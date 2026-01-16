Đại hội Đảng XIV: Định hướng phát triển cho Việt Nam trong thập niên tới

(Ngày Nay) - Tầm quan trọng của Đại hội trước hết nằm ở chỗ không chỉ khẳng định đường lối hiện nay, mà còn lựa chọn định hướng phát triển có ảnh hưởng tới Việt Nam trong toàn bộ thập niên tới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả về phát triển chính trị trong nước lẫn định hướng tương lai của đất nước trong bối cảnh khu vực và toàn cầu.

Đó là nhận định của ông Milos Kosy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc-Việt, trong cuộc trao đổi với phóng viên tại Cộng hòa Séc trước thềm sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Việt Nam, diễn ra từ ngày 19-25/1 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo ông Milos Kosy, Đại hội có ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam; đồng thời giữ vai trò quan trọng trong công tác nhân sự và bảo đảm tính liên tục của bộ máy điều hành, củng cố nền tảng tư tưởng và tính chính danh của Đảng.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng có ý nghĩa đối ngoại và khu vực, qua đó phát đi tín hiệu rõ ràng về vai trò mà Việt Nam mong muốn đảm nhận tại Đông Nam Á trong dài hạn.

Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được minh chứng qua thời gian, ông Milos Kosy cho rằng 40 năm qua, kể từ khi chính sách Đổi mới được khởi xướng năm 1986, có thể được xem là giai đoạn mang ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn đối với tiến trình phát triển và ổn định của Nhà nước Việt Nam.

Theo ông, đóng góp lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn này là việc sớm nhận diện những hạn chế của mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, từ đó đưa ra quyết định cải cách mang tính thực tiễn, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quá trình chuyển đổi đó được thể hiện rõ qua việc mở cửa đối với thương mại và đầu tư nước ngoài, giảm đáng kể tình trạng nghèo đói trên diện rộng, duy trì tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nhanh trong nhiều thập kỷ, đẩy mạnh công nghiệp hóa và cải thiện rõ rệt mức sống của đại bộ phận người dân.

Những kết quả này, theo ông Milos Kosy, cho thấy năng lực linh hoạt về mặt tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc điều chỉnh đường lối để phù hợp với thực tiễn phát triển.

Một đóng góp quan trọng khác của Đảng là việc bảo đảm ổn định chính trị và tính liên tục trong quản trị quốc gia. Yếu tố này tạo điều kiện cho việc hoạch định chiến lược dài hạn trong các lĩnh vực hạ tầng, giáo dục, công nghiệp hóa, đồng thời giúp Việt Nam tránh được tình trạng hỗn loạn hoặc sụp đổ như đã xảy ra tại một số quốc gia hậu xã hội chủ nghĩa. Chính sự ổn định và khả năng dự đoán của hệ thống cũng góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Theo ông Milos Kosy, bảo vệ chủ quyền quốc gia và triển khai đường lối đối ngoại cũng là một lĩnh vực hoạt động quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Đảng đã khéo léo cân bằng quan hệ với các cường quốc, vừa duy trì quan hệ với Trung Quốc, vừa phát triển các quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Nga, đồng thời chủ động mở rộng ảnh hưởng chính trị và ngoại giao trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), song song với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Cách tiếp cận này góp phần củng cố hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam như một lực lượng kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia, yếu tố mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hậu thuộc địa của Việt Nam.

Liên quan đến quan hệ song phương, ông Milos Kosy nhấn mạnh rằng Việt Nam và Cộng hòa Séc (trước đây là Tiệp Khắc) đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước của Việt Nam, mối quan hệ này được củng cố trên nền tảng đoàn kết và tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị, giáo dục và văn hóa.

Trong quá khứ, Tiệp Khắc đã hỗ trợ Việt Nam thông qua việc cung cấp vật tư, trang thiết bị và tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang học tập, qua đó góp phần hình thành cộng đồng người Việt Nam đông đảo tại Cộng hòa Séc, hiện là một trong những cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại quốc gia này.

Đáng chú ý, tháng 1/2025, quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc chính thức được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tới Cộng hòa Séc.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với một quốc gia tại khu vực Trung và Đông Âu, được xây dựng trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng chủ quyền và hợp tác. Quan hệ song phương hiện tập trung vào đối thoại chính trị, hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và hợp tác khoa học.

Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức kỷ lục hơn 4 tỷ USD trong các năm 2024 và 2025, đưa Cộng hòa Séc trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Trung và Đông Âu, trong khi Việt Nam là đối tác quan trọng của Cộng hòa Séc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thay mặt Hội Hữu nghị Séc-Việt, tổ chức hữu nghị lâu đời và lớn nhất dành cho Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đồng thời với tư cách cá nhân, ông Milos Kosy chân thành gửi lời chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Ông nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị và xã hội của Việt Nam, đánh dấu một cột mốc mới trong nỗ lực không ngừng nhằm củng cố ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường gắn kết xã hội và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông khẳng định Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực không ngừng của đất nước nhằm củng cố ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường sự gắn kết xã hội và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Các quyết định và mục tiêu chiến lược được đề ra sẽ phản ánh sự lãnh đạo sáng suốt và có trách nhiệm của Đảng, luôn cam kết vì sự thịnh vượng của Việt Nam và hạnh phúc, phúc lợi của nhân dân.

Hội Hữu nghị Séc-Việt luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, được hình thành và phát triển trên cơ sở lịch sử lâu dài của tình đoàn kết, sự thấu hiểu lẫn nhau và hợp tác.

Ông Milos Kosy bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Séc-Việt, đồng thời củng cố vững chắc mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.