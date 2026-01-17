DANAFF IV - Từ điểm hẹn châu Á đến cánh cửa hội nhập điện ảnh toàn cầu

(Ngày Nay) - Sau ba mùa tổ chức liên tiếp, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) đã tạo dựng được vị trí nhất định trong đời sống điện ảnh khu vực. Trong ngày 16/1 tại Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chính thức công bố thông tin về DANAFF IV. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026, với thông điệp mới “DANAFF – Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”.

Phát biểu tại Lễ công bố Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Sau ba mùa tổ chức, DANAFF đã dần hình thành vị thế của một điểm hẹn điện ảnh quen thuộc, nơi quy tụ các nhà làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia trong khu vực, đồng thời tạo ra không gian giao lưu, kết nối sáng tạo mang tính chuyên nghiệp".

Quá trình phát triển của DANAFF thời gian qua đã đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện và thành phố sáng tạo, từng bước hướng tới vai trò trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước. Từ nền tảng đó, DANAFF IV được công bố với thông điệp mới “DANAFF Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”, thay cho thông điệp “Nhịp cầu Châu Á” của trước.

"Sự điều chỉnh thông điệp này phản ánh định hướng mở rộng không gian kết nối của Liên hoan phim, từ phạm vi khu vực tiến tới hội nhập sâu hơn với điện ảnh quốc tế, qua đó đưa DANAFF tiếp cận gần hơn với các mạng lưới liên hoan phim và cộng đồng điện ảnh toàn cầu", bà Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đồng thời khẳng định chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để DANAFF IV được tổ chức bảo đảm tính chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là một đô thị năng động, giàu bản sắc và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp văn hóa.

Quy mô mở rộng và cấu trúc tổ chức theo chuẩn quốc tế

Theo kế hoạch, DANAFF IV sẽ được mở rộng cả về quy mô lẫn nội dung chương trình. Liên hoan phim dự kiến quy tụ khoảng 900 đại biểu là lãnh đạo, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh, trong đó có hơn 200 khách mời quốc tế. Quy mô này cho thấy sự gia tăng đáng kể so với các mùa trước, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng điện ảnh quốc tế đối với DANAFF.

Hai hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim vẫn gồm Phim Châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu của khu vực và những phim truyện dài nổi bật của điện ảnh Việt Nam để tham gia tranh giải. Các phim dự thi sẽ được chấm bởi ban giám khảo là các nhân vật điện ảnh uy tín và các nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế.

Bên cạnh hệ thống phim dự thi, DANAFF IV tổ chức nhiều chương trình chiếu phim không dự thi, gồm Chùm phim 40 năm đổi mới, Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, Toàn cảnh điện ảnh Châu Á, Điện ảnh Việt Nam hôm nay, cùng chương trình phim về Đà Nẵng và tuyển chọn phim của các đối tác điện ảnh quốc tế.

Hệ thống giải thưởng tiếp tục được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, có giá trị kinh tế và giá trị nghề nghiệp rõ ràng. Giải Phim Châu Á xuất sắc nhất có mức thưởng 135 triệu đồng, tương đương 5.000 USD. Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, phim xuất sắc nhất nhận giải thưởng 70 triệu đồng, các giải cá nhân dao động từ 20 đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, các giải thưởng như Giải NETPAC, Giải Phê bình và Giải Khán giả bình chọn cũng được duy trì.

DANAFF IV dự kiến diễn ra trong 7 ngày. Lễ Khai mạc, Bế mạc và Trao giải được tổ chức tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ dấu ấn khu vực đến nền tảng kết nối toàn cầu

Nhìn lại năm 2025, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III được đánh giá là bước phát triển quan trọng của DANAFF. Sự kiện diễn ra từ 29/6 đến 5/7/2025, với hơn 100 bộ phim và gần 200 suất chiếu. Trong đó, số suất chiếu ngoài trời tăng gấp đôi so với kỳ DANAFF II. Liên hoan phim đón tiếp gần 200 đại biểu và khách mời quốc tế.

