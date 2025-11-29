(Ngày Nay) - Chiều 28/11, Lễ bế mạc chuỗi sự kiện thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ tại Việt Nam và khu vực ASEAN đã diễn ra tại Hà Nội.

Tại lễ tổng kết, ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ nhấn mạnh: Việt Nam cùng các nước ASEAN xây dựng nền tảng về giáo dục sở hữu trí tuệ, từ chính sách, các mô hình quốc tế cho đến thực tiễn triển khai tại Việt Nam. Các chuyên gia đã mang đến những phương pháp sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và các trải nghiệm học tập chủ động đầy mới mẻ. Những câu chuyện về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, cùng các hoạt động nhóm đã giúp học viên gắn kết kiến thức với thực tiễn và phát huy mạnh mẽ tinh thần hợp tác.

Đặc biệt, thành công của chuỗi sự kiện không chỉ nằm ở việc kiến thức được chia sẻ, mà còn ở tinh thần kết nối và cam kết thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ trong trường phổ thông – một nhiệm vụ mới, khó khăn nhưng sẽ ngày càng quan trọng trong bối cảnh đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của mỗi quốc gia. Ông Trần Lê Hồng bày tỏ hy vọng, thời gian tới hoạt động đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ của Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WIPO Academy.

Chuỗi sự kiện thực sự tạo ra một không gian học tập đa dạng, cởi mở và giàu tính kết nối – đúng với tinh thần “ASEAN cùng kiến tạo tương lai”. Chuỗi sự kiện thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ tại Việt Nam và khu vực ASEAN do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Học viện Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO Academy), Cơ quan Sáng chế Nhật Bản và Chương trình Sứ mệnh đổi mới sáng tạo Atal (Atal Innovation Mission - AIM) của Ấn Độ tổ chức từ ngày 24-28/11, nhằm thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng về khoa học, công nghệ, mở ra các mô hình đổi mới sáng tạo và cách thức học tập, lao động mới. Sở hữu trí tuệ trở thành công cụ chiến lược quan trọng, không chỉ cho doanh nghiệp mà còn là thước đo năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng tri thức.

Mục tiêu của chuỗi sự kiện là nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia thiết kế chương trình, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về sở hữu trí tuệ, thúc đẩy tích hợp đổi mới sáng tạo vào giáo dục phổ thông, xây dựng mạng lưới chia sẻ tài nguyên trong ASEAN và hỗ trợ khởi nghiệp từ sớm cho thanh niên.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của hai Nghị quyết được Bộ Chính trị ban hành trong thời gian vừa qua: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhấn mạnh việc phát huy nguồn lực trí tuệ, tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển và Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ giáo dục phổ thông, nâng cao năng lực số, tư duy sáng tạo của học sinh, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và hình thành kỹ năng đổi mới sáng tạo gắn với sở hữu trí tuệ. Những chủ trương này tạo động lực để tích hợp giáo dục sở hữu trí tuệ vào hệ thống giáo dục quốc gia ở mọi cấp độ.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao 65 chứng chỉ cho 23 học viên quốc tế đến từ các nước ASEAN và 42 học viên Việt Nam.