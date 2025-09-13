Giải bài toán “tàng hình” của tế bào ung thư

(Ngày Nay) - Một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc ngày 12/9 đã công bố bước tiến đột phá trong liệu pháp miễn dịch ung thư với việc phát triển một công cụ mới được ví như "robot gắn nhãn nano", có khả năng nhận diện chính xác và kích hoạt hệ miễn dịch tấn công tế bào ung thư.

Trong liệu pháp miễn dịch, tế bào miễn dịch cần nhận đủ tín hiệu mạnh mẽ để phát hiện và tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, tế bào ung thư vốn tinh vi, thường "ngụy trang" với lượng tín hiệu tự nhiên rất thưa thớt trên bề mặt, khiến hệ miễn dịch khó phát hiện.

Để khắc phục trở ngại này, nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Khoa học Tế bào Phân tử (Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc), đã ứng dụng công nghệ "gắn nhãn" từ lĩnh vực hóa sinh học vào điều trị bệnh.

Nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công một nanozyme – một loại enzyme nhân tạo kích thước nano – có khả năng phản ứng khi được kích hoạt bằng ánh sáng đỏ sâu hoặc sóng siêu âm.

Nanozyme này có thể mang kháng thể hoặc phối tử (ligand) nhận diện tế bào ung thư, di chuyển theo dòng máu và tích tụ trên bề mặt tế bào ác tính. Khi nhận lệnh qua ánh sáng hoặc siêu âm, nanozyme sẽ "gắn nhãn" rõ ràng các tế bào ung thư, biến chúng thành mục tiêu cụ thể cho hệ miễn dịch.

Các nhà khoa học cũng tiêm vào cơ thể chuột thí nghiệm một loại phân tử đặc biệt BiTE (Bispecific T-cell Engager). Phân tử này không chỉ đánh dấu mục tiêu mà còn kích hoạt tế bào T của hệ miễn dịch tham gia tấn công ung thư.

Theo các nhà khoa học, "việc gắn nhãn này đồng thời có thể khởi động hệ miễn dịch toàn thân và hình thành trí nhớ lâu dài, giống như cơ thể vừa được tiêm một loại ‘vaccine ngừa khối u’ ".

Trong báo cáo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature ngày 11/9, nhóm nghiên cứu khẳng định phương pháp này đã cho kết quả điều trị khả quan trên cả mô hình khối u ở chuột và mẫu khối u lâm sàng nuôi cấy trong môi trường nhân tạo ở phòng thí nghiệm. Các chuyên gia kỳ vọng phát hiện này sẽ mở ra con đường mới cho thế hệ liệu pháp miễn dịch thông minh, hiệu quả hơn, mang lại hy vọng lớn cho bệnh nhân ung thư trong tương lai.