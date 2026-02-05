EU dỡ bỏ lệnh đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ

(Ngày Nay) - Ngày 4/2, Nghị viện châu Âu (EP) tuyên bố sẽ nối lại tiến trình xem xét thỏa thuận thương mại quan trọng với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump rút lại các tuyên bố đe dọa kiểm soát Greenland.

Theo các nghị sĩ châu Âu, EP vẫn cần thông qua việc dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ theo thỏa thuận, song tiến trình này đã bị tạm ngừng từ tháng 1 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến lập trường của Washington về vùng lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch.

Trong tuyên bố, ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP, khẳng định các thành viên ủy ban sẵn sàng thúc đẩy nhanh việc xem xét hai đề xuất lập pháp liên quan, với điều kiện Mỹ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liên minh châu Âu (EU), cũng như các quốc gia thành viên, đồng thời tuân thủ đầy đủ thỏa thuận đạt được vào tháng 7/2025. Theo ông Lange, ủy ban có thể đưa ra quyết định về việc triển khai thỏa thuận tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 24/2, trước khi trình toàn thể EP bỏ phiếu.

Ông Lange cho biết các sửa đổi của EP sẽ bổ sung điều khoản cho phép đình chỉ thỏa thuận trong trường hợp xuất hiện các hành động đe dọa chủ quyền lãnh thổ của các nước thành viên EU. Ông nhấn mạnh thông điệp gửi tới Washington là rõ ràng: tôn trọng chủ quyền châu Âu và tuân thủ đầy đủ thỏa thuận EU–Mỹ là điều không thể thương lượng.

Bên cạnh đó, EP cũng bày tỏ quan ngại về mức thuế 50% mà Mỹ đang áp dụng đối với thép và nhôm của châu Âu, đồng thời kêu gọi Washington hạ mức thuế này. Theo ông Lange, chừng nào thuế quan chưa được giảm xuống 15%, EU sẽ không chấp thuận cho thép và nhôm của Mỹ được tiếp cận thị trường châu Âu theo cơ chế miễn thuế.

EU và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại vào mùa Hè năm ngoái, theo đó Mỹ áp mức thuế 15% đối với hàng hóa EU, trong khi EU dỡ bỏ thuế đối với một loạt sản phẩm của Mỹ. Các nghị sĩ châu Âu dự kiến sẽ thảo luận và đưa ra quyết định về thỏa thuận này vào cuối tháng 2 tại ủy ban, trước khi trình ra toàn thể Nghị viện châu Âu trong những tuần tiếp theo. Tuy nhiên, EP đã trì hoãn phê chuẩn sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế bổ sung đối với 8 quốc gia châu Âu vì không ủng hộ yêu cầu của Mỹ liên quan đến Greenland. Tháng trước, nhà lãnh đạo Mỹ đã rút lại ý định kiểm soát Greenland, sau khi cho biết đã đạt được “thỏa thuận khung” với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Bắc Cực.