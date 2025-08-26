Gặp nhà vô địch Trần Thị Ngân Hà - ngôi sao mới của Giải Vô địch Thể hình & Fitness châu Á

(Ngày Nay) -Giải Vô địch Thể hình & Fitness châu Á lần thứ 57 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 18 -25/8, đây là sân chơi quy tụ những vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất khu vực Châu Á. Tại đây Trần Thị Ngân Hà của Việt Nam đoạt huy chương vàng nội dung Women’s Physique - hạng cân Over 165 cm (nữ cao trên 1m65).

Ngay sau khi Ngân Hà đặt chân về Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc gặp với cô để biết thêm về hành trình khổ luyện và thành công của người phụ nữ mạnh mẽ này.

Xin chúc mừng chiếc huy chương vàng đầy vinh quang và danh dự của Hà. Xin cho biết, trước giải đấu này bạn đã từng chiến thắng nào ở cấp châu lục chưa?

Trần Thị Ngân Hà: Từ năm 2020 đến nay em đã gắn bó với môn thể hình được 6 năm, nhưng chưa từng có được huy chương vàng (HCV) ở cấp châu lục. Trước đây em chỉ giành được HCV tại giải TPHCM, và thành tích cao nhất là huy chương bạc (HCB) Đông Nam Á. Vì thế, tấm HCV châu Á lần này chính là huy chương danh giá đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của em.

Nội dung bạn thi đấu được chấm điểm dựa trên các tiêu chí nào?

Trần Thị Ngân Hà: Em thi đấu ở nội dung Women’s Physique – hạng cân Over 165 cm. Đây là hạng mục đòi hỏi sự cân đối, cơ bắp sắc nét và phong thái trình diễn mạnh mẽ.

Mức độ cạnh tranh của bạn tại giải đấu này ra sao?

Trần Thị Ngân Hà: Phải nói là rất khốc liệt. Giải châu Á năm nay quy tụ dàn vận động viên cực mạnh từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Mông Cổ, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia… Ai cũng chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, hình thể sắc nét, bản lĩnh, sân khấu dày dạn. Hầu hết đều là nhà vô địch quốc gia hoặc đã có huy chương quốc tế, thậm chí có người nhiều năm liền giữ ngôi quán quân ở hạng mục này.

Thú thật, lúc đứng sau cánh gà nhìn dàn đối thủ body “khủng” toàn hàng top châu Á, em cũng vừa run vừa áp lực. Nhưng chính cảm giác đó lại thôi thúc em phải thi đấu bùng nổ nhất. Và khi giành được HCV trước những đối thủ quá mạnh như vậy, em thấy hạnh phúc còn lớn hơn gấp bội - bởi đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bền bỉ, chiến lược tập luyện đúng đắn và tinh thần không bao giờ lùi bước của em.

Bạn nghĩ gì về quan niệm “con gái cơ bắp sắc nét quá giảm đi nữ tính”?

Trần Thị Ngân Hà: Em nghĩ nữ tính không nằm ở số đo hay lượng cơ bắp, mà ở sự tự tin và khí chất. Với em, cơ bắp không làm mất đi vẻ đẹp mà ngược lại, nó thể hiện sự mạnh mẽ, kỷ luật và bản lĩnh của người phụ nữ. Đó cũng là một nét đẹp riêng đáng được tôn trọng.

Hành trình khổ luyện của bạn?

Trần Thị Ngân Hà: Với bất kỳ VĐV nào, tập luyện cường độ cao và ăn uống kiêng khem vốn đã rất khắc nghiệt. Nhưng riêng em, khó nhất chính là việc cân bằng giữa công việc, gia đình và quá trình siết thi đấu. Hiện em vận hành 5 phòng gym (3 ở Bảo Lộc, 1 ở Đức Trọng, 1 ở TPHCM), cùng vài việc khác. Khối lượng công việc dày đặc cộng thêm lịch tập nặng và di chuyển thường xuyên khiến cả thể chất lẫn tinh thần nhiều lúc rơi vào quá tải. Có giai đoạn em như bị “xé đôi” giữa trách nhiệm và đam mê. Nhưng chính áp lực đó lại rèn cho em bản lĩnh và sự kỷ luật để bước lên bục vinh quang hôm nay.

Có vẻ như bạn chuẩn bị chắc chắn cho hành trình tương lai của mình hơn các VĐV khác, bởi thực tế nhiều VĐV gặp khó khăn trong cuộc sống ngay trong thời điểm thi đấu và sau khi giã từ sàn đấu?

Trần Thị Ngân Hà: Đời VĐV thể hình chắc là 7 phần khổ, 3 phần vui. Khổ vì tập luyện, vì chấn thương, vì ăn uống kiêng khem, vì hy sinh nhiều thứ trong cuộc sống. Điểm chung là con đường đi rất nhiều thử thách gồm điều kiện tài chính hạn hẹp, ít cơ hội cọ xát quốc tế, thiếu sự hỗ trợ.

Riêng dinh dưỡng chiếm tới 70% thành công. Từng gram protein, carb hay chất béo đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Chế độ ăn quyết định trực tiếp đến vóc dáng, sức khỏe, tinh thần và hiệu quả thi đấu. Với em, dinh dưỡng không chỉ là “thức ăn” mà là “nhiên liệu” cho hành trình chinh phục thành tích. VĐV nào không đủ điều kiện đầu tư cho khoảng này thì phong độ bị ảnh hưởng. Vì vậy, nhiều bạn thật sự gặp khó khăn. Em may mắn có được sự đồng hành và ủng hộ của ông xã, nên đã chuẩn bị lối ra cho mình.

Điều giữ tụi em ở lại với thể hình là điểm chung đáng tự hào, đó là tinh thần bền bỉ, khao khát đưa hình ảnh môn thể hình Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Cơ duyên nào đưa bạn đến bộ môn này?

Trần Thị Ngân Hà: Thật ra trước đây em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bước chân lên sàn thi đấu. Em chỉ tập gym để giữ dáng, trong khi chồng em là VĐV chuyên nghiệp. Sau nhiều lần đi xem anh thi đấu, em dần thấy hứng thú và tự hỏi: “Tại sao mình không thử sức?”. Năm 2020, em quyết định lần đầu tham gia và bất ngờ giành được 3 HCB toàn quốc, 1 HCĐ toàn quốc và 1 HCB tỉnh Lâm Đồng. Những kết quả ấy là bước ngoặt đưa em đến con đường thi đấu chuyên nghiệp như hôm nay.

Kế hoạch của bạn trong tương lai là gì?

Trần Thị Ngân Hà: Sau chiến thắng này, em sẽ tiếp tục tập trung cho hai cột mốc quan trọng nhất trong năm sau là Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc và Giải Vô địch Thế giới. Đây đều là những sân chơi cực kỳ khắc nghiệt, quy tụ những VĐV hàng đầu, nên em sẽ phải chuẩn bị kỹ hơn nữa về hình thể, phong độ và tinh thần. Bên cạnh việc hướng tới thành tích cao, em cũng xem đây là cơ hội để thử thách giới hạn bản thân và khẳng định hình ảnh thể hình Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Em và team đang xây dựng hệ thống phòng gym, phát triển dịch vụ sức khỏe – thể hình để tạo nền tảng tài chính ổn định, đồng thời gây dựng một cộng đồng tập luyện chuyên nghiệp. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho riêng em mà còn là tâm huyết đóng góp cho thế hệ VĐV trẻ sau này.

Cảm ơn bạn về buổi trò chuyện và chúc bạn tiếp tục thành công!