bạc khác, như: xóc đĩa, nổ hũ, tiến lên, bài cào, phỏm, poker, lô đề, xổ số, bắn cá, đá gà... và cả cá độ bóng đá.

Tên miền và máy chủ của các trang kể trên được đăng ký và đặt ở nước ngoài nên việc quảng bá cờ bạc không hề kiêng dè, e sợ. Như Ok789 được trang Facebook Cửu Long Chân Nhân livetream khẳng định đã thu hút hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người chơi. “Ok789 là lựa chọn lý tưởng cho ai yêu thích cá cược và muốn trải nghiệm các trò chơi... Chúng tôi xứng đáng là một trong những nhà cái được yêu thích nhất hiện nay”, Ok789 mô tả.

Sao789 do Fanpage Phạm Anh Khoa livestream lôi kéo thậm chí còn mạnh bạo hơn khi không cần che giấu mà công khai là một trang cờ bạc chính hiệu với mục tiêu: “Nhắm tới toàn cầu, mang Tiến lên, Phỏm ra biển lớn. Đa ngôn ngữ, thanh toán quốc tế... sẽ là đại sứ bài bạc số 1. Sao789 - nơi bài bạc không chỉ là game, mà là cả một cuộc cách mạng. Vương quốc bài bạc đang chờ bạn làm chủ”.

TA28, Sao789, Ok789 hay các trang khác đa số đều sở hữu fanpage Facebook riêng với hàng chục nghìn lượt theo dõi nhưng gần như chỉ dùng để đăng tải các thông tin khuyến mãi như: “Cấp vốn tân thủ, tặng quà khi đăng ký, mở quà cực chất...”. Nhiệm vụ lôi kéo người chơi, lan toả thông tin cờ bạc vào các hội nhóm được các trang vệ tinh đã đề cập ở trên, cùng hàng trăm tài khoản cá nhân, fanpage khác đảm nhận, tạo ra một bức tranh cờ bạc ngập tràn mạng xã hội.

Tan cửa nát nhà

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, các trang web, ứng dụng, phần mềm đánh bạc do các đối tượng phạm tội lập trình để điều hành và hoàn toàn có thể cài đặt, điều chỉnh việc thắng - thua. Như vậy, tỷ lệ thắng - thua không phải do hên xui may rủi. Những người chơi thắng là nhà cái, chủ sòng tạo ra để đánh vào niềm tin của người chơi, thực tế là không có.

Cờ bạc online không chừa một ai, bất kể nam hay nữ, từ thanh thiếu niên đến người lớn tuổi đều có thể bị các livestream tiếp cận và tấn công. Một phụ nữ hơn 40 tuổi đau đớn tâm sự, bản thân đã có gia đình và con nhỏ. Cách đây 6 năm, chị vô tình dính vào cờ bạc trực tuyến từ một quảng cáo trên Facebook giới thiệu khi tham gia sẽ được thưởng. Từ đó, chị bị cuốn vào thế giới đỏ đen không lối thoát.

Lúc mới chơi, chị chỉ nạp một hai hay năm triệu đồng và có ăn có thua, có lúc thắng lên đến vài chục triệu đồng nhưng lại thua hết ngay sau đó. Từ khoảnh khắc này, máu đỏ đen dâng lên kiểm soát hoàn toàn lý trí của người phụ nữ, tiền có bao nhiêu cũng hết, vàng vòng bán sạch, tiếp tục vay mượn người thân rồi vay nóng để đốt vào những cơn mê cho đến khi nợ nần chồng chất chị mới giật mình.

Chị tủi hổ nhưng không còn cách nào khác ngoài thú nhận với chồng sau nhiều lần đắn đo. Vợ chồng cùng an ủi nhau, quyết tâm bỏ hết để làm lại. Tuy nhiên, câu chuyện của chị chỉ là một nửa sự thật, tổng nợ còn lớn hơn con số 200 triệu đồng vừa vay ngân hàng. Mỗi tháng, tổng tiền lãi và bạc góp bên ngoài hơn 10 triệu đồng như hơi nóng phà vào gáy làm chị vô cùng áp lực. Và chị cầm điện thoại lên nạp tiền với hy vọng thắng một trận là rút ra trả nợ bên ngoài cho xong.

Kết cục, người phụ nữ bay luôn số tiền đang có. Chị vay thêm để gỡ và một lần nữa mất cả chì lẫn chài, âm thêm mấy chục triệu. Hổ thẹn và ân hận, chị kể: “Trước kia mình nhất xóm, vàng vòng không thiếu thứ gì. Từ khi dính tới cờ bạc mạng như con ăn mày, chồng vẫn làm ra tiền nhưng trong đầu lúc nào cũng ám ảnh phải gỡ và gỡ. Cứ thế, một phân vàng cũng không có mà đeo, con cái cũng không còn một vòng trang sức. Cái vòng luẩn quẩn không thể thoát ra...”.

