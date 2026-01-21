Việt Nam tiếp tục là điểm tựa tinh thần của các lực lượng tiến bộ

(Ngày Nay) - Nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, Liên minh Yêu nước (UP), lực lượng chính trị quan trọng trong liên minh cầm quyền của Colombia, đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm đoàn kết, gắn bó, đồng thời nêu bật ý nghĩa lịch sử của sự kiện chính trị trọng đại này.

Tổng Thư ký UP Gabriel Becerra Yáñez nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, mà còn mang tầm vóc quốc tế, thu hút sự theo dõi và kỳ vọng của các lực lượng tiến bộ, cánh tả và các phong trào đấu tranh vì hòa bình, công bằng xã hội trên thế giới. Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục được nhìn nhận như một biểu tượng về kiên định độc lập dân tộc, tự chủ phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Từ góc nhìn của Colombia và khu vực Mỹ Latinh, lãnh đạo UP – hiện tham gia trực tiếp vào tiến trình hoạch định và thực thi chính sách của chính phủ – bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với chặng đường lịch sử của Việt Nam, từ cuộc đấu tranh giành độc lập, vượt qua chủ nghĩa thực dân, đến quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Theo ông Gabriel Becerra Yáñez, những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những thập niên qua đã khẳng định khả năng kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo đảm chủ quyền quốc gia.

Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội XIV, Tổng Thư ký UP cho rằng Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa bản lề, khi Việt Nam tổng kết 40 năm công cuộc Đổi mới, đánh giá việc triển khai các mục tiêu của Đại hội XIII và xác định các định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới các mốc 2030 và 2045. Ông đặc biệt nhấn mạnh quá trình chuẩn bị Đại hội được tiến hành rộng rãi, dân chủ, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, trí thức và các tầng lớp nhân dân, coi đây là yếu tố tạo nên sự đồng thuận xã hội và là nền tảng vững chắc cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

UP cũng bày tỏ sự quan tâm tới các nội dung trọng tâm được Đại hội XIV thảo luận, trong đó có định hướng xây dựng mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đánh giá của ông Gabriel Becerra Yáñez, việc Việt Nam xác định bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là những trụ cột cho tương lai quốc gia mang ý nghĩa tích cực trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với các thách thức về biến đổi khí hậu và phát triển thiếu bền vững. Đồng thời, những nỗ lực tiếp tục hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kết hợp vai trò điều tiết của Nhà nước với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, được xem là một trong những điểm nổi bật trong đường lối phát triển của Việt Nam.

Trước thực tế khu vực Mỹ Latinh và Caribe đang đứng trước nhiều thách thức về chủ quyền, an ninh và phát triển, Tổng Thư ký UP cho rằng kinh nghiệm của Việt Nam mang nhiều giá trị tham khảo. Ông nhận định các quốc gia trong khu vực đang phải đối mặt với những sức ép ngày càng lớn liên quan đến kiểm soát tài nguyên, can thiệp từ bên ngoài và bất ổn địa chính trị, đòi hỏi phải có những mô hình phát triển độc lập, tự chủ và bền vững hơn.

Liên hệ với tình hình Colombia, ông Gabriel Becerra Yáñez cho biết đất nước này đang trải qua một giai đoạn chuyển biến quan trọng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Pacto Histórico – liên minh cầm quyền hiện nay do Tổng thống Gustavo Petro đứng đầu. Là một thành tố của liên minh này, UP đang tham gia thúc đẩy các nỗ lực xây dựng hòa bình, mở rộng dân chủ và triển khai các cải cách kinh tế – xã hội nhằm giảm bất bình đẳng và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, tiến trình này đang đối mặt với không ít khó khăn và thách thức từ các lực lượng bảo thủ. Trong bối cảnh đó, UP luôn theo dõi sát sao và trân trọng kinh nghiệm của Việt Nam, coi đây là minh chứng cho khả năng kết hợp thành công giữa độc lập dân tộc, phát triển kinh tế, công bằng xã hội và ổn định chính trị. Lãnh đạo UP nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính trị và hợp tác giữa các lực lượng tiến bộ, cánh tả của hai nước cũng như giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh có ý nghĩa quan trọng trong việc ứng phó với những thách thức chung của thế giới hiện nay.

Đề cao tinh thần đoàn kết và hữu nghị, UP tái khẳng định mối quan hệ gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trên nền tảng của chủ nghĩa quốc tế, sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, quyền tự quyết và công bằng xã hội. Tổng Thư ký Gabriel Becerra Yáñez bày tỏ tin tưởng rằng thành công của Đại hội XIV sẽ tiếp tục góp phần củng cố một nước Việt Nam phồn vinh, độc lập và xã hội chủ nghĩa, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc và các lực lượng tiến bộ trên thế giới.