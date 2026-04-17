Chỉ trong nửa tháng, hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Trong nửa đầu tháng 4/2026, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán đã liên tiếp ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến chứng khoán đối với các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên thị trường.

Tổng số tiền xử phạt ước tính vượt ngưỡng 2 tỷ đồng, phản ánh xu hướng siết chặt kỷ cương, đặc biệt trong lĩnh vực công bố thông tin và hoạt động liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.

Vi phạm phổ biến là “quên” công bố thông tin. Điểm chung dễ nhận thấy là phần lớn doanh nghiệp bị xử phạt do không công bố hoặc công bố không đầy đủ thông tin theo quy định.

Theo đó, CTCP Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hàng loạt tài liệu quan trọng như báo cáo tài chính kiểm toán 2023–2024, báo cáo quản trị và báo cáo thường niên nhiều kỳ.

Tương tự, CTCP Gold Sea Việt Nam cũng bị phạt 92,5 triệu đồng khi không công bố gần như toàn bộ hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và quản trị trong giai đoạn kéo dài từ 2019 đến 2024.

Một loạt doanh nghiệp khác như CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam, CTCP Xuất nhập khẩu Bình Định, CTCP Công nghệ Khải An, CTCP Kho vận Tân Cảng… đều bị xử phạt 92,5 triệu đồng với hành vi không công bố hoặc chậm công bố thông tin tài chính, nghị quyết, giao dịch liên quan.

Đáng chú ý, không chỉ vi phạm “không công bố”, tình trạng công bố chậm hoặc sai thời hạn cũng diễn ra phổ biến, cho thấy tính tuân thủ còn yếu ở nhiều doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, một nhóm vi phạm khác nổi bật là liên quan đến nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.

CTCP Đầu tư Năng lượng Nam Phương bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hàng loạt báo cáo về sử dụng vốn trái phiếu từ năm 2022 đến 2025, đồng thời chậm công bố các thông tin về mua lại trái phiếu trước hạn và điều chỉnh điều khoản trái phiếu.

CTCP Chứng khoán APG cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố các báo cáo sử dụng vốn trái phiếu và tình hình thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.

Các doanh nghiệp như CTCP BVB, CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt cũng bị xử phạt 85 triệu đồng vì không gửi báo cáo định kỳ liên quan đến trái phiếu cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Những vi phạm này cho thấy một thực tế đáng lo ngại về dòng tiền từ trái phiếu – vốn là kênh huy động quan trọng – vẫn chưa được minh bạch và giám sát đầy đủ.

Đáng nói, Công ty chứng khoán cũng không “ngoại lệ”. Không chỉ doanh nghiệp phát hành, các công ty chứng khoán cũng bị xử phạt với mức tiền đáng kể.

CTCP Chứng khoán Tân Việt bị phạt 125 triệu đồng do bố trí nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ môi giới trong thời gian dài.

CTCP Chứng khoán Eurocapital bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng với hai vi phạm: không công bố giao dịch lớn và không lưu giữ hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư mua trái phiếu riêng lẻ.

Trong khi đó, CTCP Chứng khoán EVS bị xử phạt tổng cộng 290 triệu đồng cho nhiều hành vi như cung cấp thông tin khách hàng không chính xác, sử dụng nhân sự chưa đủ điều kiện và không công bố thông tin trái phiếu.

Các vi phạm này không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư mà còn đặt ra câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ của các tổ chức trung gian trên thị trường.

Trong các doanh nghiệp bị xử phạt lần này, ngành bất động sản và niêm yết cũng bị “gọi tên”. Một trong những mức xử phạt cao nhất trong nhóm thuộc về CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy với tổng số tiền 262,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp này bị xử phạt do: Công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch với bên liên quan; Công bố thông tin chậm; Thực hiện giao dịch với bên liên quan nhưng chưa được phê duyệt

Ngoài ra, CTCP Nha Trang Seafoods - F17 cũng bị phạt tổng cộng 152,5 triệu đồng do không báo cáo và công bố thông tin không đầy đủ trong nhiều năm.

Chuỗi quyết định xử phạt dồn dập trong thời gian ngắn cho thấy cơ quan quản lý đang gia tăng giám sát và xử lý mạnh tay các hành vi vi phạm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Việc hàng loạt doanh nghiệp vi phạm cùng một nhóm lỗi – chủ yếu là công bố thông tin – phản ánh vấn đề mang tính hệ thống, không còn là hiện tượng đơn lẻ.

Trong bối cảnh đó, minh bạch thông tin không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là yếu tố sống còn để củng cố niềm tin nhà đầu tư. Khi kỷ luật thị trường được siết chặt, những doanh nghiệp yếu kém về quản trị và minh bạch sẽ ngày càng khó tồn tại.