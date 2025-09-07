Đã hoàn thành lựa chọn vị trí xây dựng 100 trường học vùng biên

(Ngày Nay) - Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã báo cáo về một số vấn đề ngành giáo dục đã và đang tập trung xử lý, bao gồm công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị xây dựng 100 trường mới và triển khai Nghị quyết 71.

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ tháng 8/2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian qua ngành giáo dục đã tập trung việc khắc phục mưa lũ, thiên tai đối với các cái tỉnh.

Ngành giáo dục nắm tình hình và phối hợp với các tỉnh đôn đốc việc tu sửa, dọn dẹp các trường lớp. Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục gửi tặng cho các trường bị lũ lụt gần 60.000 bộ sách giáo khoa, nhằm đảm bảo không có cháu nào vào thời điểm khai giảng mà không có sách. Bộ trưởng cho biết, dù 100% trường học đã tổ chức khai giảng, nhưng nhiều trường vẫn phải tiếp tục trang bị, tu sửa để hoàn thiện cơ sở vật chất. Nhiều nơi chỉ kịp dọn dẹp bùn đất để khai giảng, nên sau lễ khai giảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Gấp rút hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng xây trường học vùng biên

Về nội dung chuẩn bị xây dựng 100 trường học tại các xã biên giới (trường học vùng biên), theo Bộ trưởng, các địa phương đã vào cuộc rất tích cực. Đến nay, đã hoàn thành việc lựa chọn vị trí và diện tích đất, lập khái toán, đồng thời đang gấp rút hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng: địa phương phải chủ động lo quỹ đất và mặt bằng. Hiện đã xác định xong địa điểm cho 83 cơ sở xây mới, trong đó 13 trường sẽ được cải tạo, xây dựng trên nền cũ. Các khái toán kinh phí đã được tổng hợp, dự kiến trong tuần tới sẽ hoàn tất toàn bộ thủ tục để chuyển Bộ Tài chính phân bổ kinh phí cho các địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Minh về việc phát huy vai trò địa phương là hoàn toàn xác đáng. Bộ trưởng nhấn mạnh, Nhà nước chỉ phân bổ kinh phí, còn các địa phương phải chủ động triển khai. Bộ Xây dựng đã gửi 14 mẫu thiết kế để các đơn vị tham khảo và tùy theo địa hình, quy mô cụ thể mà điều chỉnh cho phù hợp. Bộ trưởng cũng báo cáo với Chính phủ, mặc dù gọi là "trường nội trú", nhưng thực chất các trường này tích hợp cả nội trú và bán trú. Học sinh ở gần trường sẽ được bố trí bán trú – ăn trưa tại trường, buổi tối về nhà, không bắt buộc ở lại. Bộ trưởng khẳng định, tên gọi là trường nội trú nhưng bản chất đều có cả hai hình thức.

Về triển khai Nghị quyết 71, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết toàn ngành đang tích cực thực hiện. Trong tuần tới, Bộ sẽ trình Kế hoạch hành động của Chính phủ; đây là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng Nghị quyết về cơ chế đặc thù trình Quốc hội. Các dự thảo liên quan cũng sẽ được hoàn thiện và trình trong tuần tới, bảo đảm kịp thời phục vụ Hội nghị quán triệt Nghị quyết 71 trong thời gian tới. Những nội dung cụ thể khác sẽ được ngành triển khai theo đúng kế hoạch.