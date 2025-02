Đảm bảo mùa lễ hội an toàn, tôn vinh các yếu tố văn hóa độc đáo

Đây là hoạt động nhằm nhằm tri ân công lao to lớn của đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân trong việc mở mang bờ cõi đất nước về phương Nam. Đồng thời là hoạt động văn hóa tiêu biểu của Lễ hội mùa Xuân trong khuôn khổ Festival Huế và Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Khai mạc Lễ hội đền Huyền Trân

Sau phần nghi lễ, nghi thức đánh trống khai hội, chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc đời, công lao to lớn của Công chúa Huyền Trân, lãnh đạo thành phố Huế, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng người dân, du khách thành kính thắp hương tri ân Hoàng đế - Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân.Diễn ra trong ngày 5 - 6/2, lễ hội có nhiều hoạt động như: Nghi lễ cáo yết, cầu quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, hạnh phúc. Cùng với đó là chương trình ca múa nhạc; biểu diễn ca Huế, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, bài chòi, trò chơi dân gian, triển lãm tranh ảnh, thư pháp, trình diễn thời trang áo dài, trang phục truyền thống Huế, trình diễn làm bánh ngũ sắc; trình diễn nghề chằm nón và nón lá sen; trình diễn tò he…

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về chiêm bái tổ tiên, tri ân những người có công với đất nước, cầu nguyện những điều tốt lành trong năm mới.Chị Lê Thị Thảo, phường Hương Sơ, quận Phú Xuân, Thành phố Huế cho biết, lễ hội là dịp để người dân, du khách bày bỏ sự kính trọng và tri ân các vị tiền bối có công xây dựng đất nước. Chị cũng cầu mong cho đất nước, quê hương ngày càng phát triển, mọi người luôn được bình an, sức khỏe.

Cho mùa lễ hội Lim an toàn, đậm đà bản sắc

Hội Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2025 diễn ra trong ngày 9 - 10/2 tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão. Trong đó, trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim). Đến nay, công tác tổ chức lễ hội đang gấp rút được triển khai.

Trong đó, ngày 9/2 diễn ra các hoạt động phần lễ: Đón nhận bằng công nhận di tích cấp tỉnh đình làng Đình Cả (xã Nội Duệ); lễ dâng hương tại chùa Hồng Ân. Ngày 10/2 ( tổ chức lễ rước sắc, tế lễ, dâng hương theo nghi thức truyền thống. Phần hội diễn ra tại trung tâm đồi Lim, hồ điều hòa Vân Tương (thị trấn Lim) và một số khu vực lân cận với phong phú hoạt động trình diễn Dân ca Quan họ, thư pháp, hội thơ, triển lãm tư liệu, hiện vật bảo tồn di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh...

Theo bà Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Lim, năm nay, Ban Tổ chức bố trí 10 lán hát Quan họ gồm: 6 lán tại đồi Lim và 4 lán ở các khu vực lân cận. Ngoài ra, còn có các hoạt động giao lưu, biểu diễn dân ca Quan họ trên sân khấu, hát cửa đình, cửa chùa, hát Quan họ dưới thuyền, hát Quan họ trong nhà chứa và tại gia đình nghệ nhân...

Ban tổ chức lựa chọn các làng Quan họ gốc và làng Quan họ thực hành tham gia hát giao lưu. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh tổ chức hát quan họ vào ngày và tối 12 - 13 tháng Giêng.

Về với hội Lim, du khách được trải nghiệm các trò chơi dân gian độc đáo và đặc sắc như: Thi dệt vải, cỗ chay, đu tiên, đấu vật, cờ người, tổ tôm điếm... Cuốn hút và say mê nhất là những làn điệu dân ca Quan họ được các liền anh khăn xếp, áo the, liền chị áo mớ ba, mớ bẩy, nón thúng quai thao thực hành diễn xướng...

Để bảo đảm lễ hội vùng Lim Xuân Ất Tỵ diễn ra an toàn, lành mạnh, văn minh, Ban tổ chức huy động Công an, lực lượng quân sự và dân quân tự vệ cùng lực lượng khác tham gia bảo vệ, hướng dẫn tại Hội Lim. Đồng thời chú trọng an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, cửa hàng, quán niêm yết giá cụ thể, tránh hiện tượng, hình ảnh xấu ảnh hưởng tới lễ hội. Công an huyện chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế hạ tầng huyện dựng các chốt phân luồng giao thông tránh để xảy ra ùn tắc và chủ động kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông vào, ra khu vực lễ hội.

UBND huyện Tiên Du đã có chỉ đạo lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo lễ hội đặt tại địa điểm Thường trực Ban chỉ đạo. Du khách muốn gửi thông tin phản ánh liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn và giải quyết.