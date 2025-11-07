Việt Nam có 25 cơ sở giáo dục đại học trong Bảng xếp hạng Châu Á

(Ngày Nay) - Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các trường đại học Châu Á 2026 (QS AUR 2026). Theo đó, Việt Nam có 25 cơ sở giáo dục đại học vào bảng xếp hạng này, trong đó có 8 trường lần đầu tiên tham gia.

Trong số các đại diện được xếp hạng ở kỳ trước, có 7 đại diện đã cải thiện thứ hạng, 1 cơ sở giáo dục vẫn giữ nguyên và 9 cơ sở giáo dục bị tụt giảm vị trí xếp hạng.

Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu trong danh sách các cơ sở đào tạo được xếp hạng của Việt Nam, với thứ hạng 158. Tiếp theo lần lượt là: Đại học Duy Tân 165; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 175; Trường Đại học Tôn Đức Thắng 231; Trường Đại học Văn Lang 251; Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 287; Đại học Bách khoa Hà Nội 315; Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 318; Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 355; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 437; Đại học Đà Nẵng 439; Đại học Huế 450; Trường Đại học Cần Thơ 493; Trường Đại học Ngoại thương 580; Trường Đại học Giao thông Vận tải 607; Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 729; Học viện Nông nghiệp Việt Nam 786; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 847; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 921; Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 951; Đại học Phenikaa 955; Trường Đại học Thủy lợi 1.024; Trường Đại học Thương mại 1.157; Học viện Ngân hàng 1.265 và Trường Đại học Vinh 1.280.

Trong quá trình xếp hạng từ QS AUR 2019 đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì sự tăng trưởng đều đặn và bền vững về phân vị xếp hạng.

Kết quả của Đại học Quốc gia Hà Nội trong kỳ xếp hạng này có được nhờ sự cải thiện rõ rệt ở các nhóm tiêu chí có trọng số cao, trực tiếp phản ánh chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Về uy tín và chất lượng đào tạo, hai tiêu chí quan trọng nhất là Uy tín học thuật (trọng số 30%) và Uy tín tuyển dụng (trọng số 20%) đều tăng hạng mạnh, lần lượt đứng thứ 122 (tăng 14 bậc) và 128 (tăng 9 bậc). Điều này khẳng định chất lượng nghiên cứu, đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày càng được cộng đồng học giả quốc tế và các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Chất lượng và năng lực nghiên cứu được thể hiện rõ qua tiêu chí xếp hạng về mạng lưới nghiên cứu quốc tế, khi Đại học Quốc gia Hà Nội tăng 14 bậc để lọt vào top 75 đại học hàng đầu châu Á. Chỉ số này cho thấy mức độ hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng trong nghiên cứu của các đơn vị và nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, cùng với các đại học của Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận thức rõ rằng để bắt kịp các đại học hàng đầu thế giới cần nỗ lực trong đổi mới mô hình quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy hội nhập chất lượng. Các Nghị quyết số 57-NQ/TW và 71-NQ/TW, cùng với những chỉ đạo gần đây của Tổng Bí thư, đã tạo ra những cơ hội và thuận lợi to lớn cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng trong quá trình hội nhập, khẳng định vị thế trên bản đồ tri thức quốc tế.

Theo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn, xếp hạng không phải là mục tiêu, mà là công cụ và tiêu chí để đối sánh, học hỏi, hoàn thiện, từ đó nâng cao chất lượng theo chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội là thực hiện trách nhiệm quốc gia, đóng góp thiết thực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu – chuyển giao tri thức và tham vấn chính sách phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Kỳ xếp hạng QS AUR 2026 cũng là kỳ xếp hạng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 1.529 cơ sở giáo dục đại học đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á được xếp hạng, với 558 cơ sở giáo dục đại học lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng.

Trong kỳ xếp hạng này, QS duy trì 11 tiêu chí xếp hạng và trọng số như kỳ xếp hạng QS AUR 2025. Kết quả xếp hạng được dựa trên phân tích phản hồi từ hơn 1,5 triệu bầu chọn từ học giả và 520 nghìn bầu chọn từ nhà tuyển dụng trên toàn thế giới. Cùng với đó, QS đã phân tích hơn 200 triệu trích dẫn từ 19,8 triệu công bố khoa học.

Hai quốc gia có số lượng trường được xếp hạng nhiều nhất là Trung Quốc 394 cơ sở giáo dục và Ấn Độ 294 cơ sở giáo dục.