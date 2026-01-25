Quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam để đón được 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026

(Ngày Nay) - Từ ngày 28- 30/1/2026, đoàn công tác Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 và Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX tại thành phố Cebu, Philippines nhằm quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia, góp phần thu hút khách và hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Với chủ đề “Chung tay định hình tương lai ngành du lịch”, Diễn đàn Du lịch ASEAN là sự kiện thường niên quy mô lớn nhất trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN, được luân phiên tổ chức tại các quốc gia thành viên.

Theo kế hoạch, ngoài lễ khai mạc và lễ bế mạc, tại ATF 2026 sẽ diễn ra: Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN-Ấn Độ; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN-Nga; Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN; Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN+3; Lễ trao giải thưởng Du lịch ASEAN; Họp báo các Bộ trưởng Du lịch cùng chuỗi hoạt động bên lề.

Trong khuôn khổ ATF 2026, Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX là một hoạt động nổi bật, thu hút sự tham gia của đông đảo của đối tác, doanh nghiệp và khách quốc tế.

Việt Nam tham gia gian hàng tại Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX nhằm quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia “Vietnam - Timeless Charm” (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), gắn với việc giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch phù hợp thị hiếu của thị trường ASEAN và các thị trường trọng điểm. Các nhóm sản phẩm thế mạnh của Việt Nam được tập trung quảng bá là: Du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa, du lịch gắn với thiên nhiên; du lịch thành phố, cùng một số sản phẩm du lịch bổ trợ cho các hoạt động khác như du lịch golf, du lịch chữa bệnh, du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch MICE. Điểm nhấn tại gian hàng Du lịch Việt Nam là các hoạt động truyền thông, quảng bá và giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026...

Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận sự bứt phá với gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khu vực châu Á là thị trường gửi khách lớn nhất, chiếm 78,6% tổng lượng khách, tương đương khoảng 16,6 triệu lượt. Các thị trường Đông Nam Á và một số thị trường châu Á trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Campuchia và Lào duy trì mức tăng trưởng mạnh, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi và phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Việc chủ động tham gia ATF 2026 và Hội chợ TRAVEX tại Philippines có ý nghĩa quan trọng với du lịch Việt Nam khi năm năm 2025 vừa khép lại với nhiều kết quả tăng trưởng nổi bật. Du lịch được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đánh giá là một trong những điểm sáng của nền kinh tế. Năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Việc tham gia sự kiện du lịch lớn nhất khu vực ASEAN không chỉ mang ý nghĩa quảng bá, xúc tiến mà còn thể hiện rõ quyết tâm chiến lược của ngành du lịch trong chuyển dịch từ “phục hồi” sang “tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững".