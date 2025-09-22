Concert âm nhạc: Sức mạnh tinh thần dân tộc và phát triển công nghiệp văn hóa

(Ngày Nay) - Thời gian gần đây, khán giả Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ của các concert âm nhạc quy mô lớn. Từ những đại nhạc hội chính luận kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, đến các lễ hội âm nhạc mang đậm hơi thở đương đại…

Những đêm diễn ấy không chỉ là khoảnh khắc thăng hoa của nghệ thuật, mà còn trở thành cầu nối văn hóa, nơi hội tụ tinh thần dân tộc, khát vọng sáng tạo và sức mạnh cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở những đêm diễn nghệ thuật, các concert âm nhạc đang khẳng định vai trò như một sức mạnh mềm, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Lan tỏa tinh thần yêu nước

Tối 20/9, Đại nhạc hội “V Fest – Vietnam Today” như một điểm nhấn rực rỡ, khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật hoành tráng, ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hơn 20.000 khán giả cùng các nghệ sĩ đã “cháy” hết mình trong những màn trình diễn đầy cảm xúc, với các tác phẩm âm nhạc mang đậm tình yêu quê hương, đất nước…

Trước đó, hàng loạt các chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội âm nhạc, concert âm nhạc như: “Tổ quốc trong tim”, “V Concert – Rạng rỡ Việt Nam”, “Việt Nam trong tôi”, “Tôi là người Việt Nam”, “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, “Rock concert – Trái tim Việt Nam”, hay chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”… đã tạo nên những “bản hùng ca” giữa đời sống đương đại.

Ở đó, những ca khúc cách mạng từ các ca khúc "Mười chín tháng Tám”, “Tiến quân ca”, “Lên đàng”, “Hò kéo pháo”, “Người Hà Nội", "Sông Lô", "Chiến thắng Điện Biên";"Giải phóng miền Nam", "Đất nước trọn niềm vui"… vang lên bên cạnh các sáng tác mới như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Đường lên phía trước”, “Còn gì đẹp hơn”… mang hơi thở hiện đại, khơi dậy ký ức lịch sử, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng tương lai…

Mỗi đại nhạc hội hay mỗi concert âm nhạc đều thu hút hàng chục nghìn khán giả, từ những người lớn tuổi, cho đến thế hệ trẻ… đã cho thấy, bên cạnh sự thăng hoa của nghệ thuật, các concert âm nhạc còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, trở thành cầu nối văn hóa, nơi hội tụ tinh thần dân tộc, khát vọng sáng tạo và sức mạnh cộng đồng.

Ca sĩ Trọng Tấn từng chia sẻ sau khi tham gia “Tôi yêu Tổ quốc tôi” rằng, âm nhạc không chỉ là ngôn ngữ của nghệ thuật, mà còn là sợi dây kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam. Và ca sĩ Trọng Tấn tự hào khi được truyền lửa cho thế hệ trẻ qua mỗi ca khúc. Bản thân nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung cũng bày tỏ niềm tự hào và xúc động, khi chứng kiến 50 ngàn khán giả đồng thanh hát bài hát của mình trong concert “Tổ quốc trong tim” ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình...

Chị Minh Thu (Long Biên, Hà Nội) cho biết, chị vô cùng xúc động và tự hào khi cùng hàng chục nghìn khán giả hát “Tiến quân ca” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong chương trình “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân dân tổ chức.

Còn với bạn trẻ Trần Phương Anh, sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, người từng đi xem nhiều concert âm nhạc, trong đó có concert “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, thì mỗi khi đi được nghe những ca khúc cách mạng hào hùng vang lên, em cảm nhận được sâu sắc hơn và tự hào hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là mấy ca khúc mới sáng tác gần đây như “Còn gì đẹp hơn”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, em thấy biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh để chúng em được sống trong đất nước hòa bình như hôm nay…

Có thể nói, concert chính là nơi âm nhạc biến thành chất keo gắn kết cộng đồng, nơi tình yêu Tổ quốc được lan tỏa tự nhiên và bền vững. Từ bản “Tiến quân ca” hùng tráng những ngày độc lập đến các sáng tác cách mạng khơi dậy niềm tin, âm nhạc đã đồng hành cùng đất nước qua bao biến động. Âm nhạc không chỉ là nghệ thuật giải trí mà còn là một thành tố cấu thành văn hóa dân tộc. Những bản trường ca cách mạng từng tiếp lửa cho các thế hệ trong kháng chiến, nay lại được vang lên trong concert với hơi thở trẻ trung, mang đến sự đồng điệu giữa quá khứ và hiện tại.