Điểm nhấn đáng chú ý của DANAFF III là sự hiện diện và phát biểu của Tổng Giám đốc UNESCO tại Lễ Khai mạc, ghi nhận DANAFF là hoạt động chính thức kỷ niệm 20 năm Công ước UNESCO về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Đây được xem là dấu mốc quan trọng khẳng định uy tín và vị thế quốc tế của DANAFF.

Cùng với hoạt động trình chiếu, DANAFF III cũng đánh dấu việc triển khai Vườn ươm dự án DANAFF Talents. Thông qua các hạng mục Dự án phim Việt Nam và Dự án phim nghệ thuật Châu Á, chương trình hỗ trợ đào tạo và kết nối các nhà làm phim trẻ với cộng đồng điện ảnh quốc tế. Nhiều dự án đã tiếp tục được phát triển, tham gia các liên hoan phim quốc tế và bước vào giai đoạn sản xuất chỉ sau một năm.

Trong năm 2025, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã bình chọn Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III và Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Pháp là hai trong mười sự kiện văn hóa thể thao và du lịch tiêu biểu của năm. Chuỗi hoạt động xúc tiến điện ảnh gắn với ngoại giao văn hóa do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức cũng được Báo Thể thao và Văn hóa bình chọn là một trong mười sự kiện văn hóa nổi bật năm 2025.

Phát biểu tại Lễ Tổng kết hoạt động của Hiệp hội, TS. Ngô Phương Lan Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam nhấn mạnh: "Năm 2025 là một năm hoạt động sôi động, với mật độ tổ chức sự kiện dày đặc trong và ngoài nước, tạo nên chuỗi hoạt động liên tục và bền bỉ".

Cũng tại buổi lễ, ông Tạ Quang Đông Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đánh giá cao vai trò của Hiệp hội trong việc kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương và cộng đồng làm phim. Theo ông, năm 2025 có thể xem là năm dấu ấn của Hiệp hội trong việc thúc đẩy quảng bá và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam, góp phần nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của ngành trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, DANAFF IV được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là một điểm hẹn điện ảnh uy tín, đóng góp vào quá trình nâng cao vị thế của điện ảnh Việt Nam trong khu vực Châu Á và trên trường quốc tế.

Khung chương trình dự kiến của DANAFF IV: 1. Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và Trao giải: Được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) 2. Chương trình chiếu phim dự thi - Hạng mục “Phim Châu Á dự thi”. - Hạng mục “Phim Việt Nam dự thi”. 3. Chương trình chiếu phim không dự thi - Chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay” (gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình). - Chương trình Tuyển chọn Phim Việt Nam trong 40 năm đổi mới. - Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Mỹ. - Chương trình toàn cảnh điện ảnh Châu Á. - Chương trình chiếu phim về chủ đề Đà Nẵng. - Chương trình chiếu một số phim của đối tác khách mời nổi tiếng điện ảnh thế giới. 4. Các hoạt động chuyên môn, đào tạo và xúc tiến, bao gồm - 03 Hội thảo về chủ đề: “Công nghiệp Điện ảnh Mỹ”; “Công nghệ số trí tuệ nhân tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh”; “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới”. - Lớp học nghề với chuyên gia điện ảnh quốc tế (Master Class). - Tài năng triển vọng DANAFF (DANAFF Talents): Workshop “Ươm mầm tài năng”, Vườn ươm Dự án (Chợ Dự án phim), Đào tạo các nhà biên kịch trẻ chuyên nghiệp tại Việt Nam (DANAFF Script Lab). - Chương trình kết nối công nghiệp điện ảnh (DANAFF Industry Networking). - Chương trình DANAFF's Cinephiles. 5. Các hoạt động bên lề Gian hàng DANAFF, chương trình chiếu phim ngoài trời, gặp gỡ báo chí với nhà làm phim, giao lưu với ngôi sao điện ảnh Việt Nam và quốc tế, tiệc chiêu đãi, chương trình tham quan… Với những định hướng rõ ràng và sự chuẩn bị nghiêm túc, DANAFF IV được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm hẹn điện ảnh uy tín, góp phần nâng cao vị thế của điện ảnh Việt Nam trong bức tranh chung của điện ảnh Châu Á.