Cột mốc quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Triều Tiên

(Ngày Nay) - Triều Tiên xác định 5 năm tới là giai đoạn kinh tế "ổn định, củng cố" tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào giai đoạn thứ 2 của quá trình phát triển toàn diện CNXH theo mô hình Triều Tiên.

Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên (Quốc hội) khóa XV vừa bế mạc với việc thông qua một loạt nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa những định hướng, chủ trương lớn đã được Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên đề ra để đưa đất nước tiến vào "giai đoạn mới phát triển toàn diện xây dựng chủ nghĩa xã hội."

Quốc hội Triều Tiên đã thông qua Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế đất nước giai đoạn 2026-2031, trong đó nhấn mạnh tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước trong điều hành kinh tế để bảo đảm tăng trưởng ổn định và bền vững, cải thiện đời sống người dân.

Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên đã xác định 5 năm tới là giai đoạn kinh tế Triều Tiên "ổn định, củng cố và từng bước phát triển chất lượng cao,” tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào giai đoạn thứ hai của quá trình phát triển toàn diện xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Triều Tiên.

Một nội dung quan trọng cũng đã được Quốc hội Triều Tiên thông qua là việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Hiến pháp, trong đó có việc đổi tên "Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên" thành "Hiến pháp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên."

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Jo Yong Won nhấn mạnh việc điều chỉnh, trong đó có đổi tên Hiến pháp, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng về mặt pháp lý, đảm bảo thắng lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Triều Tiên.

Tuy nhiên, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng việc đổi tên bản Hiến pháp, lược cụm từ “xã hội chủ nghĩa” là dấu hiệu của một sự “chuyển hướng,” đồng nghĩa với việc Triều Tiên đang “từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa.”

Thực tế chính trị đang diễn ra ở Triều Tiên cho thấy cách diễn giải này mang tính phiến diện, thiếu cơ sở cả về lý luận lẫn thực tiễn, khi đồng nhất một điều chỉnh kỹ thuật về câu chữ với sự thay đổi về bản chất thể chế.

Trong khoa học chính trị-pháp lý, tên gọi của văn bản không quyết định bản chất của hệ thống chính trị. Bản chất đó được xác định bởi cấu trúc quyền lực, định hướng phát triển và thực tiễn vận hành của nhà nước.

Đối với Triều Tiên, vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, cùng định hướng phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại, an ninh-quốc phòng, văn hóa… đều thể hiện bản chất xã hội chủ nghĩa. Nói cách khác, một thay đổi về câu chữ không thể phản ánh sự thay đổi về bản chất, càng không thể trở thành cơ sở cho những kết luận mang tính suy diễn về thể chế chính trị của Triều Tiên.

Việc phóng đại một chi tiết mang tính kỹ thuật, tách rời bối cảnh tổng thể để diễn giải thành thay đổi mang tính hệ thống có thể xem là một hình thức “đánh tráo” khái niệm, dẫn tới làm sai lệch thực tế khách quan, gây ra nhận thức sai lầm.

Trên thực tế, mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được khẳng định rõ trong các văn kiện của Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức cuối tháng Hai vừa qua, cũng như các nghị quyết vừa được Quốc hội Triều Tiên thông qua.

Ngay trong diễn văn khai mạc Đại hội IX, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un đã nhấn mạnh “Đại hội sẽ thiết lập một cột mốc mới trong cuộc đấu tranh thiêng liêng vì sự phát triển của Đảng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội” ở Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng nêu bật những thành tựu của Đại hội VIII Đảng Lao động Triều Tiên là “đáng tự hào, tạo nên một bước ngoặt mang tính thời đại trong việc thực hiện sự nghiệp xã hội chủ nghĩa,” đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển toàn diện ở Triều Tiên, đồng thời tuyên bố một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội IX là “đề ra đường lối và chính sách đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội lên một tầm cao mới.”

Trong phát biểu bế mạc Đại hội IX, Tổng Bí thư Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục bước vào chặng đường phát triển mới bằng chính nội lực và sức mạnh của nhân dân - yếu tố đã tạo nên những chuyển biến trong giai đoạn trước.

Ông chỉ rõ việc kiên định các lý tưởng “lấy nhân dân làm trung tâm,” đoàn kết một lòng và tự lực tự cường không chỉ là tuyên ngôn chính trị, mà là nền tảng, là giá trị cốt lõi bảo đảm cho tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội không bị chệch hướng trước mọi biến động. Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng Lao động Triều Tiên cần đẩy mạnh ba cuộc cách mạng - tư tưởng, công nghệ và văn hóa. Đây là đường lối chung của Đảng, bởi từ khi bắt đầu, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Triều Tiên đã được thực hiện thông qua ba cuộc cách mạng này.

Có thể thấy những phát biểu và ý kiến định hướng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thể hiện rõ nét ý chí và quyết tâm của Đảng Lao động Triều Tiên trong việc thúc đẩy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hướng tới một tương lai tươi sáng cho đất nước.

Việc ông Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên với sự ủng hộ tuyệt đối, tiếp đó được Quốc hội Triều Tiên bầu lại là Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, càng cho thấy tính ổn định và nhất quán của hệ thống lãnh đạo và chính trị đất nước.

Cũng tại kỳ họp Quốc hội, sau khi tái đắc cử Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên, ông Kim Jong Un đã có bài phát biểu chính sách "Về những nhiệm vụ của chính phủ trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay," tái khẳng định một cách nhất quán định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội của Triều Tiên trong giai đoạn phát triển mới, cụ thể hóa nội hàm của mô hình xã hội chủ nghĩa thông qua hàng loạt nhiệm vụ phát triển kinh tế, đối ngoại, an ninh-quốc phòng, văn hóa-xã hội gắn trực tiếp với bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân, bởi theo ông, “nhân dân là nền tảng của chủ nghĩa xã hội.”

Điều đó phản ánh rõ nét sự tiếp nối và củng cố định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa đã được Đảng Lao động Triều Tiên xác lập kể từ khi thành lập năm 1945.

Như khẳng định của nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong bài phát biểu chính sách, Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên và Quốc hội khóa XV là điểm khởi đầu mang tính cột mốc cho giai đoạn “chuyển mình” trong tiến trình thực hiện lý tưởng chủ nghĩa xã hội ở Triều Tiên, và 5 năm tới sẽ là giai đoạn then chốt để đưa đất nước ngày càng lớn mạnh và phát triển vượt bậc. Nhân dân là trung tâm, đoàn kết nhất trí và tự lực tự cường sẽ là “ngọn cờ” động lực cho sự nghiệp phát triển toàn diện chủ nghĩa xã hội ở Triều Tiên trong giai đoạn mới, để đến dịp kỷ niệm 90 và 100 năm thành lập, Đảng Lao động Triều Tiên “sẽ tự hào vì đã trung thành với sứ mệnh và nhiệm vụ của một đảng nhân dân chân chính”.