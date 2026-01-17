Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam với dấu ấn hoạt động năm 2025

(Ngày Nay) - Ngày 16/01 tại Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức lễ Tổng kết hoạt động năm 2025 , triển khai nhiệm vụ năm 2026 và công bố kế hoạch tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV) - dự kiến diễn ra từ ngày 28/6 đến 04/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng.

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn chuyển động quan trọng của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Sự gia tăng về số lượng và chất lượng các tác phẩm điện ảnh, cùng với việc mở rộng hiện diện tại các diễn đàn điện ảnh quốc tế, cho thấy những chuyển biến tích cực trong năng lực sáng tạo, sản xuất và hội nhập của điện ảnh Việt Nam trên bình diện khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã tập trung triển khai nhiều hoạt động trọng điểm, theo hướng gắn kết, xúc tiến điện ảnh với đối ngoại văn hóa, lấy chất lượng chuyên môn, chiều sâu hợp tác và hiệu quả lan tỏa.

Mở rộng nhận diện quốc tế qua DANAFF III

Điểm nhấn nổi bật trong hoạt động của VFDA năm 2025 là tổ chức thành công Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III), diễn ra từ ngày 29/6 đến 05/7/2025.

DANAFF III ghi nhận sự tăng lên rõ nét cả về quy mô và thời lượng khi nâng thời gian tổ chức từ 05 ngày lên 07 ngày. Với hơn 100 bộ phim, gần 200 suất chiếu phim tại rạp ngoài trời - tăng gấp đôi so với DANAFF II, 2024.

Liên hoan phim đón tiếp gần 200 đại biểu và khách mời quốc tế. Đặc biệt, sự hiện diện và phát biểu của Tổng Giám đốc UNESCO tại Lễ Khai mạc đã ghi nhận Liên hoan phim là hoạt động chính thức kỷ niệm 20 năm Công ước UNESCO về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và uy tín quốc tế của DANAFF trong hệ thống các sự kiện điện ảnh khu vực.

Trong định hướng phát triển chiều sâu chuyên môn, DANAFF III cũng đánh dấu sự ra đời của Vườn ươm dự án - DANAFF Talents, chương trình hỗ trợ, đào tạo và kết nối các nhà làm phim trẻ của Việt Nam và châu Á với cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Thông qua hai hạng mục Dự án phim Việt Nam và Dự án phim nghệ thuật Châu Á, nhiều dự án đã tiếp tục được phát triển, tham gia các liên hoan phim quốc tế và từng bước đi vào giai đoạn sản xuất chỉ sau một năm.

DANAFF III 2025 đã trở thành một điểm hội tụ điện ảnh mang tính quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh điện ảnh Việt Nam một cách mềm mại, hiện đại và thuyết phục; qua đó giới thiệu Việt Nam như một nền điện ảnh đang chuyển động, cởi mở và sẵn sàng hội nhập.

Liên hoan phim đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực điện ảnh - văn hóa, mở ra nhiều cơ hội kết nối và hợp tác lâu dài với các đối tác quốc tế. Thành công của DANAFF III tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức sự kiện điện ảnh quốc tế ngày càng chuyên nghiệp của Việt Nam và vai trò đầu mối đối ngoại văn hóa - điện ảnh tin cậy của VFDA.

Ghi dấu vai trò trong đối ngoại văn hóa - điện ảnh

Song song với việc tổ chức thành công Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, trong năm 2025, VFDA đã thúc đẩy các hoạt động xúc tiến điện ảnh Việt Nam tại các thị trường và diễn đàn điện ảnh quốc tế trọng điểm như: Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời hiện diện tại các sự kiện điện ảnh uy tín gồm Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim quốc tế Busan và Liên hoan phim quốc tế Tokyo.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động đối ngoại năm 2025 là Chương trình Xúc tiến điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (27/2 - 15/3/2025).

Trong khuôn khổ chương trình tại Hoa Kỳ, VFDA triển khai các nội dung: tổ chức Bàn tròn Hợp tác Sản xuất phim Việt Nam - Hoa Kỳ tại Los Angeles. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco tham dự và phát biểu khai mạc sự kiện; Làm việc với Chủ tịch và các Lãnh đạo cao cấp của Sony Pictures tại Los Angeles; Chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) tổ chức Ngày phim Việt Nam; Trình chiếu bộ phim Mưa trên cánh bướm tại trụ sở MPA (Washington DC); Thảo luận về hợp tác và các chính sách hỗ trợ hợp tác sản xuất phim với Chủ tịch MPA và đại diện Lãnh đạo các Studio thành viên của MPA; Chủ trì, phối hợp với Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc; Diễn đàn toàn cầu Boston và Đại học Harvard tổ chức Tọa đàm "Hợp tác phát triển điện ảnh Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Đại học Harvard)”.

Từ nền tảng hợp tác song phương và đa phương VFDA tiếp tục hiện diện tại các diễn đàn điện ảnh quốc tế hàng đầu. Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, Hiệp hội tham gia quảng bá điện ảnh Việt Nam và Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng thông qua hội thảo “Việt Nam - Thị trường năng động Châu Á, điểm đến cho các đoàn làm phim quốc tế”.

