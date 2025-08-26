Công ty xAI của Elon Musk khởi kiện Apple và OpenAI

(Ngày Nay) - Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk ngày 25/8 đã khởi kiện Apple và OpenAI, cáo buộc hai doanh nghiệp này cản trở bất hợp pháp cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong đơn kiện, xAI cho rằng quan hệ đối với Apple giúp ứng dụng ChatGPT của OpenAI trở thành chatbot AI tạo sinh (generative AI) duy nhất được hưởng lợi từ hàng tỷ câu lệnh của người dùng bắt nguồn từ hàng trăm triệu chiếc điện thoại iPhone. Theo xAI, điều này cho phép OpenAI sử dụng các câu lệnh và phản hồi để cải thiện mô hình của mình, tạo ra lợi thế nổi trội. Đơn kiện cũng cáo buộc Apple hạn chế quyền tiếp cận vị trí dẫn đầu trên App Store với các ứng dụng chatbot AI cạnh tranh khác.

Theo xAI, trong nỗ lực bảo vệ thế độc quyền điện thoại thông minh của mình, Apple đã liên kết với công ty được hưởng lợi nhiều nhất từ việc kìm hãm cạnh tranh và đổi mới trong AI là OpenAI

xAI cũng cho rằng Apple bảo vệ quan hệ đối tác với OpenAI bằng cách ngăn cản việc quảng bá tốt hơn cho các ứng dụng đối thủ của xAI, đặc biệt là Grok và mạng xã hội X. Điều này giúp Apple ngăn các công ty AI đạt được quy mô lớn hơn khiến dịch vụ của họ hữu ích hơn và có thể đe dọa hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của Apple.

Người phát ngôn của Apple chưa phản hồi khi được yêu cầu cho biết phản ứng chính thức. Trước đây, Apple từng nói App Store được thiết kế để không thiên vị và công ty cũng bảo vệ sự công bằng trong quan hệ đối tác với OpenAI. Các lãnh đạo Apple cho biết họ chỉ hợp tác với những sản phẩm mà họ coi là tốt nhất để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Trong khi đó, phía OpenAI chỉ trích đơn kiện phù hợp với “mô hình quấy rối kéo dài của ông Musk”. Ông Musk trước đó đã kiện OpenAI để ngăn doanh nghiệp khởi nghiệp này chuyển đổi mô hình sang công ty vì lợi nhuận, cho rằng OpenAI đã từ bỏ sứ mệnh ưu tiên lợi ích của nhân loại trong phát triển AI.

Vụ kiện dường như mô phỏng theo vụ chống độc quyền thành công của Bộ Tư pháp Mỹ và một số bang nhằm vào Google. Trước đó, thẩm phán liên bang Amit P. Mehta ngày 5/8 đã tuyên Google lạm dụng độc quyền trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến truyền thống, một phần nhờ việc khóa quyền phân phối thông qua iPhone. xAI lập luận rằng OpenAI đang làm điều tương tự trong lĩnh vực tìm kiếm dựa trên AI.

Google trả cho Apple hơn 20 tỷ USD mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt Safari. Thẩm phán dự kiến sẽ ra phán quyết trong những ngày tới về các biện pháp cải thiện cạnh tranh và có thể cấm những khoản thanh toán kiểu như vậy. Vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ cùng một số bang nhằm vào Google cũng xem xét, rà soát kỹ các quan hệ đối tác AI tiềm năng của Apple.