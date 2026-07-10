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Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác hướng tới tương lai bền vững

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản không chỉ là dịp để hai nền văn hóa gặp gỡ, lan tỏa các giá trị truyền thống và hiện đại mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác về đầu tư, thương mại, du lịch...
Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản 2026. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản 2026. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tối 9/7, tại Công viên Biển Đông, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 9-12/7, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, sau nhiều kỳ tổ chức, Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản đã trở thành sự kiện đối ngoại tiêu biểu của thành phố, góp phần củng cố quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Nhật Bản. Lễ hội không chỉ là dịp để hai nền văn hóa gặp gỡ, lan tỏa các giá trị truyền thống và hiện đại mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác về đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển mở rộng cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Trên nền tảng các giá trị văn hóa, lịch sử và con người được bồi đắp qua nhiều thế hệ, thành phố đang khẳng định vị thế là đô thị biển năng động, giàu bản sắc, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trước lễ khai mạc, Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng: Đối tác Chiến lược Toàn diện-Hướng tới tương lai bền vững" đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp hai nước. Hội nghị đã trao đổi các định hướng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, văn hóa, du lịch và phát triển địa phương; đồng thời chứng kiến lễ trao, ký kết một số bản ghi nhớ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki đánh giá Đà Nẵng đang trong tiến trình phát triển mạnh mẽ để trở thành một đô thị hiện đại, thông minh và đáng sống; hướng tới mục tiêu trở thành thành phố toàn cầu kết nối với thế giới, đồng thời là đô thị thí điểm cho mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học-công nghệ làm trung tâm. Theo Đại sứ, phía Nhật Bản sẽ huy động cả khu vực công và khu vực tư để đồng hành, tăng cường hợp tác với thành phố theo định hướng này.

Đại sứ ITO Naoki bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ với vai trò là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Việt Nam.

Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2026 có gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch, sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam và Nhật Bản; triển lãm thành tựu hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho người dân và du khách.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao như đồng diễn Judo Nhật Bản và Vovinam Việt Nam, Giải chạy Earthing Marathon, giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, trải nghiệm bóng chày 5, giao lưu Bon Odori và nhảy sạp Việt Nam, cuộc thi hóa trang Cosplay cùng nhiều chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sỹ Việt Nam và Nhật Bản.

Trong khuôn khổ lễ hội, các đoàn đại biểu Nhật Bản cũng khảo sát thực địa tại Khu Công viên Phần mềm số 2, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng nhằm tìm hiểu môi trường đầu tư, các định hướng phát triển chiến lược của thành phố.

Được tổ chức thường niên từ năm 2014, Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản thành phố Đà Nẵng là một trong những hoạt động giao lưu Việt Nam-Nhật Bản tiêu biểu của cả nước.

Qua hơn một thập kỷ tổ chức, lễ hội đã trở thành diễn đàn kết nối hiệu quả giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến năng động, thân thiện và hội nhập quốc tế.

PV
Đà Nẵng Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản

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