Trong phát biểu tại Đại nhạc hội “V Fest – Vietnam Today” tối 20/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định, việc tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa với các chương trình nghệ thuật đặc biệt, đại nhạc hội mang tính dân tộc, thể hiện trí tuệ Việt Nam, vinh quang Việt Nam, niềm tự hào của người Việt Nam…

Phó giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, từng khẳng định, giới trẻ đến với concert không chỉ để nghe nhạc, mà còn với ý thức tìm về cội nguồn, về trách nhiệm công dân. Họ mang theo tình yêu Tổ quốc và sẵn sàng trở thành một tế bào trong cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực… đó là giá trị thiêng liêng mà nghệ thuật có thể mang lại.

Động lực phát triển công nghiệp văn hóa

Không chỉ làm giàu đời sống tinh thần, khẳng định sức mạnh đoàn kết, kết nối cộng đồng… mà những concert âm nhạc, những đại nhạc hội hay những chương trình nghệ thuật còn là minh chứng cho sự vận hành sáng tạo của nền công nghiệp văn hóa Việt Nam, đưa văn hóa dân tộc ra thế giới và đồng thời hấp thụ tinh hoa nhân loại để làm giàu thêm bản sắc.

Hơn 20.000 khán giả đến “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”, “V Fest - Thanh xuân rực rỡ”, “V Fest – Vietnam Today” do VTV thực hiện; hơn 50.000 khán giả đến với concert “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức; Concert “Tự hào là người Việt Nam” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì thu hút khoảng 30.000 khán giả… Toàn bộ vé của “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” đã “cháy vé” chỉ sau ít ngày mở bán, trong khi cổng đăng ký miễn phí của “Tổ quốc trong tim” ghi nhận tới ba triệu lượt quét trong 9 phút đầu tiên, các concert âm nhạc đều cháy vé trên các nền tảng…

Đây là những con số biết nói, phản ánh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của người dân, đồng thời cho thấy sức hút của âm nhạc đối với công chúng là vô cùng lớn và tiềm năng thúc đẩy công nghiệp văn hóa của các “concert quốc gia” với việc thế hệ khán giả mới sẵn sàng chịu đi và chịu chi cho những sự kiện âm nhạc chất lượng. Và sự sẵn sàng này chính là “mỏ vàng” để tạo sức bật cũng như thị trường cho ngành công nghiệp biểu diễn. Điều này cũng cho thấy tiềm năng lớn của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Các concert không chỉ là sự kiện nghệ thuật, hướng tới sự giải trí, mà đã trở thành sản phẩm văn hóa giải trí chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, đồng thời trở thành nguồn lực kinh tế, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, quảng bá hình ảnh đất nước, khẳng định vị thế Việt Nam trong ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, mỗi concert thành công đều mang lại giá trị tinh thần to lớn và góp phần khẳng định vị thế của công nghiệp văn hóa Việt Nam trên bản đồ sáng tạo thế giới. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cũng cho rằng, nếu được tổ chức chuyên nghiệp, gắn kết với các ngành dịch vụ khác và xây dựng thương hiệu lâu dài, các “concert quốc gia” sẽ không chỉ là những đêm diễn rực rỡ, mà còn là động lực phát triển bền vững cho cả công nghiệp văn hóa và hình ảnh quốc gia.

Từ những hiệu ứng mạnh mẽ của các concert trong năm 2025, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Tổng Giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định pháp luật khẩn trương nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch duy trì và phát huy các concert với nội dung đổi mới, khuyến khích sự sáng tạo của các nghệ sĩ, người làm chương trình, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại và nghiên cứu lấy tên là “Lễ hội tinh thần Việt Nam”, lựa chọn các vùng miền, tỉnh, thành phố phù hợp để tổ chức các concert vào thời gian thích hợp, tạo hiệu ứng, năng lượng tích cực cho toàn dân tộc…

Có thể thấy, các concert âm nhạc không chỉ là những “bữa tiệc” giải trí, mà chúng mang trong mình giá trị văn hóa, tinh thần, xã hội và kinh tế sâu sắc, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, nuôi dưỡng khát vọng dân tộc, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển và quảng bá hình ảnh quốc gia. Nếu được đầu tư bài bản, các concert hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu quốc gia, vừa phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, vừa quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.