Cùng nhau “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” bằng 13 ngôn ngữ

(Ngày Nay) - Tiếp nối thành công của Talkshow “Tuổi trẻ HANU viết tiếp câu chuyện hòa bình” với sự góp mặt của diễn giả – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Trường Đại học Hà Nội (HANU) vừa chính thức ra mắt MV ca nhạc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Đây là một dự án nghệ thuật độc đáo, quy tụ 13 ngôn ngữ đang được giảng dạy tại Nhà trường, gửi đi thông điệp hòa bình từ Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Với giai điệu tha thiết và ca từ giàu cảm xúc, có sức truyền cảm lớn, ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhanh chóng trở thành một thông điệp âm nhạc lay động lòng người. Từ tâm huyết của người nghệ sĩ luôn hướng về quê hương, bài hát của Nguyễn Văn Chung không chỉ tri ân những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, mà còn khơi nguồn cảm hứng mạnh mẽ để Trường Đại học Hà Nội (HANU) triển khai một dự án nghệ thuật độc đáo: MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” bằng 13 ngôn ngữ đang được giảng dạy tại nhà trường.

Tình yêu Tổ quốc vang vọng khắp năm châu

Dự án được thực hiện trong không khí cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) – dấu mốc lịch sử thiêng liêng trong hành trình dựng nước và giữ nước. MV không chỉ là lời tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và lan tỏa những giá trị cao quý ấy.

MV được ghi hình tại nhiều địa danh mang tính biểu tượng của Thủ đô như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chùa Một Cột, Hồ Gươm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hồ Tây… Mỗi khung hình không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, giàu chiều sâu lịch sử của Hà Nội, mà còn gợi nhớ tinh thần độc lập, tự cường và khát vọng hòa bình đã được hun đúc qua bao thế hệ.

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” hội tụ 13 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Hàn Quốc, tiếng Italia, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái Lan và tiếng Trung Quốc. Mỗi ngôn ngữ là một nhịp cầu văn hóa, mỗi câu hát là lời gửi gắm từ trái tim, đưa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, kiên cường và đầy khát vọng vươn xa tới bạn bè năm châu.

Ngôn ngữ là cây cầu – Hòa bình là đích đến

Thông điệp của MV cũng chính là triết lý giáo dục mà HANU kiên định hơn 65 năm qua: đào tạo những công dân toàn cầu giàu tri thức, tự tin chinh phục những chân trời mới với trái tim yêu hòa bình và yêu quê hương.

Tại HANU, mỗi giảng viên, sinh viên là một sứ giả hòa bình – họ kể câu chuyện của đất nước mình bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, bằng tất cả vốn hiểu biết và trải nghiệm tích lũy trong những năm tháng học tập, giảng dạy dưới mái trường này.

Ngay sau khi ra mắt vào ngày 15/8, MV đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ sinh viên, giảng viên và đông đảo khán giả. Những giai điệu vang lên bằng 13 ngôn ngữ không chỉ chạm tới trái tim người nghe, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, phát triển và thịnh vượng đến toàn thế giới.