Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương triển khai nhiệm vụ trọng tâm

(Ngày Nay) - Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ khai trương "Cổng Mặt trận số," chọn mỗi tỉnh/thành phố 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng.

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội và thông báo nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại điểm cầu chính có sự tham gia của gần 200 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy; các Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Ban chấp hành các tổ chức đảng trực thuộc; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Tại 8 tổ chức đảng trực thuộc được kết nối trực tuyến đến 48 điểm cầu với sự tham dự của các 1.889 đại biểu và 740 đại biểu học qua truyền hình trực tiếp.

Quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học nêu rõ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 22-23/9/2025 tại Hà Nội với sự tham dự của 346 đại biểu chính thức của 25 tổ chức đảng trực thuộc.

Về quan điểm, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm; 10 nhóm giải pháp chủ yếu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 5 nhóm giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Đại hội thống nhất sẽ xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với kế hoạch cụ thể để thực hiện các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với các mốc triển khai cụ thể như sau:

Trong 3 tháng sau Đại hội: Hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành Kế hoạch thực hiện 3 nhất quán, khai trương "Cổng Mặt trận số," chọn mỗi tỉnh/thành phố 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng.

Trong 6 tháng sau Đại hội: Tổ chức "Tháng nghe dân nói" đồng loạt ở các cấp, các tổ chức, đoàn thể thuộc Mặt trận; vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh; chấm dứt tình trạng "hình nón ngược" ở tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ bằng đề án mở rộng cơ sở tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, nông thôn mới.

Trong 1 năm: Đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; công bố kết quả an sinh cộng đồng; nhân rộng mô hình đối thoại xã hội nếu đạt tiêu chí.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thông tin về chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Đại hội; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.