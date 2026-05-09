Dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê sai đến đâu xử lý đến đó, dứt điểm trong tháng 5/2026

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận rất rõ về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Tại Thông báo số 38/TB-VPTW ngày 28/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý dứt điểm các kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh về dự án này trong tháng 5/2026.
Trước đó, tại Thông báo số 13105/TB-VPTW ngày 15/1/2025, Bộ Chính trị đã giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan thực hiện phương án giải quyết các thủ tục xử lý dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê theo quy định của pháp luật; không hợp thức hóa sai phạm; bảo đảm hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí tài sản, tài chính của Nhà nước; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra sai phạm khi thực hiện dự án. Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ đạo về nội dung này nhưng đến nay dự án vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, dự án đã dừng rất lâu, càng kéo dài càng thiệt hại, lãng phí, trong đó có phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Các cơ quan liên quan cần tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kết luận của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cho biết qua nhiều cuộc họp và nhiều chỉ đạo của Chính phủ, đến nay quan điểm của tỉnh Hà Tĩnh, TKV và Bộ Tài chính, các bộ, ngành đều đã rất rõ, hồ sơ, tài liệu cũng đã đầy đủ, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần gửi ý kiến để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15/5. Tinh thần xử lý hiện nay cũng tương tự các dự án khó khăn, vướng mắc khác theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, đó là không hợp thức hóa sai phạm; sai phạm đến đâu xử lý đến đó; đồng thời vẫn tiếp tục triển khai các quy trình, thủ tục cần thiết.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng trường hợp theo phương án dừng dự án hiện nay nhằm lựa chọn nhà đầu tư mới thì cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: Có năng lực, có nhà máy chế biến sâu, bảo đảm công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu về môi trường, xử lý được những tồn tại cũ của dự án và giải quyết hài hòa quyền lợi các bên liên quan, nâng cao hiệu quả dự án, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng hai con số.

Theo kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh, chấm dứt dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê đã được phê duyệt để lập dự án đầu tư mới, đáp ứng yêu cầu khắc phục những tồn tại của dự án trước đây. Việc chấm dứt dự án, khắc phục các tồn tại, vi phạm được chỉ ra trong quá trình kiểm tra, thanh tra cần thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đối với việc lập dự án mới, lựa chọn nhà đầu tư mới phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quốc gia. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng chủ động xử lý những tồn tại của dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Còn Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) đều mong muốn được tái cơ cấu dự án để tiếp tục thực hiện hoặc có phương án xử lý tài sản, tài chính đối với khoản chi phí đã đầu tư.

Về phía Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ này kiến nghị tách việc xử lý dự án hiện hữu với phương án triển khai tiếp theo. Đối với dự án hiện hữu, cần làm rõ các vấn đề pháp lý, chi phí, tài sản, nghĩa vụ, trách nhiệm và phương án chấm dứt hoặc chuyển tiếp. Trong bối cảnh mới, việc triển khai dự án chỉ được xem xét khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về pháp lý, kỹ thuật, tài chính, môi trường, công nghệ và nhà đầu tư có đủ năng lực.

Dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam - Sri Lanka
(Ngày Nay) - Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.
Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO
(Ngày Nay) - Ngày 8/5, Lầu Năm góc Mỹ bắt đầu công bố các tài liệu mật về việc nhìn thấy Vật thể bay không xác định (UFO), trong đó có những tài liệu từ những năm 40 của thế kỷ trước. Đợt đầu công bố này bao gồm hơn 160 tài liệu mật, được đăng trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ, chính thức gọi UFO là “Hiện tượng dị thường không xác định” (UAP).
Bộ Tư pháp đề nghị thành phố Hà Nội bãi bỏ quy định về dạy thêm, học thêm trái pháp luật
(Ngày Nay) - Ngày 8/5, thông tin từ Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, trên cơ sở phản ánh từ công dân và cơ quan báo chí, đơn vị đã tiến hành kiểm tra Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
Dấu tích về thời kỳ xanh tươi của sa mạc Sahara
(Ngày Nay) - Với diện tích khoảng 72.000 km², Tassili n’Ajjer - vùng cao nguyên đá sa thạch rộng lớn ở Đông Nam Algeria, giáp giới Libya, Niger và Mali - được xem là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất châu Phi. Khu vực này đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1982 nhờ những giá trị nổi bật về cảnh quan, địa chất và khảo cổ học.