Em Ellata và hành trình cảm xúc tại Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực

(Ngày Nay) - Tối ngày 12/1, tại Hội trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực chính thức diễn ra, thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, sự góp mặt của Em Ellata đã mang đến những ca khúc ngọt ngào, chạm đến trái tim của hàng trăm khán giả.

Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực là đêm nhạc gây quỹ do Đội Tình nguyện Xung Kích - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức nhằm gây quỹ cho chương trình “Hơi ấm mùa đông” diễn ra tại Sơn La vào tháng 1/2026. Bên cạnh những tiết mục được Ban Tổ chức dày công chuẩn bị, sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời đã biến đêm nhạc thành một bữa tiệc âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc.

Tại Chương 2: Mộc, bên cạnh những tiết mục văn nghệ đặc sắc do Ban Tổ chức chuẩn bị, cả hội trường như lắng lại trước những nốt nhạc thăng hoa trong phần trình diễn của Em Ellata. Giọng ca “Ngày ấy” xuất hiện trên sân khấu với phong cách sâu lắng, như một lời chào đầy cảm xúc gửi tới chương trình và khán giả.

Với ca khúc “Ngày ấy”, Em Ellata đã gợi mở những ký ức tuổi thơ trong trẻo, đưa khán giả trở về một thời hồn nhiên, mơ mộng. Phần trình diễn gửi gắm giấc mộng ấm áp của tuổi thơ, như lời nhắn nhủ đầy yêu thương mà đêm nhạc muốn trao gửi tới người xem.

Trong không gian sâu lắng, Em Ellata tiếp tục cất lên thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng của “Đoạn kết”, để lại những dư âm ngọt ngào trong lòng khán giả. Phần trình diễn tạo nên một khoảng lặng tinh tế, đủ chạm đến cảm xúc của mỗi người tham dự.

Giữa biển thanh âm muôn sắc, Em Ellata đưa khán giả trở về miền ký ức của “Đã qua rồi”, nơi những cuộc chiến thầm lặng được kể bằng âm nhạc. Ca khúc truyền tải thông điệp rằng sau những bất ổn và đau đớn, ánh sáng và hy vọng vẫn luôn hiện hữu, đó cũng chính là tinh thần mà chương trình muốn gửi gắm.

Chia sẻ tại đêm nhạc, bạn Lê Thị Thuỳ Linh (Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết: “Mình biết đến với chương trình vì sự ý nghĩa và giá trị nhân văn mà đêm nhạc gửi gắm. Đặc biệt, phần trình diễn của Em Ellata khiến mình rất xúc động bởi giọng hát nhẹ nhàng, gợi lại những ước mơ hồn nhiên, ngây thơ thuở bé”.

Đêm Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực khép lại với nhiều dư âm khó quên trong lòng khán giả. Trong không gian của đêm Gala, âm nhạc trở thành cầu nối cảm xúc, không chỉ mang đến những tiết mục đặc sắc mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.