Phim "Mưa đỏ" tham dự vòng sơ tuyển Giải Oscars lần thứ 98

(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định gửi bộ phim truyện "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 98 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Đây là sự kiện đặc biệt, khẳng định nỗ lực hội nhập của điện ảnh Việt Nam trên sân chơi điện ảnh lớn nhất thế giới.

Trước đó, ngày 13/6/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự Vòng sơ tuyển Oscars nhiệm kỳ 2025–2026. Hội đồng gồm 5 thành viên là những nhà quản lý, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch uy tín, Chủ tịch Hội đồng là ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Với trách nhiệm tuyển chọn phim đại diện quốc gia theo Điều lệ 16 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ, Hội đồng đã họp, thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn. Kết quả, bộ phim "Mưa đỏ" đã được tín nhiệm cao, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 98.

Lấy bối cảnh chiến tranh cách mạng, "Mưa đỏ" tái hiện chân thực, xúc động những trang sử bi tráng của dân tộc, tôn vinh tinh thần quả cảm, sự hy sinh của người lính. Bộ phim gây ấn tượng bởi lối kể chuyện đậm tính nhân văn, hình ảnh được đầu tư công phu, âm nhạc giàu cảm xúc, cùng diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền, người nhiều năm gắn bó với dòng phim đề tài chiến tranh, đã khéo léo dung hòa giữa tinh thần sử thi và cái nhìn gần gũi, hiện đại, khiến tác phẩm không chỉ chạm đến trái tim khán giả trong nước mà còn có khả năng kết nối với công chúng quốc tế.

Việc một bộ phim Việt Nam được gửi dự Giải thưởng Oscars lần thứ 98 là cơ hội quan trọng để điện ảnh nước nhà được giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là bước khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của điện ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập, đồng thời mở ra cơ hội học hỏi, giao lưu cùng nền điện ảnh thế giới.

Theo Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ phối hợp với Cục Điện ảnh để hoàn thiện hồ sơ, gửi các bản phim kèm phụ đề tiếng Anh tới Ban Tổ chức Oscars trước thời hạn quy định.

Nhiều bộ phim Việt từng được gửi tham dự hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscars, như: Mùi đu đủ xanh (1993), Áo lụa Hà Đông (2006), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2016), Hai Phượng (2019)… Dù chưa giành giải, song những lần góp mặt đều là dấu mốc quan trọng, giúp phim Việt được biết đến nhiều hơn trên trường quốc tế.