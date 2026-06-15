Lấy dữ liệu làm trục chính trong điều hành chính quyền

(Ngày Nay) - Nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả Luật Dữ liệu năm 2024 và các quy định liên quan, hướng tới chuyển đổi phương thức chỉ đạo, điều hành sang mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu trong các cấp chính quyền, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện các nền tảng số, cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện nền tảng số, xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, các sở, ngành, địa phương cần tập trung xây dựng, cập nhật và khai thác hiệu quả các nền tảng số, cơ sở dữ liệu; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ công tác quản lý nhà nước và triển khai mô hình quản trị dựa trên dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Tây Ninh, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc triển khai các nền tảng số, cơ sở dữ liệu của các sở, ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các bộ, ngành Trung ương triển khai đã góp phần hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của các sở, ngành và địa phương. Toàn tỉnh hiện có 182 nền tảng số, cơ sở dữ liệu cần triển khai, xây dựng; trong đó đã có 138 nền tảng, cơ sở dữ liệu và còn 44 hệ thống chưa được xây dựng. Đối với 138 nền tảng, cơ sở dữ liệu hiện có, 124 hệ thống đã được cập nhật dữ liệu đầy đủ, 14 hệ thống chưa cập nhật dữ liệu.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chưa được đẩy mạnh, nhất là đối với các cơ quan ngành dọc. Dữ liệu chủ yếu phục vụ lưu trữ, thống kê, báo cáo, chưa được khai thác hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo mô hình quản trị dựa trên dữ liệu. Việc tạo lập, cập nhật dữ liệu ở một số đơn vị chưa bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu chưa được thực hiện thường xuyên.

Đáng chú ý, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước cấp xã còn chậm. Đến nay mới có 3 phường gồm Tân Ninh, Bình Minh và Long Hoa hoàn thành xây dựng dữ liệu đầu kỳ; các xã, phường còn lại chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ điều hành số

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành tăng cường quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, quy định, định hướng của Trung ương và của tỉnh về dữ liệu, nền tảng số; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của dữ liệu trong quản lý nhà nước.

Các cơ quan phải ban hành quy chế quản lý dữ liệu, phân công cụ thể đơn vị theo dõi, đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu và giao trách nhiệm duy trì, cập nhật dữ liệu, bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời chủ động đề xuất kết nối, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành và UBND cấp xã để bảo đảm tính thống nhất, dùng chung. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác và tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu tối thiểu 6 tháng một lần.

UBND tỉnh cũng yêu cầu mỗi cơ quan lựa chọn tối thiểu một lĩnh vực quản lý nhà nước đã có dữ liệu bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” để thử nghiệm triển khai mô hình quản trị dựa trên dữ liệu trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2026. Các sở, ngành phải tập trung rà soát, thu thập, tổng hợp dữ liệu phục vụ Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của tỉnh; bảo đảm các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có khả năng thống kê, tổng hợp dữ liệu phục vụ Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và xây dựng các giao diện kết nối (API) để tự động cung cấp dữ liệu vào IOC, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Đối với cấp cơ sở, UBND 93 xã, phường chưa hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước cấp xã phải hoàn thành việc triển khai, tập huấn sử dụng, thu thập, cung cấp và cập nhật dữ liệu trước ngày 30/9/2026; phục vụ tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai vào khai thác, sử dụng dữ liệu.

UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn như Kho bạc Nhà nước, Thuế, Thống kê, Hải quan và Bảo hiểm xã hội chủ động hỗ trợ, chia sẻ dữ liệu quản lý với các sở, ngành tối thiểu một lần mỗi tháng; đồng thời kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ cung cấp các dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ triển khai mô hình liên thông số thống nhất và quản trị dựa trên dữ liệu trên địa bàn tỉnh.