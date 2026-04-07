Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận Huân chương Lao động hạng ba

(Ngày Nay) - Đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa được trao Huân chương Lao động hạng Ba vào sáng 6/4. Hiện chị đang chờ xét thăng cấp trước niên hạn từ Thượng tá lên Đại tá. Đây là lần xét thăng cấp trước niên hạn lần thứ tư trong sự nghiệp quân ngũ của nữ đạo diễn.

Trên trang cá nhân, nữ đạo diễn bày tỏ niềm vui khi nhận phần thưởng cao quý này. Huân chương được trao tặng nhờ những thành tích xuất sắc trong việc tổ chức sản xuất và tuyên truyền phim về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng như các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đặng Thái Huyền là đạo diễn của Mưa đỏ, bộ phim đang giữ kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam với 714 tỷ đồng. Tác phẩm này càn quét các giải thưởng phim hay nhất năm tại LHP Việt Nam, Cánh diều vàng, Mai Vàng, We Choice Awards… và được chọn đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự vòng sơ loại Oscar 2026 hạng mục Phim quốc tế hay nhất.

Trước Mưa đỏ, chị đã đạo diễn nhiều bộ phim như Người trở về, Lời nguyền gia tộc, Bánh đúc có xương, Hoa hồng giấy… Tháng 3/2024, Đặng Thái Huyền được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Hiện nay, chị đang giữ vị trí Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

Với những đóng góp liên tục và hiệu quả trong lĩnh vực điện ảnh quân sự, Đặng Thái Huyền đã ba lần được thăng cấp trước niên hạn. Lần thăng chức thứ tư đang được chờ xét duyệt sẽ là một cột mốc mới trong sự nghiệp của nữ đạo diễn.