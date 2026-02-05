Áo dài nam, nét đẹp truyền thống trong đời sống hiện đại.

(Ngày Nay) - Tết không chỉ là dịp sum họp, mà còn là thời điểm gia đình cùng nhau gìn giữ những giá trị truyền thống. Trong đó, áo dài nam, với sự chừng mực, trang trọng, đang dần trở lại thành một lựa chọn phù hợp, thể hiện vai trò, khí chất và nếp nhà của người đàn ông Việt trong đời sống hiện đại.

Áo dài nam trong đời sống hiện đại

Trong những ngày đầu năm, cách ăn mặc không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ, mà còn phản ánh sự tôn trọng đối với gia đình, tổ tiên và các mối quan hệ xã hội. Nếu áo dài nữ từ lâu đã quen thuộc trong không khí Tết, thì áo dài nam lại mang một ý nghĩa khác, thể hiện sự chỉn chu và tinh thần trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Áo dài nam không cần cầu kỳ hay nổi bật. Sự đơn giản, gọn gàng trong phom dáng và màu sắc giúp người mặc giữ được vẻ trang trọng, cần thiết khi thăm hỏi họ hàng, tiếp khách đầu năm hay tham dự các sự kiện gia đình.

Giữa nhịp sống ngày càng nhanh, nhiều gia đình có xu hướng giản lược nghi thức ngày Tết. Tuy vậy, việc giữ lại những giá trị cốt lõi, từ bữa cơm sum họp đến cách ăn mặc, vẫn được nhiều người coi trọng. Ra mắt dịp Tết năm nay, dòng áo dài nam Pride Vietnam của thương hiệu Fashion & Freedom (F2) hướng đến việc đưa áo dài trở lại đời sống thường nhật một cách tự nhiên. Các thiết kế không đặt nặng yếu tố trình diễn, mà chú trọng tính ứng dụng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh như Tết, cưới hỏi, khai trương đầu năm hay gặp gỡ gia đình.

“Vẻ đẹp không cần phiên dịch” là thông điệp và là tinh thần của tất cả các mẫu áo dài đợt này, nhấn mạnh giá trị tự thân của áo dài nam. Không cần làm mới quá mức, áo dài vẫn thể hiện rõ bản sắc văn hóa và phong thái của đàn ông Việt.

Giữ truyền thống từ những điều giản dị

Theo nhà thiết kế Phạm Ngọc Tây, người sáng lập Fashion & Freedom, áo dài nam cần được thiết kế sao cho người mặc cảm thấy thoải mái và phù hợp với sinh hoạt gia đình. Vì vậy, Pride Vietnam sử dụng phom dáng chuẩn, họa tiết tối giản, giúp người mặc dễ lựa chọn và dễ sử dụng trong nhiều dịp khác nhau. Đây là dòng áo dài may sẵn, hướng đến sự tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và nét truyền thống, yếu tố quan trọng khi trang phục được sử dụng trong các dịp mang tính gia đình và lễ nghi.

Diễn viên Lâm Thanh Nhã, từng tham gia bộ phim Mưa đỏ, được lựa chọn làm gương mặt thể hiện bộ sưu tập. Hình ảnh anh trong áo dài nam được xây dựng theo tinh thần gần gũi, đời thường, phản ánh hình ảnh người đàn ông Việt trong gia đình, điềm đạm, chững chạc nhưng không cứng nhắc.

Sự lựa chọn này cho thấy áo dài nam không chỉ dành cho những dịp trang trọng đặc biệt, mà hoàn toàn có thể xuất hiện trong không gian gia đình, như một phần tự nhiên của Tết.

Tết Việt được tạo nên từ nhiều yếu tố nhỏ như cách chào hỏi, thời khắc sum họp, cách chuẩn bị bữa cơm và cả ăn mặc. Khi người đàn ông lựa chọn áo dài trong ngày đầu năm, đó không chỉ là câu chuyện trang phục, mà còn là sự thể hiện ý thức giữ gìn nếp nhà và truyền thống gia đình. Áo dài vì thế không chỉ dành cho phụ nữ. Trong đời sống gia đình Việt, áo dài nam đang dần trở lại như một nét đẹp giản dị nhưng bền vững, góp phần giữ gìn bản sắc Tết trong nhịp sống hiện đại.

Pride Vietnam là dòng áo dài nam may sẵn của thương hiệu Fashion & Freedom (F2), ra mắt dịp Tết Nguyên đán này. Bộ sưu tập do nhà thiết kế Phạm Ngọc Tây thực hiện, hướng đến tính ứng dụng cao, phù hợp nhiều bối cảnh sinh hoạt gia đình và lễ nghi.