Festival Phở 2026 sôi động với chủ đề "Phở Việt - di sản sống trong lòng thời đại"

(Ngày Nay) - Từ ngày 20 đến 22/3, Festival Phở 2026 với chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại” được tổ chức tại Phố đi bộ Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) nhằm tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản tri thức dân gian Phở Việt, biểu tượng đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Festival Phở được tổ chức thường niên từ năm 2024, quy tụ các nghệ nhân, đầu bếp, làng nghề và thương hiệu ẩm thực tiêu biểu trên cả nước. Việc lựa chọn Ninh Bình làm địa điểm tổ chức Festival Phở 2026 nhằm mở rộng không gian quảng bá phở Việt gắn với các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên, tạo điểm nhấn kết nối du lịch và ẩm thực trong khu vực. Mặc dù lễ khai mạc diễn ra chiều 20/3, nhưng nhiều hoạt động trải nghiệm của sự kiện đã bắt đầu từ ngày 19/3.

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm di sản, Festival Phở 2026 góp phần quảng bá hình ảnh ẩm thực Việt Nam tới đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế; đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng hồ sơ quốc gia về Phở Việt, hướng tới mục tiêu đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm phát triển công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực ẩm thực và nâng cao vị thế của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Với sự đồng hành chính của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer), cùng các đơn vị: Phở Story, Chin-Su, Nam Ngư, Nhãn hàng nước tinh khiết Bluezone cùng các địa phương, làng nghề và nghệ nhân tiêu biểu, Festival Phở 2026 có chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại” góp phần tạo nên không gian giao lưu, trình diễn và lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Việt. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của Phở - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong dòng chảy di sản ẩm thực thế giới.

Trong khuôn khổ Festival Phở 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa và ẩm thực đặc sắc. Trước thềm sự kiện là chương trình “Về với đình làng Vân Cù - Mở trang di sản” do Masan Consumer và các nhãn hàng cùng đồng hành tổ chức nhiều năm nay, nhằm tri ân cội nguồn nghề phở. Tại đây, du khách sẽ được tham quan làng nghề, giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu quy trình làm bánh phở và nấu phở theo phương thức truyền thống, đồng thời tham gia nghi lễ dâng hương tri ân Tổ nghề tại Đền Vân Cù.

Lễ khai mạc Festival Phở 2026 sẽ diễn ra vào chiều 20/3 tại sân khấu chính của sự kiện với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, du lịch cùng đông đảo nghệ nhân và đầu bếp tiêu biểu. Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc tái hiện hành trình phát triển của phở Việt, từ những gánh hàng rong truyền thống đến món ăn được yêu thích tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau lễ khai mạc, các không gian của Festival sẽ mở cửa phục vụ du khách với nhiều hoạt động quảng diễn ẩm thực. Tại không gian “Cội nguồn Phở”, các nghệ nhân sẽ trực tiếp chế biến phở bò Nam Định và phở gà Hà Nội theo phương thức truyền thống, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm hương vị phở chuẩn mực.

Bên cạnh đó, Festival còn có các hoạt động quảng diễn ẩm thực như “Dải Phở cuốn Ba miền”, giới thiệu những biến tấu sáng tạo từ phở truyền thống; chương trình nghệ thuật “Phở Connect” kết hợp biểu diễn nghệ thuật dân gian và giao lưu văn hóa; tọa đàm “We Love Phở - Nhịp cầu di sản và sứ mệnh kết nối toàn cầu” với sự tham gia của các chuyên gia văn hóa, hiệp hội ẩm thực và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Ngoài các hoạt động biểu diễn và giao lưu, Festival Phở 2026 còn tổ chức nhiều không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực như “Cội nguồn Phở”, “Chuyện kể từ hạt gạo - Hành trình di sản ẩm thực Việt Nam”, “Hộp ký ức - Khung hình di sản” và “Phở Ba miền”. Các không gian này tái hiện hành trình phát triển của phở Việt từ truyền thống đến hiện đại, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa gắn liền với nghề phở.

Theo dó, không gian “Cội nguồn Phở” được lấy cảm hứng từ Chợ Bể của Nam Định xưa, phiên chợ truyền thống giàu bản sắc nơi vùng đất chân sóng. Tại đây, hình ảnh những sạp hàng mộc mạc, nhịp sinh hoạt của người dân và những đôi quang gánh phở len lỏi giữa khu chợ được tái hiện, gợi lại bối cảnh ra đời của món phở trong đời sống thường nhật. Từ thức quà quê giản dị nơi góc chợ, bát phở dần trở thành một phần ký ức của cộng đồng, hình thành nên giá trị di sản gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ.

Một không gian quan trọng là “Chuyện kể từ hạt gạo - Hành trình di sản ẩm thực Việt Nam”, được thiết kế như một cuốn menu mở rộng, nơi mỗi “trang” kể câu chuyện về những món ăn Việt Nam tiêu biểu. Xuyên suốt không gian là hình ảnh hạt gạo - biểu tượng của nền văn minh lúa nước, từ đó hình thành nên nhiều món ăn đặc trưng như phở, bún, bánh canh hay hủ tiếu. Trong hành trình ấy, phở được đặt ở vị trí trung tâm như một đại diện tiêu biểu của tinh hoa ẩm thực Việt, thể hiện sự kết tinh từ hạt gạo quê hương và hành trình vươn ra thế giới.

Trong khi đó, không gian “Hộp ký ức - Khung hình di sản” lấy cảm hứng từ những chiếc tivi vỏ gỗ quen thuộc của các gia đình Việt Nam xưa, không gian được thiết kế như một “khung ký ức” kể lại hành trình của phở qua thời gian. Bên trong, hình ảnh tiệm phở xưa với bếp lửa, nồi nước dùng và quầy hàng giản dị được tái hiện, cho phép khách tham quan bước vào trải nghiệm như một phần của câu chuyện.

Một điểm nhấn của Festival Phở 2026 là không gian “Phở Ba Miền” tái hiện ba sắc thái văn hóa ẩm thực đặc trưng của Bắc - Trung - Nam. “Phở - Từ Nếp Bắc” gợi hình ảnh căn nhà ba gian truyền thống với mái ngói và khung gỗ trầm, phản ánh phong vị thanh tao và sự chỉn chu của phở miền Bắc. “Hương Phù Sa” của miền Nam mở ra không gian thoáng đãng, ấm áp với vật liệu tre gỗ và ánh sáng chan hòa, thể hiện sự phóng khoáng và đậm đà như chính hương vị phở phương Nam. Trong khi đó, “Tinh hoa Phố Hội” đại diện cho miền Trung mang sắc vàng trầm của phố cổ, tạo nên không gian lắng đọng, đậm vị và giàu chiều sâu văn hóa.

Festival Phở 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa, du lịch, ẩm thực tiêu biểu cấp quốc gia, thiết thực triển khai hưởng ứng Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Thông qua sự kiện, nhân dân và du khách thêm hiểu và lan tỏa các giá trị phở Việt, khẳng định vai trò của ẩm thực trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và thúc đẩy vị thế Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.