TP Hồ Chí Minh: Sẽ rà soát, chấn chỉnh hoạt động liên kết giảng dạy và suất ăn bán trú

(Ngày Nay) - Chiều 18/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ rà soát, chấn chỉnh hoạt động liên kết giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cũng như vấn đề suất ăn bán trú trong nhà trường.

Những ngày qua, vấn đề liên kết giáo dục tại TP Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi báo chí phản ánh thực trạng các trường công lập ký kết hợp tác với doanh nghiệp, trung tâm bên ngoài để tổ chức giảng dạy các môn tự chọn như: Kỹ năng sống, giáo dục STEM, tiếng Anh tích hợp Toán - Khoa học, tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tin học chuẩn quốc tế… kéo theo chi phí học tập tăng cao và phát sinh băn khoăn về tính công bằng trong giáo dục.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, quan điểm chung của ngành giáo dục Thành phố là các chương trình bổ trợ được tổ chức nhằm hoàn thiện kỹ năng, phẩm chất và năng lực cho học sinh trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo ông, chương trình do nhà trường xây dựng, còn việc liên kết chỉ là một phương thức để tổ chức thực hiện khi nhà trường không đủ nguồn lực về đội ngũ hoặc điều kiện chuyên môn.

“Khi tổ chức liên kết, nhà trường phải xác định rõ nhu cầu, giáo viên trong trường có đảm nhận được hay không, nếu không mới tính đến việc hợp đồng với doanh nghiệp. Mọi nội dung từ xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, quyết định xã hội hóa hay không đều phải thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định. Thực tế cho thấy một số hiệu trưởng chưa triển khai đầy đủ việc công khai, dẫn đến phụ huynh băn khoăn, phản ánh. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc lại với các đơn vị này”, ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh.

Ông Hồ Tấn Minh cũng cho biết, các trường phải tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có trong nhà trường để tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh. Việc liên kết chỉ được thực hiện khi không còn đủ nguồn lực và phải tuân thủ đúng các quy định, nghị định về xã hội hóa. “Không phải cứ liên kết thì mới tổ chức được hoạt động giáo dục”, ông Minh nói.

Liên quan đến việc thu - chi, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh khẳng định, Sở đã có hướng dẫn cụ thể về hạch toán tài chính. Theo đó, các khoản thu phải được công khai hằng năm trên cổng thông tin điện tử của nhà trường và niêm yết công khai tại trường. Trong thời gian tới, Sở sẽ tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch này.

Đề cập đến việc phân biệt giữa “dịch vụ giáo dục” và hoạt động phục vụ mục tiêu giáo dục, ông Hồ Tấn Minh cho rằng cần đánh giá lại nội dung các chương trình liên kết. “Không phải nội dung nào cũng xem là dịch vụ thuần túy. Cần xác định rõ đâu là hoạt động phục vụ nhu cầu phát triển năng lực học sinh, đâu là dịch vụ để có cách quản lý phù hợp”, ông Minh cho biết.

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh khẳng định, theo quy định, hằng năm các trường phải xây dựng kế hoạch giáo dục, ngoài chương trình chính khóa còn có các hoạt động bổ trợ nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Việc triển khai các hoạt động này phải tuân thủ đầy đủ các quy định về nội dung, tài chính, đồng thời có sự đồng thuận của phụ huynh là yếu tố rất quan trọng trong quá trình thực hiện.

Thực tế triển khai liên kết giảng dạy từ bậc mầm non đến trung học phổ thông thời gian qua đã nảy sinh nhiều vấn đề, vấp phải phản ứng của phụ huynh khi các chương trình được tổ chức với tần suất dày, thời khóa biểu thiếu hợp lý, chi phí vượt quá khả năng của nhiều gia đình, làm giảm ý nghĩa của chính sách miễn học phí đối với học sinh công lập.

Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 3.500 trường học với khoảng 2,6 triệu học sinh - quy mô lớn nhất cả nước, mô hình liên kết giảng dạy phát triển mạnh trong những năm gần đây. Nhiều trường công lập cùng lúc ký hợp đồng với các doanh nghiệp để tổ chức giảng dạy kỹ năng sống, STEM, tiếng Anh, tin học… với mức thu khác nhau, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thương mại hóa giáo dục.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng nhà nước miễn học phí, nhưng trường lại bày ra nhiều khoản thu khác. Tổng Bí thư nhấn mạnh, không thể biến trường học thành nơi dịch vụ và yêu cầu các địa phương cần kiểm tra, chấn chỉnh hiện tượng này để bảo đảm đúng bản chất của giáo dục.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, ngành giáo dục Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, chấn chỉnh hoạt động liên kết giảng dạy trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch và xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi của học sinh và phụ huynh, đồng thời giữ vững mục tiêu giáo dục công bằng, nhân văn.