Đắk Lắk công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề những ngày qua, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Đắk Lắk công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khở cho nhân dân. Đồng thời khẩn trương đánh giá toàn diện và tập trung sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng then chốt như: giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc… và cấp nước sinh hoạt, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Trước mắt, các lực lượng tổ chức điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà; Hỗ trợ, động viên người dân đặc biệt là những hộ chịu thiệt hại nặng nề. Đồng thời duy trì cảnh báo, giám sát để phòng ngừa các rủi ro phát sinh như sạt lở đất sau mưa, cháy nổ do chập điện hoặc các đợt thiên tai tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh đóng vai trò then chốt trong việc điều động phương tiện, nhân lực hỗ trợ di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm; sẵn sàng triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp và phối hợp giúp đỡ nhân dân cải thiện môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ…

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 13, trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mưa to đến rất to. Mưa lớn đã gây ra một đợt lũ từ báo động 2 - 3 trên các sông trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, từ ngày 15 - 20/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 400 - 1.000mm. Một số nơi mưa lớn hơn 1.000mm như: xã Sơn Thành (1.332 - 1.652mm) xã Ea Bá (1.262mm); xã Vân Hòa (1.184mm)… Mưa lớn làm lũ trên các sông Ba, Kyd Lộ, Bàn Thạch, Krông Na. Srêpốk đều vượt mức báo động 3. Đặc biệt trên sông Ba vượt mức lũ lịch sử nhiều năm qua. Tại trạm Cũng Sơn (trên sông Ba) đã ghi nhận vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 đến 1.09m.

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng cho tỉnh Đắk Lắk, làm nhiều khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận. Dự báo một số địa bàn của tỉnh Đắk Lắk có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Tính đến ngày 20/11, thiên tai do bão số 13 và mưa lũ làm một số người chết và mất tích; hơn 400 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn; hơn 13,800 căn nhà bị tốc mái; hơn 85.000 lượt nhà bị ngập; hơn 12.800 họ dân bị cô lập…

Mưa lũ cũng đã làm hơn 3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 17.000 lồng bè bị thiệt hại, hơn 500 tàu đánh bắt hải sản bị hư hỏng.

Ngoài ra, nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, y tế, điện lực… bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Toàn tỉnh mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi bị chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

PV
Đắk Lắk thiên tai Tình trạng khẩn cấp

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Họa sĩ Ngọc Mai và tác phẩm vẽ Chinh phụ ngâm
Họa sĩ Ngọc Mai: vẽ thân phận phụ nữ trong Truyện Kiều và Chinh phụ ngâm
(Ngày Nay) -Năm 2011, nữ họa sĩ Ngọc Mai tạo tiếng vang khi trưng bày bộ tranh lụa vẽ danh tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Vào 10g30 ngày 22/11 đến 28/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành), họa sĩ Ngọc Mai tái xuất sau 14 năm với triển lãm tranh lụa lấy hứng khởi từ danh tác “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm.
Bài đăng trên X của Bộ trưởng Aziz. Ảnh chụp màn hình
Malaysia sôi nổi bàn chuyện dùng nhầm múi giờ
(Ngày Nay) - Dòng trạng thái trên mạng xã hội của Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Tengku Zafrul Aziz về việc ông chạy bộ lúc sáng sớm đã châm ngòi cho cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề: Liệu Malaysia có đang "dùng nhầm múi giờ" hay không?
Khi nước tạm rút, các đội kỹ thuật của VNPT Gia Lai và VNPT Đắk Lắk lập tức có mặt để xử lý sự cố.
VNPT ứng cứu mạng lưới giữa tâm lũ Khánh Hòa – Tây Nguyên
(Ngày Nay) - Tại các địa bàn Khánh Hoà, Phú Yên… lực lượng kỹ thuật của VNPT đang nỗ lực ngày đêm vượt nắng thắng mưa, chạy đua với nước lũ để đảm bảo mạng dịch vụ thông suốt cho các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân.
Tòa án liên bang tạm chặn lệnh điều Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington D.C.
Tòa án liên bang tạm chặn lệnh điều Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington D.C.
(Ngày Nay) - Ngày 21/11, Thẩm phán liên bang Jia Cobb đã ra lệnh tạm thời ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington D.C. mà không có sự chấp thuận của Thị trưởng. Tuy nhiên, quyết định này đã được tạm hoãn đến ngày 11/12 để chính quyền Tổng thống Trump có thời gian kháng cáo.
PGS.TS. Bùi Minh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thành (nay là bộ phận quan trọng của Viện Khảo cổ học) giới thiệu hình ảnh 3D kiến trúc cung điện Kính Thiên thời Lê Sơ tại sự kiện
Trưng bày giới thiệu thành tựu, kết quả nghiên cứu theo chuyên đề về khoa học xã hội
(Ngày Nay) - Ngày 20/11, tại trụ sở Viện Hàn lâm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức lễ khai trương thành tựu, kết quả nghiên cứu theo chủ đề của các lĩnh vực khoa học xã hội, hoạt động đã được kích hoạt và tiến hành thực hiện theo hành trình dài với sự tham gia của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
Ông Steve Witkoff đứng bên cạnh ông Donald Trump tại Mar-a-Lago, ngày 7/1/2025. Ảnh: Reuters
Nhiều đồn đoán xung quanh bài đăng bị xóa của đặc phái viên Tổng thống Mỹ
(Ngày Nay) - Sau khi trang tin Axios công bố một kế hoạch mới được cho là nhằm kết thúc xung đột tại Ukraine, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã đăng trên mạng xã hội X nhận định rằng nhà báo của Axios có thể đã “lấy thông tin từ K”, nhưng sau đó ông đã xóa bài đăng này.