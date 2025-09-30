Đội tuyển Việt Nam sử dụng lực lượng trẻ chuẩn bị cho 2 trận so tài với Nepal

(Ngày Nay) - Ngày 30/9, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã công bố danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 4/2025, chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong tháng 10 tới.
Đội tuyển Việt Nam sử dụng lực lượng trẻ chuẩn bị cho 2 trận so tài với Nepal

Theo đó, danh sách triệu tập lần này ghi nhận sự xuất hiện của 8 gương mặt trẻ thuộc lứa U23 vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua Vòng loại U23 Châu Á 2026, gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc. Sự góp mặt của nhóm cầu thủ trẻ này hứa hẹn mang đến làn gió mới và thêm nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển.

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng tiếp tục duy trì lực lượng nòng cốt với nhiều cựu binh dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế như: Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pentdant Quang Vinh, Nguyễn Tiến Linh cùng các trụ cột quen thuộc khác.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm được đánh giá sẽ tạo nên chiều sâu và sự cân bằng cho đội hình, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa giữ được sự ổn định trong lối chơi. Đây cũng là định hướng lâu dài của đội tuyển trong quá trình thiết lập một đội hình thế hệ mới nhằm hướng tới các mục tiêu quan trọng phía trước.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 4/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal. Trận lượt đi sẽ diễn ra trên Sân vận động Gò Đậu vào ngày 9/10, trong khi trận lượt về được tổ chức tại Sân vận động Thống Nhất vào ngày 14/10.