Tại đây, Chủ tịch VFDA - TS. Ngô Phương Lan đã giới thiệu Bộ Chỉ số PAI như một công cụ thu hút các đoàn làm phim quốc tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò của DANAFF như một nền tảng kết nối thường niên giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.

Hoạt động xúc tiến tiếp tục được mở rộng tại Hội chợ phim và truyền hình quốc tế Hồng Kông (FILMART 2025),nơi đại diện của VFDA giới thiệu các dự án điện ảnh Việt Nam, quảng bá DANAFF IIIvà tăng cường kết nối với các nhà sản xuất, nhà phát hành và đối tác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Việc duy trì sự hiện diện tại các chợ phim quốc tế lớn đã góp phần khẳng định hình ảnh điện ảnh Việt Nam như một thị trường đang phát triển, cởi mở và giàu tiềm năng hợp tác.

Dấu ấn của VFDA tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF 2025) thể hiện trong chuỗi hoạt động xúc tiến đồng bộ và bài bản, bao gồm hội thảo “Nhịp đập Điện ảnh Việt Nam - Giới thiệu những dự án triển vọng”, Chương trình Đêm Việt Nam, Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Hội chợ phim ACFM cùng các cuộc gặp gỡ, ký kết hợp tác với các tổ chức điện ảnh trong khu vực. Những hoạt động này không chỉ giới thiệu năng lực sáng tạo và môi trường sản xuất của Việt Nam, mà còn đưa DANAFF IV tiếp cận trực tiếp cộng đồng điện ảnh Châu Á.

Sau Busan, tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38 (TIFF 2025), VFDA tiếp tục mở rộng hoạt động xúc tiến thông qua việc lần đầu tiên tổ chức gian hàng quảng bá điện ảnh Việt Nam độc lập tại TIFFCOM. Cùng với các hoạt động hội thảo, giao lưu và Chương trình Đêm Việt Nam, sự hiện diện này đã góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác với các tổ chức điện ảnh, nhà sản xuất và quỹ hỗ trợ của Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á.

Khép lại năm 2025, Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” tại Paris (Pháp), do VFDA phối hợp với AVSE Global và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong hoạt động đối ngoại văn hóa - điện ảnh của Hiệp hội.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, gắn với các dấu mốc lịch sử lớn của đất nước như: kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, đồng thời gắn với chuỗi hoạt động quốc tế tôn vinh 130 năm ra đời của điện ảnh thế giới. Trong khuôn khổ đó, Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” không chỉ là một chương trình điện ảnh đặc sắc mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa xã hội, văn hóa đối ngoại quy mô, thu hút đông đảo quan khách, những gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Pháp và Việt Nam, hàng nghìn khán giả từ Pháp và hơn 20 quốc gia, cộng đồng Việt Nam tại Châu Âu… Tuần lễ Điện ảnh góp phần tích cực quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy giao lưu và hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam với Pháp và Châu Âu.

Chương trình đã tạo dấu ấn rõ nét cả về quy mô tổ chức, chất lượng nghệ thuật và sức lan tỏa quốc tế; đồng thời góp phần khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, mở ra nền tảng cho các hoạt động hợp tác điện ảnh sâu rộng hơn giữa Việt Nam với Pháp và Châu Âu trong thời gian tới.

Tuần lễ Điện ảnh đã giới thiệu 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam, thu hút hơn 6.000 lượt khán giả đến từ 23 quốc gia, cùng sự tham gia của gần 100 tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh và hơn 200 tình nguyện viên là trí thức, kiều bào Việt Nam tại Châu Âu.

Về truyền thông, chương trình ghi nhận hơn 150 tin, bài, phóng sự trong và ngoài nước, cùng gần 1 triệu lượt xem và hơn 100.000 lượt tương tác trên các nền tảng số, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Song song với các hoạt động xúc tiến và quảng bá, năm 2025 cũng ghi dấu vai trò ngày càng rõ nét của VFDA trong việc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao trong các hoạt động điện ảnh và đối ngoại văn hóa mang tính chiến lược, cũng như tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh trên cơ sở thực tiễn hoạt động nghề nghiệp.

Trong khi mở rộng hợp tác và quảng bá điện ảnh Việt Nam ra bên ngoài, VFDA đồng thời chú trọng phát triển nền tảng nội lực trong nước. Việc phối hợp với Báo Thanh niên tổ chức Cuộc thi Phim ngắn Việt Nam 2025 không chỉ tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các nhà làm phim trẻ, mà còn bổ sung trực tiếp nguồn nhân lực sáng tạo cho các chương trình đào tạo, vườn ươm và kết nối sản xuất của Hiệp hội trong những năm tiếp theo.

Những nỗ lực đó đã được ghi nhận bằng các hình thức khen thưởng và đánh giá chính thức.

Trong năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bình chọn “Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, 2025” và “Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Pháp” là 1 trong 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm.

