Giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ tại Việt Nam và khu vực ASEAN

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Chiều 28/11, Lễ bế mạc chuỗi sự kiện thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ tại Việt Nam và khu vực ASEAN đã diễn ra tại Hà Nội.
Giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ tại Việt Nam và khu vực ASEAN

Tại lễ tổng kết, ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ nhấn mạnh: Việt Nam cùng các nước ASEAN xây dựng nền tảng về giáo dục sở hữu trí tuệ, từ chính sách, các mô hình quốc tế cho đến thực tiễn triển khai tại Việt Nam. Các chuyên gia đã mang đến những phương pháp sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và các trải nghiệm học tập chủ động đầy mới mẻ. Những câu chuyện về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, cùng các hoạt động nhóm đã giúp học viên gắn kết kiến thức với thực tiễn và phát huy mạnh mẽ tinh thần hợp tác.

Đặc biệt, thành công của chuỗi sự kiện không chỉ nằm ở việc kiến thức được chia sẻ, mà còn ở tinh thần kết nối và cam kết thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ trong trường phổ thông – một nhiệm vụ mới, khó khăn nhưng sẽ ngày càng quan trọng trong bối cảnh đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của mỗi quốc gia. Ông Trần Lê Hồng bày tỏ hy vọng, thời gian tới hoạt động đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ của Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WIPO Academy.

Chuỗi sự kiện thực sự tạo ra một không gian học tập đa dạng, cởi mở và giàu tính kết nối – đúng với tinh thần “ASEAN cùng kiến tạo tương lai”. Chuỗi sự kiện thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ tại Việt Nam và khu vực ASEAN do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Học viện Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO Academy), Cơ quan Sáng chế Nhật Bản và Chương trình Sứ mệnh đổi mới sáng tạo Atal (Atal Innovation Mission - AIM) của Ấn Độ tổ chức từ ngày 24-28/11, nhằm thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng về khoa học, công nghệ, mở ra các mô hình đổi mới sáng tạo và cách thức học tập, lao động mới. Sở hữu trí tuệ trở thành công cụ chiến lược quan trọng, không chỉ cho doanh nghiệp mà còn là thước đo năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng tri thức.

Mục tiêu của chuỗi sự kiện là nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia thiết kế chương trình, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về sở hữu trí tuệ, thúc đẩy tích hợp đổi mới sáng tạo vào giáo dục phổ thông, xây dựng mạng lưới chia sẻ tài nguyên trong ASEAN và hỗ trợ khởi nghiệp từ sớm cho thanh niên.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của hai Nghị quyết được Bộ Chính trị ban hành trong thời gian vừa qua: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhấn mạnh việc phát huy nguồn lực trí tuệ, tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển và Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ giáo dục phổ thông, nâng cao năng lực số, tư duy sáng tạo của học sinh, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và hình thành kỹ năng đổi mới sáng tạo gắn với sở hữu trí tuệ. Những chủ trương này tạo động lực để tích hợp giáo dục sở hữu trí tuệ vào hệ thống giáo dục quốc gia ở mọi cấp độ.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao 65 chứng chỉ cho 23 học viên quốc tế đến từ các nước ASEAN và 42 học viên Việt Nam.

PV
Việt Nam ASEAN giáo dục

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào, cùng nhau nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.
Giá vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp
Giá vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp
(Ngày Nay) - Giá vàng giao ngay tăng trong phiên 28/11, ghi nhận mức tăng tháng thứ tư liên tiếp, nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.
Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
(Ngày Nay) -Tại Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”, các chuyên gia “tiết lộ”: Đô thị ESG++ với hai tầng giá trị bổ sung là tái sinh và thích ứng khí hậu hiện vẫn đang rất hiếm, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn. Do đó, trong tương lai gần ESG sẽ trở thành nhóm tài sản “blue-chip”: Khan hiếm, có giá trị cao và mang tính phòng thủ mạnh trong mọi chu kỳ kinh tế.
The Grand Ho Tram
The Grand Ho Tram có mặt trong chương trình thí điểm trò chơi có thưởng cho người Việt
(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
(Ngày Nay) - Mặc dù lực lượng chức năng vừa tổ chức đợt ra quân quyết liệt, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn vào ngày 25/11, thế nhưng chỉ hai ngày sau, tình trạng kê bàn ghế sát đường ray để phục vụ khách du lịch lại tái diễn công khai như chưa từng có lệnh cấm.
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) sắp ban hành án phạt đầu tiên đối với X, mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, sau gần hai năm điều tra theo quy định Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).