Không được để dân Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai bị đói, bị rét, thiếu nước uống

(Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai bảo đảm an toàn tính mạng cho dân; cung ứng, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm, không được để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống,...

Ngày 20/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 223/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa và các bộ gồm Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính.

Công điện nêu rõ lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đang ở mức rất cao, một số nơi ở Đắk Lắk, Khánh Hòa đã vượt mức lũ lịch sử.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20 và 21/11/2025, tại khu vực còn tiếp tục có mưa to đến rất to, lũ trên sông Ba, sông Kôn vẫn duy trì ở mức rất cao, trên các sông ở Khánh Hòa tiếp tục lên và khả năng sẽ vượt mức lũ lịch sử. Tình trạng ngập lụt sâu sẽ tiếp tục xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng, nhất là tại các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk (do hiện nay thủy triều ở mức cao), đồng thời nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra sạt lở đất tại vùng núi và sườn dốc.

Để tập trung ứng phó mưa lũ đặc biệt lớn, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, tiếp theo các Công điện số 217/CĐ-TTg, 218/CĐ-TTg, 219/CĐ-TTg và 222/CĐ-TTg ngày 19/11/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu như sau:

Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, không được để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và lãnh đạo các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai khẩn trương, kịp thời, hiệu quả tất cả các biện pháp cấp bách cần thiết để ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn, nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn, chủ động chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tiếp tục huy động tối đa các lực lượng, phương tiện cần thiết, nhất là quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và các lực lượng khác, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Cung ứng, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân (trong đó ưu tiên tiếp tế các thực phẩm có thể sử dụng được ngay như lương khô, bánh mỹ, bơ sữa,...), không được để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống,..

Khẩn trương sơ tán dân cư, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển lương thực cứu trợ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn, đồng thời chủ động huy động tối đa lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) tại các địa bàn lân cận để khẩn trương hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ, nhất là sơ tán dân cư, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển lương thực cứu trợ cho người dân.

Bộ Xây dựng, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương (kể cả các địa phương khu vực lân cận) và các lực lượng chức năng chủ động điều tiết giao thông từ sớm, từ xa, khuyến cáo người dân hạn chế đi vào khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, dự báo kịp thời, chính xác tình hình mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên tại các địa phương trong thời gian mưa lũ.

Bộ Y tế chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở bảo đảm các dịch vụ y tế khẩn cấp, thiết yếu cho Nhân dân, đồng thời bảo đảm công tác khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút.

Bộ Quốc phòng, Tài chính kịp thời xuất cấp các phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương.