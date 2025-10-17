Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương triển khai nhiệm vụ trọng tâm

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ khai trương "Cổng Mặt trận số," chọn mỗi tỉnh/thành phố 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất.

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội và thông báo nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại điểm cầu chính có sự tham gia của gần 200 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy; các Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Ban chấp hành các tổ chức đảng trực thuộc; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Tại 8 tổ chức đảng trực thuộc được kết nối trực tuyến đến 48 điểm cầu với sự tham dự của các 1.889 đại biểu và 740 đại biểu học qua truyền hình trực tiếp.

Quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học nêu rõ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 22-23/9/2025 tại Hà Nội với sự tham dự của 346 đại biểu chính thức của 25 tổ chức đảng trực thuộc.

Về quan điểm, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm; 10 nhóm giải pháp chủ yếu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 5 nhóm giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Đại hội thống nhất sẽ xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với kế hoạch cụ thể để thực hiện các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với các mốc triển khai cụ thể như sau:

Trong 3 tháng sau Đại hội: Hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành Kế hoạch thực hiện 3 nhất quán, khai trương "Cổng Mặt trận số," chọn mỗi tỉnh/thành phố 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng.

Trong 6 tháng sau Đại hội: Tổ chức "Tháng nghe dân nói" đồng loạt ở các cấp, các tổ chức, đoàn thể thuộc Mặt trận; vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh; chấm dứt tình trạng "hình nón ngược" ở tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ bằng đề án mở rộng cơ sở tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, nông thôn mới.

Trong 1 năm: Đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; công bố kết quả an sinh cộng đồng; nhân rộng mô hình đối thoại xã hội nếu đạt tiêu chí.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thông tin về chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Đại hội; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

PV
Đại hội Đảng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tích hợp AI vào kiểm định chất lượng giáo dục đại học
Tích hợp AI vào kiểm định chất lượng giáo dục đại học
(Ngày Nay) - Tại hội thảo “Xu thế kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2026-2030 với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo” diễn ra ngày 16/10, các chuyên gia giáo dục nhận định cần lộ trình tích hợp Trí tuệ nhân tạo vào kiểm định chất lượng giáo dục Đại học.
Không chỉ trẻ em, người lớn đến khám và nhập viện liên đến các bệnh về đường hô hấp, cúm mùa… có xu hướng gia tăng.
Bệnh hô hấp, cúm mùa tăng mạnh ở cả trẻ em và người cao tuổi
(Ngày Nay) - Thời điểm giao mùa với thời tiết thay đổi thất thường, mưa bão liên tiếp và độ ẩm cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm như cúm, các bệnh hô hấp, phế cầu gia tăng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả trẻ em và người lớn, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại một cuộc họp báo.
Nga cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công khủng bố
(Ngày Nay) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị các hành động khủng bố mới nhằm vào Nga, trong bối cảnh Kiev kỳ vọng được Mỹ viện trợ tên lửa hành trình Tomahawk.