Chuỗi hoạt động xúc tiến điện ảnh Việt Nam gắn với ngoại giao văn hóa, trong đó có DANAFF III và Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” lần đầu tiên diễn ra tại Paris (Pháp), Đêm điện ảnh Việt Nam và Hội thảo điện ảnh tại Hàn Quốc, Nhật Bản Do VFDA tổ chức, được Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) bình chọn là 1 trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật năm 2025.

Bên cạnh đó, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, với nhiều điểm mới ấn tượng và quy mô vượt trội, được thành phố Đà Nẵng bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của thành phố năm 2025 và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam bình chọn là 1 trong 15 sự kiện Văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025.

Tổng kết năm 2025, VFDA vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác; Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen vì những đóng góp tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân; và UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen vì thành tích phối hợp tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba.

Công bố Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV - DANAFF IV (2026)

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được năm 2025, tại buổi Lễ Tổng kết, VFDA chính thức công bố kế hoạch tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV), dự kiến diễn ra từ ngày 28/6 đến 04/7/2026 ,với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”.

DANAFF IV được định hướng không chỉ là một liên hoan phim nghệ thuật, mà là nền tảng kết nối công nghiệp điện ảnh khu vực, tiếp tục mở rộng các hoạt động chuyên môn, đào tạo và kết nối sản xuất.

Các hoạt động được triển khai theo hướng kết hợp giữa quảng bá điện ảnh, kết nối sản xuất và đối thoại chuyên môn, góp phần mở rộng hợp tác thực chất và dài hạn cho điện ảnh Việt Nam.

Về quy mô, DANAFF IV được mở rộng toàn diện, dự kiến quy tụ khoảng 900 đại biểu lãnh đạo, nghệ sĩ và các chuyên gia hàng đầu về điện ảnh, trong đó có hơn 200 khách mời quốc tế.

Điểm nhấn Liên hoan phim vẫn là hai hạng mục tranh tài quan trọng: Phim Châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi, cùng hệ thống chương trình không dự thi phong phú, trong đó, nổi bật là Chùm phim 40 năm đổi mới và Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ.

Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc nhất của khu vực và các phim truyện dài tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam để đưa vào danh sách dự thi. Các tác phẩm sẽ được Ban Giám khảo từng hạng mục đánh giá. Đây đều là những chuyên gia/nhân vật điện ảnh nổi tiếng hoặc nhà chuyên môn uy tín của quốc tế và Việt Nam.

Hệ thống giải thưởng được thiết kế bài bản với giá trị kinh tế đáng kể, trong đó, giải Phim Châu Á xuất sắc nhất lên đến 135 triệu đồng (tương dương 5.000 USD), cùng nhiều giải thưởng cá nhân cho đạo diễn, diễn viên và kịch bản có mức thưởng hấp dẫn.

Đối với hạng mục phim Việt Nam dự thi, phim xuất sắc nhất sẽ nhận mức thưởng 70 triệu đồng, các giải cá nhân dao động từ 20 - 40 triệu đồng.

Đồng thời, sự hiện diện của các giải thưởng khác như giải NETPAC, giải Phê bình và giải Khán giả bình chọn sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh vinh danh toàn diện cho điện ảnh Việt Nam và Châu Á tại kỳ liên hoan này.

Sức hấp dẫn của DANAFF IV, 2026 không chỉ dừng lại ở các buổi chiếu phim hay Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và Trao giải được tổ chức tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, chiều sâu của liên hoan còn nằm ở chuỗi hoạt động chuyên môn dày đặc, mang tính định hướng cho sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ mới.

Lần đầu tiên, những vấn đề cốt lõi như bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ, diện mạo điện ảnh Việt Nam qua 40 năm đổi mới và chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghiệp điện ảnh sẽ được thảo luận sâu tại các hội thảo chuyên đề.

Bên cạnh đó, các chương trình như Chợ Dự án phim, lớp học nâng cao với chuyên gia quốc tế và Vườn ươm dự án (Workshop & Project Market) thuộc DANAFF Talents (Tài năng triển vọng DANAFF) sẽ là "vườn ươm" quan trọng để phát hiện và hỗ trợ các nhà làm phim trẻ, đồng thời tạo cơ hội kết nối thực tiễn giữa nhà sản xuất và các nhà đầu tư.

Ngoài hoạt động mang tính hàn lâm, DANAFF IV vẫn giữ được sự gắn kết mật thiết với công chúng thông qua các sự kiện bên lề đầy màu sắc. Các buổi chiếu phim ngoài trời, giao lưu giữa người hâm mộ và các ngôi sao điện ảnh, hay cộng đồng yêu điện ảnh DANAFF's Cinephiles sẽ tạo nên một không khí lễ hội bao trùm toàn thành phố.

Đặc biệt, chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Mỹ", bức tranh toàn cảnh điện ảnh Châu Á, "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" và tuyển tập phim tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam qua 40 năm đổi mới sẽ mang đến cái nhìn đa chiều, giúp khán giả tiếp cận với những tinh hoa điện ảnh thế giới cũng như nhìn lại hành trình phát triển đầy tự hào của phim ảnh nước nhà.