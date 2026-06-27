DANAFF IV: Đưa “khẩu vị điện ảnh” thế giới đến với khán giả Việt

(Ngày Nay) - Chiều 27/6, tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức đã họp báo giới thiệu Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức, diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”.

Với hơn 1.000 đại biểu và khách mời quốc tế tham dự, DANAFF IV tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối điện ảnh khu vực, đồng thời mở ra cơ hội để khán giả ViệtNam tiếp cận nhiều tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, vốn hiếm khi được phát hành rộng rãi tại thị trường chiếu bóng thương mại trong nước.

Hội tụ điện ảnh nhiều châu lục

Chương trình Phim châu Á dự thi quy tụ 13 tác phẩm đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Pakistan cùng các dự án hợp tác quốc tế. Trong đó, 5 bộ phim lựa chọn DANAFF là nơi công chiếu thế giới lần đầu (World Premiere), gồm Chiếc kén (Việt Nam – Mỹ), Gangster hoàn lương (Hàn Quốc – Malaysia – Indonesia) cùng ba tác phẩm khác. Bên cạnh đó có 3 phim công chiếu quốc tế lần đầu (International Premiere) và 5 phim công chiếu lần đầu tại châu Á (Asian Premiere).

Chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á giới thiệu 21 bộ phim, trong đó nhiều tác phẩm từng tham dự các liên hoan phim quốc tế như Cannes, Busan và Rotterdam. Ở hạng mục điện ảnh trong nước, 11 phim Việt Nam tranh giải cùng 26 tác phẩm thuộc chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay mang đến bức tranh đa dạng về diện mạo điện ảnh đương đại.

TS. Ngô Phương Lan, Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, đại diện Ban Tổ chức, cho biết DANAFF năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo bà, việc nhiều nghệ sĩ và ngôi sao điện ảnh châu Á, quốc tế tham dự cho thấy sức hút ngày càng tăng của điện ảnh Việt Nam.

Theo đó, liên hoan phim là cơ hội để công chúng tiếp cận những giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh châu Á, đặc biệt là các tác phẩm nghệ thuật vốn ít có cơ hội xuất hiện tại hệ thống rạp thương mại do tính chất phi thương mại.

Bên cạnh đó, chương trình Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới với 17 bộ phim cùng các suất chiếu ngoài trời tại Công viên APEC, bãi biển Tam Thanh và Hội An góp phần đưa điện ảnh đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Xây dựng hệ sinh thái kết nối tài năng

DANAFF IV được mở rộng theo mô hình hệ sinh thái với bốn trụ cột gồm vinh danh tác phẩm mới, tôn vinh di sản điện ảnh, phát hiện tài năng trẻ và kết nối thị trường. Bốn sáng kiến mới được triển khai gồm Script Lab, DANAFF Industry Days, DANAFF's Cinephiles và Gian hàng DANAFF.

Chương trình DANAFF Talents năm nay nhận 191 dự án và lựa chọn 17 dự án tham gia phát triển. Song song với đó, hơn 50 học viên góp mặt trong các workshop diễn xuất. Hai lớp học chuyên đề (masterclass) do nhà sản xuất Bill Mechanic và diễn viên Jane Seymour trực tiếp hướng dẫn lần lượt diễn ra vào ngày 1/7 và 30/6.

Đạo diễn Johnnie To đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi, trong khi Kim Dong Ho tham dự liên hoan với bộ phim tài liệu của mình.

Nhà sản xuất Bill Mechanic, cựu Chủ tịch kiêm CEO 20th Century Fox, nhận định Việt Nam có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp điện ảnh theo hướng bền vững. Ông cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng trong quá trình xây dựng nền điện ảnh nội địa, đồng thời đánh giá ở một số khía cạnh, điện ảnh châu Á hiện nay đang có những bước phát triển đáng chú ý so với Hollywood.

Trong khi đó, chương trình DANAFF Industry Days quy tụ 10 hãng phim Việt Nam cùng hơn 20 đối tác quốc tế, tạo không gian kết nối hợp tác và mở rộng cơ hội phát triển thị trường.

Hướng đến phát triển bền vững

Phát biểu tại họp báo, TS. Ngô Phương Lan cho rằng Đà Nẵng có nhiều lợi thế để phát triển điện ảnh và trở thành cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam với thế giới. Theo bà, năm nay Ban Tổ chức đã mời được nhiều gương mặt uy tín trong khu vực và quốc tế, đồng thời chuẩn bị bài bản các hoạt động chuyên môn từ trước khi liên hoan diễn ra.

Bà cũng cho biết DANAFF IV lựa chọn giới thiệu nhiều bộ phim nghệ thuật chất lượng cao từng được ghi nhận tại các liên hoan phim quốc tế hoặc có cách tiếp cận sáng tạo. Đây là những tác phẩm khó có cơ hội đến với khán giả Việt Nam thông qua hệ thống phát hành thương mại, trong khi liên hoan phim tạo điều kiện để công chúng tiếp cận những xu hướng và ngôn ngữ điện ảnh đa dạng từ nhiều quốc gia.

Một điểm mới của DANAFF IV là toàn bộ vé xem phim được phát hành miễn phí thông qua hình thức đăng ký trực tuyến trên website của liên hoan. Đến thời điểm hiện tại, nhiều suất chiếu đã kín chỗ và Ban Tổ chức khuyến nghị khán giả đăng ký sớm.

Thông qua các chương trình trình chiếu, hoạt động chuyên môn và kết nối quốc tế, DANAFF IV tiếp tục hướng đến mục tiêu trở thành không gian giao lưu điện ảnh, đồng thời mở rộng cơ hội để khán giả Việt Nam tiếp cận những tác phẩm nghệ thuật đương đại ít xuất hiện trên thị trường phát hành phổ thông.