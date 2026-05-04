Công ty Beton 6 bị phạt hơn 107 triệu đồng do hàng loạt vi phạm công bố thông tin

(Ngày Nay) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Beton 6 (Công ty Beton 6), có trụ sở tại KM 1877, Quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, TP.HCM. Tổng mức xử phạt lên tới 107,5 triệu đồng.

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, Công ty Beton 6 chậm công bố dưới 15 ngày đối với Báo cáo tài chính quý II/2025 và bản công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (Văn bản số 04/2026/TB-BT6 ngày 19/3/2026). Đồng thời, doanh nghiệp chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với nhiều tài liệu quan trọng như: Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã kiểm toán; báo cáo tài chính các quý năm 2024 và quý I/2025; báo cáo bán niên năm 2024, 2025 đã soát xét; cùng với báo cáo thường niên năm 2023 và 2024.

Bên cạnh đó, SSC cũng xử phạt thêm 15 triệu đồng đối với hành vi không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định. Tổng cộng, Công ty Beton 6 phải nộp phạt 107,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, quyết định xử phạt được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa có văn bản vào tháng 3/2026 thừa nhận không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Văn bản ghi rõ, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15), công ty đại chúng phải có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của CTCP Beton 6 ghi nhận âm hơn 1.050 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng tối thiểu theo quy định. Điều này khiến doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng và thuộc diện bị hủy tư cách theo quy định tại Điểm a Khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Theo tìm hiểu, CTCP Beton 6 có tiền thân là Công trường đúc đà tiền áp Châu Thới, được thành lập năm 1958 bởi Công ty RMK (Mỹ). Sau năm 1975, đơn vị này chuyển thành Xí nghiệp Bê tông Châu Thới. Đến ngày 28/3/2000, doanh nghiệp chính thức cổ phần hóa với tên gọi CTCP Bê Tông 620 Châu Thới.

Ngày 18/4/2002, cổ phiếu BT6 lần đầu giao dịch trên sàn HOSE với giá tham chiếu 23.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, đến năm 2015, doanh nghiệp quyết định hủy niêm yết gần 33 triệu cổ phiếu BT6, chính thức rời sàn từ ngày 27/11/2015 nhằm phục vụ quá trình tái cơ cấu.

Sau đó, ngày 6/3/2017, cổ phiếu BT6 giao dịch trở lại trên UPCoM với giá tham chiếu 9.000 đồng/cổ phiếu. Dù vậy, tình hình kinh doanh không cải thiện khiến cổ phiếu này tiếp tục bị áp dụng các biện pháp kiểm soát. Đến năm 2020, doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và nộp đơn phá sản; Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-MTTPS ngày 16/01/2020 về việc mở thủ tục phá sản.

Dù đã có các giải trình và phương án khắc phục, với thực trạng tài chính hiện tại, Công ty Beton 6 tiếp tục đối mặt với việc “rời sàn” khi không còn đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng.