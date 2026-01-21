Đại hội XIV của Đảng: Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần vươn lên trong đội ngũ trí thức

(Ngày Nay) - Trong không khí phấn khởi đón chào năm mới 2026, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) - dấu mốc lịch sử mở ra "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Tại thành phố Đà Nẵng, đội ngũ trí thức đang dõi theo, gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào tầm nhìn chiến lược của Đảng. Qua Đại hội XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà nghiên cứu có thêm khát vọng phát triển, tinh thần vươn lên mạnh mẽ, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Tăng cường chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng cho biết, Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong thời điểm đặc biệt có ý nghĩa lịch sử, khi đất nước ta đã tích lũy đủ thế và lực sau 40 năm đổi mới, đồng thời đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen của một thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường.

Là người làm công tác giáo dục, ông Nguyễn Lê Hùng có niềm tin vững vàng vào định hướng chiến lược mà Đảng đã vạch ra. “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” là một tư duy, tầm nhìn chiến lược để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045. Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam chuyển từ “theo kịp” sang “bứt phá”, từ hội nhập thụ động sang hội nhập chủ động và kiến tạo giá trị.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đặc biệt kỳ vọng vào sự quyết liệt của Đảng trong việc hoàn thiện đồng bộ thể chế để phát triển nhanh và bền vững, trong đó xác định "thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm". Về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, để đáp ứng Cách mạng công nghiệp 4.0, ông Nguyễn Lê Hùng đề xuất, cần tiếp tục "hoàn thiện cơ chế, chính sách vượt trội, phù hợp với đặc thù của lao động sáng tạo".

Theo đó, Việt Nam cần những cơ chế đặc biệt, thậm chí là đặc thù về thu nhập, môi trường làm việc để thu hút các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học giỏi trong và ngoài nước. Chính sách đãi ngộ không chỉ dừng lại ở tiền lương mà còn là sự tôn vinh và tạo lập môi trường hoạt động sáng tạo. Vì vậy, Nhà nước cần khuyến khích và bảo vệ những trí thức, nhà khoa học "dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung", tạo điều kiện tối đa để họ cống hiến cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lê Hùng chia sẻ: “Tôi mong muốn Đại hội XIV sẽ thông qua những quyết sách mang tính cách mạng về tư duy, coi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu. Trong nhiệm kỳ tới, tôi tin rằng Đảng sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự lực, tự cường và ý chí vươn lên của toàn xã hội. Trong đó, giáo dục đại học sẽ được trao một vai trò trung tâm trong đào tạo nguồn nhân lực và tri thức cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đóng góp trực tiếp vào việc đưa đất nước trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030”.

Phát huy hiệu quả đội ngũ trí thức

Theo dõi Phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết, ông quan tâm nhiều nhất là Đại hội XIV sẽ đặt vấn đề về phát triển khoa học công nghệ và phát huy đội ngũ trí thức như thế nào. Trong các Dự thảo văn kiện Đại hội, có thể thấy quan điểm của Đảng đã nêu rất rõ: “Xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất; hoàn thiện thể chế phát triển gắn với thực hiện đồng bộ bốn chuyển đổi: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực; thu hút, trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới”.

Ông Bùi Văn Tiếng nhận định, tại Đại hội XIV của Đảng lần này, quan điểm xem giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu được nhấn mạnh hơn; vấn đề về phát triển khoa học công nghệ và phát huy đội ngũ trí thức được cụ thể hóa hơn các nhiệm kỳ trước, với tiền đề là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, Đại hội lần này nhấn rất mạnh việc kết nối giữa khoa học-công nghệ với giáo dục-đào tạo, nhất là với giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, với tư cách là người sinh ra và lớn lên ở một địa phương Duyên hải miền Trung, ông Bùi Văn Tiếng bày tỏ sự tâm đắc khi các Dự thảo văn kiện Đại hội XIV đã đặt ra nhiệm vụ xây dựng, triển khai Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; đồng thời xây dựng, hoàn thiện hệ thống bản đồ rủi ro thiên tai và hệ thống cảnh báo sớm thiên tai.

Theo ông, thời gian qua, các nhà khoa học trong nước đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chống ngập đô thị, phòng chống sạt lở đồi núi và ven biển… Những trăn trở, kiến nghị mang tính học thuật và thực tiễn này cần được tiếp tục tiếp thu, cụ thể hóa trong Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Có như vậy, Đảng ta mới thực sự lãnh đạo phát triển khoa học công nghệ và phát huy đội ngũ trí thức hiệu quả hơn trong sự nghiệp phát triển đất nước.