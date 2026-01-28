Du lịch Việt Nam bứt phá ngoạn mục trong khu vực ASEAN

(Ngày Nay) - Năm 2025, Việt Nam chính thức vươn lên vị trí thứ 3 trong khu vực về lượng khách quốc tế với tốc độ tăng trưởng đứng đầu ASEAN.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dẫn số liệu cập nhật của Ban Thư ký ASEAN cho biết, năm 2025, Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng lượng khách quốc tế cao nhất trong ASEAN, vượt xa các điểm đến còn lại trong khu vực.

Theo đó, năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức tăng trưởng 20,4% so với năm 2024, cao hơn rất nhiều so với các điểm đến lớn khác như Malaysia (+11,2%), Indonesia (+10,4%) hay Singapore (+2,7%), Philippines (+0,8%). Trong khi đó, một số điểm đến láng giềng ghi nhận sự sụt giảm về lượng khách quốc tế như Thái Lan (-7,2%), Campuchia (-16,9%), Myanmar (-8%).

Nhờ sự tăng trưởng đột phá, ngành du lịch Việt Nam đạt bước tiến mới, nâng tầm về quy mô thị trường. Với lượng khách quốc tế đạt con số 21,2 triệu lượt, Việt Nam vượt xa Singapore và Indonesia để vươn lên xếp thứ ba trong ASEAN, chỉ còn sau Malaysia (42 triệu lượt) và Thái Lan (33 triệu lượt). Kết quả này khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực.

