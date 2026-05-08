Cuộc thi Tài năng sinh viên Cải lương

(Ngày Nay) -Ngày 8/5, Khoa Kịch hát dân tộc - trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM tổ chức cuộc thi Tài năng sinh viên Cải lương 2026.
Thí sinh Tấn Đạt dự thi trích đoạn "Vương quyền" với vai Lê Văn Duyệt
Cuộc thi nhằm phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những sinh viên có năng khiếu, tố chất và tiềm năng phát triển trong lĩnh vực biểu diễn trên sân khấu cải lương, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Lãnh đạo trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tặng hoa cho ban giám khảo gồm: NSND Mỹ Hằng, NSƯT Lê Nguyên Đạt và NGƯT Diệu Đức (từ phải qua)

Cuộc thi cũng tạo điều kiện để sinh viên được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao bản lĩnh biểu diễn và khả năng sáng tạo nghệ thuật trong môi trường chuyên nghiệp.

Thí sinh Chí Linh dự thi vai Lê Quýnh, trích đoạn "Lưu vong - Khí tiết một trung thần"

Với chủ đề “Tinh hoa Cải lương - Tỏa sáng tài năng trẻ”, cuộc thi có sự tham gia của 11 thí sinh là sinh viên đang theo học tại Khoa Kịch hát dân tộc - trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Trong đó, có những thí sinh đã đạt được thành tích nhất định, như: Mỹ Nhung – “chuông bạc” cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2024; Yến Khoa – “chuông đồng” Chuông vàng vọng cổ 2023; Tấn Đạt - giải Báo chí Chuông vàng vọng cổ 2025.

Thí sinh Yến Khoa dự thi vai Diệu, trích đoạn "Thời con gái đã xa"

Các thí sinh dự thi trích đoạn cải lương (20 – 25 phút/trích đoạn), thể hiện các vai diễn đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ca diễn, như: Diệu (Thời con gái đã xa), Út Tâm (Dòng sông đỏ), Trần Thặng (Kẻ sĩ Thăng Long), Lê Quýnh (Lưu vong – Khí tiết một trung thần)...

Thí sinh Thanh Xuân dự thi vai Út Tâm, trích đoạn "Dòng sông đỏ"

Cuộc thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Thông qua cuộc thi, nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật cải lương trong bối cảnh hiện nay.

