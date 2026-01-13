Em Ellata và hành trình cảm xúc tại Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực

Ngọc Ánh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tối ngày 12/1, tại Hội trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực chính thức diễn ra, thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, sự góp mặt của Em Ellata đã mang đến những ca khúc ngọt ngào, chạm đến trái tim của hàng trăm khán giả.
Em Ellata mang tới phần trình diễn ngọt ngào và sâu lắng tại Gala Vọng Đông 2025. (Ảnh: BTC)
Em Ellata mang tới phần trình diễn ngọt ngào và sâu lắng tại Gala Vọng Đông 2025. (Ảnh: BTC)

Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực là đêm nhạc gây quỹ do Đội Tình nguyện Xung Kích - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức nhằm gây quỹ cho chương trình “Hơi ấm mùa đông” diễn ra tại Sơn La vào tháng 1/2026. Bên cạnh những tiết mục được Ban Tổ chức dày công chuẩn bị, sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời đã biến đêm nhạc thành một bữa tiệc âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc.

Tại Chương 2: Mộc, bên cạnh những tiết mục văn nghệ đặc sắc do Ban Tổ chức chuẩn bị, cả hội trường như lắng lại trước những nốt nhạc thăng hoa trong phần trình diễn của Em Ellata. Giọng ca “Ngày ấy” xuất hiện trên sân khấu với phong cách sâu lắng, như một lời chào đầy cảm xúc gửi tới chương trình và khán giả.

Với ca khúc “Ngày ấy”, Em Ellata đã gợi mở những ký ức tuổi thơ trong trẻo, đưa khán giả trở về một thời hồn nhiên, mơ mộng. Phần trình diễn gửi gắm giấc mộng ấm áp của tuổi thơ, như lời nhắn nhủ đầy yêu thương mà đêm nhạc muốn trao gửi tới người xem.

Em Ellata và hành trình cảm xúc tại Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực ảnh 1

Em Ellata chia sẻ niềm hạnh phúc khi đến với đêm nhạc gây quỹ đầy ý nghĩa. (Ảnh: BTC)

Trong không gian sâu lắng, Em Ellata tiếp tục cất lên thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng của “Đoạn kết”, để lại những dư âm ngọt ngào trong lòng khán giả. Phần trình diễn tạo nên một khoảng lặng tinh tế, đủ chạm đến cảm xúc của mỗi người tham dự.

Em Ellata và hành trình cảm xúc tại Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực ảnh 2

Khán giả hòa mình vào giọng hát cảm xúc và không gian âm nhạc lung linh. (Ảnh: BTC)

Giữa biển thanh âm muôn sắc, Em Ellata đưa khán giả trở về miền ký ức của “Đã qua rồi”, nơi những cuộc chiến thầm lặng được kể bằng âm nhạc. Ca khúc truyền tải thông điệp rằng sau những bất ổn và đau đớn, ánh sáng và hy vọng vẫn luôn hiện hữu, đó cũng chính là tinh thần mà chương trình muốn gửi gắm.

Chia sẻ tại đêm nhạc, bạn Lê Thị Thuỳ Linh (Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết: “Mình biết đến với chương trình vì sự ý nghĩa và giá trị nhân văn mà đêm nhạc gửi gắm. Đặc biệt, phần trình diễn của Em Ellata khiến mình rất xúc động bởi giọng hát nhẹ nhàng, gợi lại những ước mơ hồn nhiên, ngây thơ thuở bé”.

Em Ellata và hành trình cảm xúc tại Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực ảnh 3

Em Ellata cùng khán giả ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trên sân khấu Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực. (Ảnh: BTC)

Đêm Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực khép lại với nhiều dư âm khó quên trong lòng khán giả. Trong không gian của đêm Gala, âm nhạc trở thành cầu nối cảm xúc, không chỉ mang đến những tiết mục đặc sắc mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Ngọc Ánh
Em Ellata Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, kết luận Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới phải thực hiện 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số, với phương châm: Quyết liệt trong hành động, kết quả là thước đo, đồng bộ trong triển khai, dữ liệu là tài sản, hạ tầng dữ liệu là nền tảng, kinh tế dữ liệu là mũi nhọn, an ninh dữ liệu là trọng yếu và người dân, doanh nghiệp là trung tâm.
Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” kết nối Việt Nam - Hàn Quốc
Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” kết nối Việt Nam - Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm “Sắc màu hữu nghị” chính thức khai mạc, giới thiệu tới công chúng 69 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kiện do Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội phối hợp với Hiệp hội trao đổi nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc tổ chức.
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Ảnh: TTXVN phát
Lần đầu tiên phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành​
(Ngày Nay) - Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Đây là bệnh nhân đầu tiên được thực hiện 2 kỹ thuật phẫu thuật tim cùng lúc bằng hệ thống nội soi 3D.
WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam
WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam
(Ngày Nay) - Trong báo cáo đăng tải trên trang chủ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây nhận định rằng, trong khuôn khổ chương trình cải cách rộng lớn trong năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ cho những thay đổi trong lĩnh vực y tế và đề ra những tham vọng táo bạo cho ngành y tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng: Xây dựng trường học khu vực miền núi, đồng bào dân tộc để gieo chữ, giữ nước
(Ngày Nay) - Ngày 11/1, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo – những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.