Chuyện đời mỗi người là một cuốn phim không ai giống ai nhưng hễ dính vào cờ bạc thì gần như đều có chung một kết cục, có sinh viên vừa vào đại học đã mang khoản nợ mấy mươi triệu về nhà, có nhân viên văn phòng vừa lãnh lương là bay sạch chỉ trong khoảnh khắc, có người vay mượn người thân bạn bè rồi nhục nhã khoá máy trốn chui trốn nhủi không dám ngước mặt nhìn đời...

Một người ẩn danh đắng cay: “Thua mấy tháng chắc cũng 50 - 60 triệu đồng. Hôm nay lãnh lương 12 triệu đồng và thua sạch trong một tiếng, cứ mong gỡ nhưng càng gỡ lại càng thua thêm. Tiền cho vợ con thì không dám, vào canh bạc thì ấn bất chấp. Em là một thằng phá gia chi tử, tài xỉu, lô đề không thiếu môn nào, lúc mất hết tháng lương mới thấy hèn hạ nhục nhã. Đàn ông gì mà cứ trông cậy vào may mắn nhưng có tiền thì lại không thể kiềm chế được lòng. Em vừa giấu vợ đi cầm giấy tờ xe để bù lương và trả nợ...”.

Ngày 12/7, một nam công nhân 21 tuổi trú ở Tây Ninh ra tay sát hại nữ chủ quán cà phê nằm trên địa bàn tỉnh để cướp tài sản. Khi bị bắt, nghi phạm khai nhận bản thân vướng vào nợ nần khi tham gia cờ bạc online, thông qua những quảng cáo trên mạng xã hội Facebook nên túng quẫn, làm liều.

Cờ bạc, khi thắng lại muốn ăn thêm, đến khi thua hết thì mong cầu gỡ gạc. “Còn thở là còn gỡ”, tâm lý đó thôi thúc máu đỏ đen dâng lên như một con thiêu thân lao vào trong lửa. Cuộc rủi may nào cũng có người khóc kẻ cười, khi thắng thì ăn chơi trác táng, tiêu xài hoang phí không kể ngày mai; đến lúc cháy túi, tâm trạng tụt dốc lại nhắm mắt bịt tai, đưa chân làm liều, không cần suy nghĩ về những chuyện đã qua, những thứ đã khiến bản thân rơi vào thất bại, khổ nhục tột cùng và liên luỵ đến gia đình, vợ con.

Vì vậy, tục ngữ có câu: “Cờ bạc là bác thằng bần/ Cửa nhà bán hết, đưa chân vào cùm”.

Chia sẻ livestream cờ bạc là phạm pháp

Luật sư Hoàng Văn Chung, Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Khoa, Đoàn Luật sư TP.HCM nhận định: Trong thời gian qua, việc quảng cáo cờ bạc thông qua các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook trở thành vấn đề nóng, ngang nhiên tồn tại và có dấu hiệu gia tăng gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật.

Hành vi cờ bạc trái phép, kể cả quảng cáo cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm theo pháp luật. Do đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo quy định "Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo" là "Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật";

Theo Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in có quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá.

Việc lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, chia sẻ thông tin phục vụ đánh bạc, cá độ cho nhà cái là hành vi vi phạm pháp luật và được xem là tổ chức đánh bạc. Tuỳ theo tính chất và mức độ, sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 322 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với khung hình phạt tù từ 5- 10 năm.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc trên không gian mạng nói chung và hành vi quảng cáo cho các hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc nói riêng, Bộ Công an cần tiếp tục thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo, người dân cần nhận thức đầy đủ, không tham gia cá cược, mua số lô, số đề,... quảng bá cho hoạt động cá độ dưới mọi hình thức.

Các cấp chính quyền địa phương cần phối hợp cùng lực lượng an ninh nơi cơ sở đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc; Tuyên truyền, giáo dục, vận động chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn cùng người thân và những người xung quanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tổ chức cá cược, quảng cáo cho các hoạt động cá cược.

Đồng thời, chính quyền Việt Nam cần khuyến nghị và bắt buộc các nền tảng mạng xã hội phải tuân thủ quy định về quảng cáo tại Việt Nam khi cho phép quảng cáo, đồng thời liên tục đổi mới, cập nhật nâng cao các tiêu chuẩn, sàng lọc kỹ các nội dung quảng cáo trước khi đăng tải trên mạng xã hội. Trường hợp không tuân thủ thì cấm hoạt động tại Việt Nam như việc cấm nền tảng Telegram thời gian qua.

Đối với người dân, người dùng các nền tảng mạng xã hội, nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết hoặc báo cáo trên nền tảng mạng xã hội để ngăn chặn kịp thời.